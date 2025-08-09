Πόσο θα κοστίσει η μεταγραφή του Γιακουμάκη στον ΠΑΟΚ – Χάρισε χρήματα ο Έλληνας επιθετικός

Όλα δείχνουν πως ο Γιώργος Γιακουμάκης μετά από την περιπλάνησή του στο πρωτάθλημα του Μεξικού, θα επιστρέψει στην Super League μετά από μία πενταετία για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Για να μετακομίσει ο Γιακουμάκης στην Τούμπα, ο Δικέφαλος έφτασε σε συμφωνία για δανεισμό ενός έτους με την μεξικανική ομάδα και πλήρωσε 1.500.000 ευρώ, περίπου το μισό του συμβολαίου που λάμβανε ο διεθνής Έλληνας φορ στην Κρουζ Αζούλ.

Στο συμβόλαιο μπήκε και οψιόν αγοράς, της οποίας το ύψος δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό. Ωστόσο το όχι και τόσο συνηθισμένο, είναι αυτό που έκανε ο Έλληνας επιθετικός.

Το ποσό που άφησε ο Γιακουμάκης για τον ΠΑΟΚ

Ο Γιακουμάκης άφησε ένα ποσό πάνω από 800.000 ευρώ στη μεξικάνικη ομάδα, που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο του συμβολαίου που είχε να λάβει για τη σεζόν 2025/26, το οποίο έφτανε συνολικά περίπου στα 2.800.000 ευρώ.

Την περσινή σεζόν με την Κρουζ Αζούλ είχε 36 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας 9 γκολ και μοιράζοντας 7 ασίστ.