Σύμφωνα με ανάρτηση Ιταλού δημοσιογράφου ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει πρόταση τριών εκατομμυρίων ευρώ στη Μόντσα για τον Ντάνι Μότα, με τον παίκτη όμως να είναι αρνητικός.
Παρά την απόκτηση του Γιώργου Γιακουμάκη από τον ΠΑΟΚ, δημοσίευμα από την Ιταλία «συνδέει» τον δικέφαλο με έναν ακόμη επιθετικό, συγκεκριμένα τον Ντάνι Μότα της Μόντσα.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Οράσιο Ακομάντο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει καταθέσει πρόταση ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ στην ιταλική ομάδα, ωστόσο σημειώνει οτι ο παίκτης είναι αρνητικός στο αποχωρήσει από την Ιταλία.
Ο 27χρονος Ντάνι Μότα αν και γεννημένος στο Λουξεμβούργο είναι Πορτογάλος, ενώ το συμβόλαιό του με τη Μόντσα λήγει το καλοκαίρι του 2027.
Αξιοσημείωτο από την καριέρα του οτι πέρασε από την ακαδημία της Γιουβέντους, γράφοντας 24 συμμετοχές και οκτώ γκολ, όμως δεν κατάφερε να φτάσει μέχρι την ανδρική ομάδα
Ακόμη έχει ακαδημίες των Βίρτους Εντέλα και Σασσουόλο, ενώ με την ανδρική ομάδα της πρώτης έχει 14 τέρματα και 6 τελικές πάσες σε 51 εμφανίσεις.
Με τη φανέλα της Μόντσα ο Ντάνι Μότα είχε συνολικά 173 συμμετοχές στις οποίες πέτυχε 35 γκολ και μοίρασε 24 ασίστ, ενώ την περσινή σεζόν σε 33 παιχνίδια είχε μόλις 5 τέρματα και 2 ασίστ.
Ο Πορτογάλος επιθετικός, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της γειτονικής χώρας, «κλίνει προς το… όχι». Όπως σημειώνεται, θα προτιμούσε να παραμείνει στην Ιταλία».
«Προσφορά 3 εκατομμυρίων ευρώ του ΠΑΟΚ για τον Ντάνι Μότα. Ο Πορτογάλος επιθετικός είναι στα «πρόθυρα» να πει όχι. Προτιμάει να παραμείνει στην Ιταλία», αναφέρει η ανάρτηση του Ιταλού δημοσιογράφου την οποία μπορείτε να δείτε παρακάτω.
🚨#Monza, offerta da 3M del #Paok per #DanyMota. L’attaccante portoghese verso il no. Vorrebbe restare in Italia.@sportmediaset
— Orazio Accomando (@OAccomando91) August 18, 2025
«Ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει πρόταση για τον επιθετικό Ντάνι Μότα – Τόσα δίνει»
