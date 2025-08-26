ΟΜΑΔΑ LIVE (2ο επεισόδιο): Τα νέα για Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Άρη για Ευρώπη και Superleague
Το Omada Live φέρνει στο ίδιο τραπέζι ρεπόρτερ που καλύπτουν τις πέντε μεγαλύτερες ομάδες της Stoiximan Super League!
- «Τα δακρυγόνα μαζί τα φάγαμε»: Λουκάνικος, ο σκύλος-σύμβολο των διαδηλώσεων στην Ελλάδα της κρίσης, γαβγίζει για πάντα
- Με το βλέμμα στους Σοσιαλιστές, ο Μπαϊρού αναζητά στήριξη – Η πολιτική αστάθεια συμπαρασύρει τη γαλλική οικονομία
- Τα γηροκομεία έχουν γίνει πολύ ακριβά; Αυτή η κρουαζιέρα προσφέρει παντοτινές διακοπές μετά την σύνταξη
- Σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά υπεβλήθη ο Θανάσης Παφίλης
(Επεισόδιο 2 – 26/8/2025) Μια νέα αθλητική εκπομπή έρχεται να «ταράξει» τα νερά της διαδικτυακής ενημέρωσης.
Το Omada Live φέρνει στο ίδιο τραπέζι ρεπόρτερ που καλύπτουν τις πέντε μεγαλύτερες ομάδες της Stoiximan Super League!
Με τις ομάδες μας να διεκδικούν βαθμούς και διακρίσεις σε Champions League, Europa League και Conference League, το Omada Live καταγράφει όλο το παρασκήνιο και τις εξελίξεις. Δημήτρης Σπηλιόπουλος για τον Ολυμπιακό Νίκος Τζουάννης για τον Παναθηναϊκό Σταμάτης Βούλγαρης για την ΑΕΚ Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ Νίκος Παπαδόπουλος για τον Άρη.
Δείτε την εκπομπή:
Πατώντας εδώ, μπορείτε να κάνετε δωρεάν εγγραφή και να μη χάνετε καμία ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα των ΝΕΩΝ!
- LIVE: Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ
- LIVE: Πάφος – Ερυθρός Αστέρας
- Μπράιτον: Κωστούλας και Τζίμας ετοιμάζονται για το ντεμπούτο τους στο Carabao Cup
- Ο Άλεξ Μουμπρού στο νοσοκομείο
- Πόλο: Νέα λίγκα με ομάδες από Σερβία και Μαυροβούνιο
- Προκριματικά EURO 2027 U21: Οι κλήσεις για το παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων κόντρα στη Μάλτα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις