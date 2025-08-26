Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 2ης αγωνιστικής της Super League, με τον Σταύρο Τσιμεντερίδη να ορίζεται στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού στον Βόλο και τον Αλέξανδρο Κατσικογιάννη στο ΠΑΟΚ-Ατρόμητος.

Αντίστοιχα, ο Τάσος Παπαπέτρου ορίστηκε να σφυρίξει στο ματς της ΑΕΚ με τον Αστέρα Τρίπολης στην OPAP Arena, ενώ ο Γιάννης Παπαδόπουλος σε αυτό του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδειακό.

Αναλυτικά, οι διαιτητές της 2ης αγωνιστικής της Super League:

Βόλος – Ολυμπιακός: Τσιμεντερίδης Σταύρος

Πανσερραϊκός – ΟΦΗ: Ματσούκας Μιχαήλ

Άρης – Παναιτωλικός: Βεργέτης Χρήστος

ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά: Κουκούλας Παναγιώτης

ΑΕΚ – Αστέρας Aktor: Παπαπέτρου Αναστάσιος

ΠΑΟΚ – Ατρόμητος: Κατσικογιάννης Αλέξανδρος

Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός: Παπαδόπουλος Ιωάννης