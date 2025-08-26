Οι διαιτητές της 2ης αγωνιστικής της Super League
Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές που θα διευθύνουν τα ματς της 2ης αγωνιστικής της Super League – Ποιοι ορίστηκαν στα ματς του big-4.
Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 2ης αγωνιστικής της Super League, με τον Σταύρο Τσιμεντερίδη να ορίζεται στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού στον Βόλο και τον Αλέξανδρο Κατσικογιάννη στο ΠΑΟΚ-Ατρόμητος.
Αντίστοιχα, ο Τάσος Παπαπέτρου ορίστηκε να σφυρίξει στο ματς της ΑΕΚ με τον Αστέρα Τρίπολης στην OPAP Arena, ενώ ο Γιάννης Παπαδόπουλος σε αυτό του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδειακό.
Αναλυτικά, οι διαιτητές της 2ης αγωνιστικής της Super League:
Βόλος – Ολυμπιακός: Τσιμεντερίδης Σταύρος
Πανσερραϊκός – ΟΦΗ: Ματσούκας Μιχαήλ
Άρης – Παναιτωλικός: Βεργέτης Χρήστος
ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά: Κουκούλας Παναγιώτης
ΑΕΚ – Αστέρας Aktor: Παπαπέτρου Αναστάσιος
ΠΑΟΚ – Ατρόμητος: Κατσικογιάννης Αλέξανδρος
Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός: Παπαδόπουλος Ιωάννης
- H Μπορούσια Ντόρτμουντ ανακοίνωσε την επιστροφή του Τσουκουεμέκα (vid)
- Ρομάνο: «Συμφωνία της Σπόρτινγκ με τον Φώτη Ιωαννίδη η Σπόρτινγκ – Διαπραγματεύσεις με τον Παναθηναϊκό» (pic)
- Νέα αποχώρηση στον Ερυθρό Αστέρα του Γιάννη Σφαιρόπουλου: Δεν υπολογίζεται ο Ντος Σάντος
- Ποιος είναι ο Ρίο Νγκουμόα που επισκίασε τα πάντα στην Premier League με το νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις επί της Νιούκαστλ;
- Απόστολος Οικονόμου: «Εμείς κάναμε τη… δήλωση ότι είμαστε εδώ»
- Οι διαιτητές της 2ης αγωνιστικής της Super League
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις