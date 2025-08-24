Η ΚΕΔ έκοψε τις δικαιολογίες από τους διαιτητές

Η ΚΕΔ βάζει κανόνες για τους διαιτητές και κόβει τις δικαιολογίες τους, ή αν προτιμάτε τα άλλοθι σε περίπτωση λαθών. Οι Λανουά, Βαλέρι και Αλόνσο, ο καθένας από το πόστο του ως εν ενεργεία διετέλεσαν ρέφερι επιπέδου (σ.σ. ο Αλόνσο ήταν διεθνής βοηθός), άρα ξέρουν καλά τι γίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όπως και εκτός των γηπέδων.

Στη διάρκεια της προηγούμενης σεζόν, αναφερόμαστε στις εκπαιδευτικές τηλεδιασκέψεις που εξελίσσονταν μετά από κάθε αγωνιστική, υπήρξαν διαιτητές που προσπάθησαν να ψελλίσουν δικαιολογίες, όμως έπεσαν στο κενό.

Ας αναφερθούμε σε κάποια παραδείγματα για φάσης που αναλύθηκαν μετά από αγώνες της Stoiximan Super League:

-«Τι κάνεις τόση ώρα; Είναι δυνατόν να χρειάζεσαι δύο ώρες για να πάρεις απόφαση;» Είναι οι παρατηρήσεις που έκανε ο Λανουά στον Ζαμπαλά (Ηπείρου) ο οποίος στο ματς των πλέι άουτ Λαμία-Παναιτωλικός 1-3 έκανε on field review και πήρε πίσω την κίτρινη κάρτα στον Αθανασακόπουλο της Λαμίας, βγάζοντας την κόκκινη κάρτα αφού έβλεπε και ξανάβλεπε την φάση.

-«Δεν γίνεται να χαθεί αυτή κόκκινη κάρτα. Δεν μπορεί ένας παίκτης να κάνει κίνηση-καράτε». Ο πρόεδρος της ΚΕΔ τα έβαλε με τον Σιδηρόπουλο και με τον Κατοίκο (VAR) για την κόκκινη κάρτα που δεν έβγαλαν στον Λιάγκα του Λεβαδειακού στο παιχνίδι της ομάδας της Βοιωτίας με τον Παναιτωλικό. Ο Σιδηρόπουλος έβγαλε κίτρινη κάρτα και ο Κατοίκος δεν τον κάλεσε στο VAR.

-Για τους αγώνες Λεβαδειακός – Athens Kallithea και Παναιτωλικός – Βόλος, ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ Πάολο Βάλερι έκανε παρατηρήσεις σε Παπαπέτρου και Φωτιά για τη λανθασμένη εκτίμηση φάσεων που οδήγησαν σε αμφισβητούμενα πέναλτι που σύμφωνα με τον Ιταλό οφείλεται στο ότι δεν είχαν σωστές θέσεις. Πιο συγκεκριμένα ο Παπαπέτρου δεν έδωσε πέναλτι υπέρ του Λεβαδειακού και ο Φωτιάς καταλόγισε πέναλτι στον Παναιτωλικό, αν και είχε προηγηθεί επιθετικό φάουλ. «Αυτό πρέπει να το διορθώσετε», τους είπε ο Βάλερι.

-Ο Βάλερι επέκρινε τον VAR, Ευαγγέλου για την απόφαση σε αγώνα Ατρόμητος – ΟΦΗ, όπου ακυρώθηκε γκολ του Ατρομήτου για επιθετικό φάουλ. Ο Ιταλός ήταν ξεκάθαρος: «Δεν υπάρχει ούτε ένα στοιχείο για να δοθεί επιθετικό φάουλ. Ο επιθετικός κάνει πίσω βήματα και ο τερματοφύλακας πιάνει το κεφάλι του επιθετικού».

-«Δεν ξεκινήσαμε καλά! Δεν είναι δυνατόν να χρειάζεστε VAR, σχεδόν σε όλα τα ματς, για να πάρετε, αποφάσεις. Οι διαιτητές πρέπει να παίρνετε τις αποφάσεις, όχι το VAR», αγρίεψε ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά στην εκπαιδευτική τηλεδιάσκεψη της 1ης αγωνιστικής των πλέι οφ (1-4 και 5-8) αλλά και τον πλέι άουτ (9-14).

-Για παιχνίδι των πλέι άουτ Βόλος-Παναιτωλικός ο Γάλλος επικεφαλής της ΚΕΔ ρώτησε τον διαιτητή Πολυχρόνη (Πιερίας) γιατί δεν έβγαλε κίτρινη κάρτα στο Κόμπα του Βόλου για θέατρο. «Σκέφτηκα ότι θα ήταν δεύτερη, επειδή είχε ήδη κάρτα», απάντησε ο Πολυχρόνης! «Δεν είσαι στο επίπεδο που είναι οι Παπαπέτρου, Φωτιάς, Σιδηρόπουλος για να κάνεις διαχείριση», τον κατακεραύνωσε ο Λανουά.

-Όταν ο Σιδηρόπουλος δεν απέβαλε τον Μπρινιόλι για την ενέργειά του κατά του Σουλεϊμάνοφ, στο ματς Κυπέλλου ΑΕΚ-Αρης, ο Λανουά ρώτησε όλους τους διαιτητές τι απόφαση θα έπαιρναν και όλοι απάντησαν ότι θα έβγαζαν κόκκινη κάρτα.