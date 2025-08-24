Όλα τα γκολ από τα παιχνίδια της 1ης αγωνιστικής της Super League (vids)

Ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος της 1ης αγωνιστικής της Super League, με μοναδικές εκκρεμότητες πλέον τα παιχνίδια Λεβαδειακός – Κηφισιά (25/8, 19:30) και Παναθηναϊκός – ΟΦΗ (σ.σ έχει αναβληθεί).

Σήμερα, στο παιχνίδι που άνοιξε το πρόγραμμα η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσερραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια με 2-0. Μάνταλος στο 23’ με πέναλτι και Ζίνι στο 27’ τα γκολ για την Ένωση.

Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε πολύ κόντρα στην ΑΕΛ, αλλά ένα γκολ του Κίριλ Ντεσπόντοφ στο 47’ ήταν αρκετό για να του δώσει το τρίποντο της νίκης με 1-0.

Χθες, ο πρωταθλητής Ολυμπιακός επικράτησε εντός έδρας του Αστέρα Τρίπολης με 2-0. Ο Γιουσούφ Γιατζιτζί στο 90+3’ με υπέροχο γκολ άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη των Πειραιωτών και στο 90+7’ ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί «σφράγισε» το τρίποντο για τους Ερυθρόλευκους.

Το γκολ του Γιαζιτζί:

<br />

Το γκολ του Ελ ΚΑαμπί:

<br />

Εντός έδρας νίκη και για τον Άρη κόντρα στον Βόλο, με την ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη να κερδίζει τους Θεσσαλούς με 2-0. Άλβαρο (64’) και Φαμπιάνο (67’) τα γκολ για τους Θεσσαλονικείς.

Τέλος, ο Ατρόμητος έφυγε με μεγάλο διπλό από το Αγρίνιο, καθώς επικράτησε του Παναιτωλικού με 2-0, χάρη στα γκολ των Παλμεζάνο (41’) και Γιουμπιτάνα (81’).

Την Δευτέρα (25/8) ο Λεβαδειακός υποδέχεται την Κηφισιά (19:30) στη Βοιωτία.

Υπενθυμίζουμε ότι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ αναβλήθηκε μετά από αίτημα των Πράσινων, λόγω της συμμετοχής τους στα playoffs του Europa League.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της πρεμιέρας:

Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 2-0

Άρης – Βόλος 2-0

Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ (Αναβλήθηκε)

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 2-0

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 1-0

Λεβαδειακός – Κηφισιά (25/8, 19.30)

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:

Βόλος – Ολυμπιακός (30/8, 19.00)

Πανσερραϊκός – ΟΦΗ (30/8, 19.30)

Αρης – Παναιτωλικός (30/8, 21.00)

ΑΕΛ – Κηφισιά (30/8, 21.30)

ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης AKTOR (31/8, 20.00)

ΠΑΟΚ – Ατρόμητος (31/8, 21.00)

Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός (31/8, 22.00)