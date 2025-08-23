Άρης – Βόλος ΝΠΣ 2-0: «Καθάρισε» τη νίκη σε τρία λεπτά, με τους αμυντικούς του!

Ο Άρης τα βρήκε «σκούρα» απέναντι στο επικίνδυνο Βόλο για κάτι παραπάνω από μία ώρα, ωστόσο χάρη σε ένα ξέσπασμα νίκησε με 2-0, βρίσκοντας γκολ από τους δύο στόπερ του, τον Πέδρο Άλβαρο στο 64′ και τον Φαμπιάνο στο 67′!

Έτσι η ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη μπήκε νικηφόρα στο νέο πρωτάθλημα της Super League, ικανοποιώντας τους περίπου 12 χιλιάδες φιλάθλους του που ήρθαν το βράδυ του Σαββάτου (23/8) στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κορυφαίοι για τον «Θεό του πολέμου» δύο παίκτες που δεν τα είχαν πάει καλά ως τώρα, ο Φρέντρικ Γένσεν και ο Ούρος Ράτσιτσις που βοήθησαν σημαντικά και με τη μπάλα και χωρίς. Εξαιρετικός και ο Μάικιτς που έκανε 2-3 μεγάλες αποκρούσεις όταν το αποτέλεσμα ήταν στο 0-0

Πώς παρατάχθηκαν Άρης – Βόλος

Με 4-2-3-1 παρέταξε τον Άρη ο Μαρίνος Ουζουνίδης και συγεκριμένα τον Μάικιτς στην εστία, τους Φαμπιάνο και Άλβαρο ως δίδυμο στα στόπερ και τους Τεχέρο και Μεντίλ δεξιά και αριστερά αντίστοιχα. Στη μεσαία γραμμή επέλεγησαν Ράτσιστς και Μόντσου, με τον Γένσεν μπροστά τους σε επιτελικό ρόλο, ενώ στην επίθεση ο Ντιαντί κάλυψε το αριστερό άκρο, ο Πέρεθ το δεξί και ο Μορόν στην κορυφή.

Από την πλευρά του ο Χουάν Φεράντο προτίμησε σύστημα 4-3-3 με τον Σιαμπάνη στην εστία, τους Σόρια, Χέρμανσον, Κάργα και Μύγα στην τετράδα της άμυνας από τα δεξιά στα αριστερά, τους Κόμπα, Χουάνπι και Μαρτίνες στη μεσαία γραμμή και τους Λάμπρου αριστερά, Τζοκα δεξιά και Μακνι στην κορυφή, στην επίθεση.

Τον έλεγχο ο Άρης, διπλή χαμένη ευκαιρία ο Ντιαντί

Στα πρώτα 20-25 λεπτά ο Άρης είχε την κατοχή απέναντι σε έναν Βόλο που έμενε κλεισμένος στην περιοχή του. Οι κίτρινοι είχαν αρκετά καλή κυκλοφορία, είχαν ενέργεια στο παιχνίδι τους και πίεζαν ψηλά, όμως αν και δημιουργούσαν τις προϋποθέσεις, δεν κατάφερναν να φτιάξουν κλασικές τελικές.

Εξαίρεση η φάση του του 2′ με ένα σουτ του Γένσεν που έβγαλε δύσκολα ο Σιαμπάνης και του 21′ που ήταν διπλή: Μετά από κλέψιμο του Πέρεθ ο Ντιαντί σούταρε δύο φορές από καλή θέση μέσα από την περιοχή, με τον τερματοφύλακα του Βόλου να αποκρούει με νέα σωτήρια επέμβαση, ενώ στην επαναφορά ο Σενεγαλέζος εξτρέμ του Άρη να σουτάρει πολύ άστοχα ψηλά…

Μετά το 25′ ο Βόλος άρχισε να βγαίνει από την άμυνά του και να παίζει ωραία στις αντεπιθέσεις καταφέρνοντας να γίνει απειλητικός 2-3 φορές, με κύριους εκφραστές τους Χουάνπ, Κόμπα και Λάμπρου. Η μεγαλύτερη στιγμή για τους Θεσσαλούς ήταν αυτή του 34′, με το σουτ του Κόμπα, μετά από πάσα του Χουάνπι σε ωραία επίθεση στην κόντρα.

Από το πρώτο ημίχρονο ο Άρης κρατάει την βελτιωμένη απόδοση των Γένσεν (ειδικά ο Φινλανδός ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του) και Ράτσιστς, όμως από την άλλη είχε σε κακή μέρα τον Μεντίλ και αναποτελεσματικούς τους Ντιαντί (όταν παίζει αριστερά δεν αποδίδει όπως μπορεί) και Πέρεθ στα άκρα. Επιπλέον, αποκομμένος από το υπόλοιπο σύνολο ήταν ο Λορέν Μορέν.

Έτσι ακόμη κι όταν η ομάδα του Ουζουνίδη βρήκε χώρους στο τελευταίο 20λεπτο του α’ μέρους, δεν κατάφερε να τους αξιοποιήσει.

Χωρίς αλλαγές, ίδια εικόνα και μεγάλη διπλή απόκρουση του Μάικιτς

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε χωρίς αλλαγές, με την εικόνα να είναι παρόμοια. Δηλαδή τον Άρη να έχει μια φλύαρη κατοχή χωρίς να μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες και τον Βόλο να περιμένει τη στιγμή που θα κάνει τη… ζημιά. Την οποία παραλίγο να κάνει στο 56′ όταν σε εξαιρετική αντεπίθεση και σουτ αρχικά του Χουάνπι κι εν συνεχεία του Τζόκα ο τερματοφύλακας Μάικιτς πραγματοποίησε ισάριθμες σπουδαίες αποκρούσει κρατώντας το μηδέν.

Τρεις μαζεμένες αλλαγές και ξέσπασμα μέσα τρία λεπτά

Ο Ουζουνίδης που είχε αργήσει να κάνει κάπως να κάνει αλλαγές, έκανε τρεις μαζεμένες στο 60′, ρίχνοντας μέσα τους Γιαννιώτα, Φρίντεκ και Μιεσουί οι οποίες του έδωσαν πράγματα. Ο Άρης έβγαλε το νεύρο που του έλειπε και μέσα σε δύο λεπτά «καθάρισε» την υπόθεση νίκη με ξέσπασμα.

Οι κίτρινοι σκόραραν από δύο κόρνερ, αρχικά στο 64′, με τον Μορόν να βγάζει ασίστ με προβολή πριν η μπάλα βγει άουτ, στρώνοντάς την ιδανικό στον Άλβαρο που με κοντινό σουτ έκανε το 1-0 και έβαλε «φωτιά» στους 12 χιλιάδες οπαδούς του Άρη που βρέθηκαν στο Βικελίδης.

Εν συνεχεία, στο 67′ έγινε και το 2-0, αυτή τη φορά με διαφορετική «κομπίνα», ο Μόντσου εκτέλεσε με πάσα, ο Φρίντεκ έκανε τη σέντρα και ο Φαμπιάνο σκόραρε με κεφαλιά «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη.

Ουσιαστικά τα πάντα είχαν τελειώσει, με τον Άρη να κάνει καλή διαχείριση ως το φινάλε, με τους παίκτες του να συνεχίζουν να τρέχουν σε όλο το γήπεδο και να μην επιτρέπουν στον Βόλο να πετύχουν κάποιο γκολ που θα τους έβαζε ξανά στο ματς.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η αποτελεσματικότητα των γηπεδούχων στις στημένες φάσεις και ειδικά στο δεύτερο γκολ με την ωραία κομπίνα ανάμεσα σε Μόντσου, Φρίντεκ και τον σκόρερ Φαμπιάνο.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η επιμονή του Άρη να κυνηγάει το γκολ και η ενέργεια που έβγαλε στο μεγαλύτερο μέρος του ματς, στοιχείο που του έλειψε στα ευρωπαϊκά ματς.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Αν δεν κέρδιζε ο Άρης θα λέγαμε τον Μεντίλ που ήταν πηγή κινδύνων για την ομάδα του. Αφου κέρδισε όμως θα βάλουμε την ερασιτεχνική αντίδραση της άμυνας του Βόλου στα δύο κόρνερ του Άρη από όπου προήλθαν τα γκολ.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο διαιτητής Αλέξανδρος Τσακαλίδης από την Χαλκιδικής είχε προβλήματα στον πειθαρχικό έλεγχο, χάνοντας φάουλ και κάρτες, αλλά και «έχασε» φάσεις και γενικότερα χωρίς να επηρεάσει την εξέλιξη του ματς.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Δεν χρειάστηκε να παρέμβει, καθώς δεν υπήρξε κάποια δύσκολη φάση.

ΣΚΟΡΕΡ: 64′ Άλβαρο, 67′ Φαμπιάνο

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΡΗΣ (Μαρίνος Ουζουνίδης): Μάικιτς, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Μεντίλ (60’ Φρίντεκ), Μόντσου, Ράτσιτς, Γένσεν (60’ Μισεουί), Ντιαντί (60’ Γιαννιώτας), Πέρεθ (80’ Μορουτσάν), Μορόν (89’ Καντεβέρε)

ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Μύγας, Κάργας, Χέρμανσον, Μαρτίνες (84’ Γορδής), Κόμπα (60’ Πίντσι), Χουάνπι (79’ Ασενχούν), Λάμπρου Μακνί (60’ Χάμουλιτς), Τζόκα (79’ Μπουζούκης)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Το Σάββατο 30 Αυγούστου ο Άρης υποδέχεται τον Παναιτωλικό στις 21:00, ενώ την ίδια ημέρα, αλλά δύο ώρες νωρίτερα (19:00) ο Βόλος υποδέχεται τον Ολυμπιακό.