ΠΑΟΚ: Έβαλε τέλος στα «σενάρια» για Κωνσταντέλια και Σπόρτινγκ
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διέψευσε τα ξένα ρεπορτάζ για Κωνσταντέλια και Σπόρτινγκ Λισαβόνας.
Ο ΠΑΟΚ έβαλε τέλος στα δημοσιεύματα σχετικά με το ενδιαφέρον της Σπόρτινγκ σχετικά με το Γιάννη Κωνσταντέλια και το ενδεχόμενο μεταγραφής του στην π0ρτογαλική ομάδα.
Η πλευρά του «Δικέφαλου του Βορρά» χαρακτήρισε τα δημοσιεύματα αδιάφορα και δεν υπάρχει κάποιο σενάριο πραγματοποίησης του εν λόγω deal.
Αξίζει να σημειωθεί ότι προ ολίγων ημερών, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους ασπρόμαυρους έως το 2029.
Στο παρελθόν, πέρα από τη Σπόρτινγκ, το όνομα του διεθνή άσου είχε συνδεθεί και με την Στουτγκάρδη, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις δεν προχώρησαν και ο 22χρονος παίκτης του ΠΑΟΚ παρέμεινε κάτοικος Τούμπας.
Ο Κωνσταντέλιας, είχε δηλώσει για την ανανέωση του συμβολαίου του ότι η ομάδα είναι το σπίτι του και είναι πολύ χαρούμενος που ανανέωσε και συνεχίζει με τον σύλλογο.
