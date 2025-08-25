A Bola: «Ενναλακτική λύση για τη Σπόρτινγκ ο Κωνσταντέλιας»
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποτελεί εναλλακτική του Γερεμάι για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, σύμφωνα με την «A BOLA», η οποία όμως εξηγεί πως ο ΠΑΟΚ δεν προτίθεται να πουλήσει το «διαμάντι» του.
Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας εξακολουθεί να ρίχνει ματιές στην ελληνική αγορά, καθώς βρίσκεται στη λίστα της ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.
Σύμφωνα με την «A Bola», οι πρωταθλητές Πορτογαλίας εξετάζουν την περίπτωση του 22χρονου διεθνή, σε περίπτωση που χαλάσει η μεταγραφή του Γερεμάι της Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, που έχουν θέσει ως πρωταρχικό στόχο για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής τους γραμμής, με τον ΠΑΟΚ ωστόσο, να μην θέλει να πουλήσει ένα από τα «διαμάντια» της ομάδας.
Αναλυτικά το δημοσίευμα:
«Η Σπόρτινγκ δεν έχει εγκαταλείψει την υπόθεση του Γερεμάι, ωστόσο, γνωρίζει ότι δεν θα είναι εύκολο να πείσει τη Λα Κορούνια να αφήσει ελεύθερο το νεαρό «αστέρι», 22 ετών», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα της πορτογαλικής εφημερίδας.
Μία από αυτές, πρόκειται για τον Γιάννη Κωνσταντέλια του ΠΑΟΚ. Παρόλα αυτά, όπως αναφέρει η A Bola, «ενδεχόμενη συμφωνία δεν διαφαίνεται εύκολη, καθώς και ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης δεν προτίθεται να πουλήσει ένα από τα διαμάντια της ομάδας».
Το deal Κωνσταντέλια με τον ΠΑΟΚ
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ανανέωσε μέσα στο καλοκαίρι τη συνεργασία του με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ μέχρι το 2029.
Οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν μετά τη συνάντηση που είχε ο 22χρονος Έλληνας διεθνής με τον μεγαλομέτοχο του «Δικέφαλου», Ιβάν Σαββίδη.
Το νέο του συμβόλαιο προβλέπει αυξημένες οικονομικές απολαβές και παρατάθηκε για δύο έτη, καθώς η προηγούμενη συμφωνία δέσμευε τον ποδοσφαιριστή μέχρι το 2027.
- Φεντερίκο Μπονατσόλι: Ο οπαδός της Ίντερ που… σκότωσε τη Μίλαν
- Εθνική Ελλάδας: Οι κλήσεις για τους προκριματικούς αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κόντρα σε Λευκορωσία, Δανία
- Eurobasket 2025: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης – Τα κανάλια που δείχνουν τα παιχνίδια της Εθνικής
- Γιατί ο Δημήτρης Ιτούδης πήρε στη Χάποελ Τελ Αβίβ τον «άσημο» Μπόρισλαβ Μλαντένοφ
- Άρης: «Τελειώνει» του Κουέστα στην Τουρκία, «ανοίγει» ο δρόμος για την επιστροφή του Διούδη
- Εικόνες σοκ στο Αργεντινή – Δομινικανή Δημοκρατία: Σύρραξη και μπουνιές μεταξύ των παικτών! (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις