A Bola: «Ενναλακτική λύση για τη Σπόρτινγκ ο Κωνσταντέλιας»

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας εξακολουθεί να ρίχνει ματιές στην ελληνική αγορά, καθώς βρίσκεται στη λίστα της ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

Σύμφωνα με την «A Bola», οι πρωταθλητές Πορτογαλίας εξετάζουν την περίπτωση του 22χρονου διεθνή, σε περίπτωση που χαλάσει η μεταγραφή του Γερεμάι της Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, που έχουν θέσει ως πρωταρχικό στόχο για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής τους γραμμής, με τον ΠΑΟΚ ωστόσο, να μην θέλει να πουλήσει ένα από τα «διαμάντια» της ομάδας.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Η Σπόρτινγκ δεν έχει εγκαταλείψει την υπόθεση του Γερεμάι, ωστόσο, γνωρίζει ότι δεν θα είναι εύκολο να πείσει τη Λα Κορούνια να αφήσει ελεύθερο το νεαρό «αστέρι», 22 ετών», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα της πορτογαλικής εφημερίδας.

Μάλιστα, οι πρωταθλητές Πορτογαλίας έκαναν πρόταση ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ συν 5 εκατομμύρια σε μπόνους, η οποία απορρίφθηκε, ενώ ο σύλλογος της Γαλικίας δεν έδειξε διάθεση για διαπραγμάτευση. Έτσι, παρότι δεν έχουν ακόμα εγκαταλείψει τον παίκτη, στην Σπόρτινγκ εξετάζουν εναλλακτικές.

Μία από αυτές, πρόκειται για τον Γιάννη Κωνσταντέλια του ΠΑΟΚ. Παρόλα αυτά, όπως αναφέρει η A Bola, «ενδεχόμενη συμφωνία δεν διαφαίνεται εύκολη, καθώς και ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης δεν προτίθεται να πουλήσει ένα από τα διαμάντια της ομάδας».

Το deal Κωνσταντέλια με τον ΠΑΟΚ

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ανανέωσε μέσα στο καλοκαίρι τη συνεργασία του με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ μέχρι το 2029.

Οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν μετά τη συνάντηση που είχε ο 22χρονος Έλληνας διεθνής με τον μεγαλομέτοχο του «Δικέφαλου», Ιβάν Σαββίδη.

Το νέο του συμβόλαιο προβλέπει αυξημένες οικονομικές απολαβές και παρατάθηκε για δύο έτη, καθώς η προηγούμενη συμφωνία δέσμευε τον ποδοσφαιριστή μέχρι το 2027.