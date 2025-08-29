Οι πιθανοί αντίπαλοι ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League

Ο ΠΑΟΚ αλλά και ο Παναθηναϊκός κατάφεραν να ξεπεράσουν τα εμπόδια της Ριέκα και της Σάμσουνσπορ αντίστοιχα, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Η κλήρωση για την συνέχεια της διοργάνωσης πρόκειται να πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής (28/8, 14:00), με τις δύο ομάδες να γνωρίζουν ήδη τους πιθανούς αντιπάλους τους.

Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός θα παίξουν κόντρα σε δύο αντιπάλους από κάθε γκρουπ δυναμικότητας προκειμένου να διεξαχθεί ένα ματς εντός και ένα εκτός έδρας.

Συνολικά, κάθε ομάδα που προκρίθηκε στη League Phase θα αγωνιστεί σε οκτώ παιχνίδια, τέσσερα ματς εντός και τέσσερα εκτός.

Οι 36 φιναλίστ του League Phase του Europa League:

1o γκρουπ δυναμικότητας

Ρόμα

Πόρτο

Ρέιντζερς

Φέγενορντ

Λιλ

Ντίναμο Ζάγκρεμπ

Μπέτις

Ζάλτσμπουργκ

Άστον Βίλα

2ο γκρουπ δυναμικότητας

Φενέρμπαχτσε

Μπράγκα

Ερυθρός Αστέρας

Λιόν

ΠΑΟΚ

Βικτόρια Πλζεν

Φερεντσβάρος

Σέλτικ

Μακάμπι Τελ Αβίβ

3ο γκρουπ δυναμικότητας

Γιουνγκ Μπόις

Βασιλεία

Μίντιλαντ

Φράιμπουργκ

Λουντογκόρετς

Νότιγχαμ

Στουρμ Γκρατς

Στεάουα

Νις

4ο γκρουπ δυναμικότητας

Μπολόνια

Θέλτα

Στουτγκάρδη

Παναθηναϊκός

Μάλμε

Γκόου Αχέντ Ιγκλς

Ουτρέχτη

Γκενκ

Μπραν

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase