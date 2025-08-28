ΑΕΚ – Άντερλεχτ 2-0: Ανώτερη η «Ένωση», πέρασε στη League Phase του Conference League

Στη League Phase του Conference League η ΑΕΚ! Με μία πολύ καλή εμφάνιση η Ένωση επικράτησε της Άντερλεχτ επικρατώντας με 2-0 και πέτυχε τον πρώτο μεγάλο στόχο της σεζόν που δεν ήταν άλλος από το τρία στα τρία στην Ευρώπη. Κάτι που δεν είχε ξανακάνει στην ιστορία της.

Πώς παρατάχθηκαν

Η ΑΕΚ παρατάχθηκε με 4-2-3-1 και τον Στρακόσα στο τέρμα. Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιος ήταν τετράδα στην άμυνα ενώ στον άξονα ξεκίνησαν οι Μαρίν και Πινέδα. Ο Ελίασον ήταν δεξιά στην επίθεση, ο Κουτέσα αριστερά και ο Κοϊτά πίσω από τον Πιερό.

Η Αντερλεχτ ξεκίνησε με τους: Κόζεμανς, Οζκάν, Χέι, Κανά, Μάαμαρ, Γιανσάνα, Ουέρτα, Ντε Κατ, Ανγκούλο, Αζάρ, Ντόλμπεργκ

Ανώτερη ΑΕΚ, προβάδισμα με «κεραυνό» Κοϊτά

Όσο άσχημα μπήκε στο Βέλγιο η ΑΕΚ, τόσο καλά μπήκε στη ρεβάνς και μάλιστα ήταν κυρίαρχη σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Με πίεση ψηλά και φουλ ένταση, η Ένωση υποχρέωσε σε παθητικό ρόλο την Άντερλεχτ παρότι για ώρα δυσκολευόταν να δημιουργήσει μεγάλη ευκαιρία.

Η πρώτη καλή στιγμή ήταν στο 21’ όταν ο εξαιρετικός Κοϊτά έβγαλε κάθετα στον Κουτέσα που με πλασέ από το σημείο που σκόραρε με τον Άρη Λεμεσού έστειλε την μπάλα άουτ. Στο 24’ ο Πινέδα έκλεψε έξω από την περιοχή των Βέλγων και έδωσε στον Πιερό που από θέση βολής σούταρε στα σώματα.

Το επόμενο κλέψιμο όμως ήταν και φαρμακερό. Στο 36’ συγκεκριμένα ο Ρότα έκλεψε από τον Ανγκούλο, ο Ελίασον βρήκε τον Κοϊτά που μπαίνοντας στην περιοχή έκανε το 1-0 με τρομερό σουτ. Μετά το γκολ οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να παίξουν περισσότερο με την μπάλα, αλλά δεν απείλησαν. Αντίθετα από ωραία μπαλιά του Πήλιου στον χώρο, ο Πιερό μπήκε στην περιοχή, αλλά και πάλι το σουτ του ήταν απογοητευτικό.

Δεύτερο «χτύπημα» από Κουτέσα και ευκαιρίες για περισσότερα

Με τρεις αλλαγές μπήκε στο δεύτερο μέρος η Άντερλεχτ θέλοντας να αλλάξει την εικόνα της, αλλά πριν προλάβει να καταλάβει τι έγινε, δέχθηκε και δεύτερο γκολ. Αυτό από τον Κουτέσα στο 48′ που με απίθανη ατομική ενέργεια και σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κόζαμανς για να γράψει το 2-0.

Τέσσερα λεπτά μάλιστα ο Κόζεμανς νίκησε σε τετ α τετ τον Πινέδα από κοντά, με την ΑΕΚ να δίνει χώρο μετά το 60’ στους φιλοξενούμενους που έψαχναν τρόπο να γίνουν απειλητικοί. Έπρεπε να φτάσουμε στο 71’ για να χάσει μία μεγάλη ευκαιρία η Άντερλεχτ, όταν μία κεφαλιά του Ντόλμπεργκ έφυγε δίπλα από το δοκάρι του σταθερού Στρακόσα.

Στο 74’ ο Γιόβιτς, που μόλις είχε μπει στο ματς, κόπηκε πριν κάνει την προβολή και από το κόρνερ ολομόναχος ο Ρέλβας αστόχησε με κεφαλιά για να τελειώσει το ματς. Η Άντερλεχτ προσπαθούσε να βρει μία φάση να ξαναμπεί στο ματς, αλλά και πάλι η ΑΕΚ είχε μεγάλη ευκαιρία όταν στο 90’ ο Κόζεμανς έβγαλε δύσκολα σε κόρνερ ένα σουτ του Μαρίν. Δύο λεπτά μάλιστα έσωσε και σε προσπάθεια του Λιούμπισιτς, με το ματς να ολοκληρώνεται κάπως έτσι και την ΑΕΚ να πανηγυρίζει μία σπουδαία πρόκριση.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Το γκολ του Κουέσα έκοψε τα πόδια των Βέλγων πάνω που ο Χάσι προσπάθησε με τις αλλαγές να αλλάξει την εικόνα του ματς.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Το τρομερό γκολ του Κοϊτά έδωσε στην ΑΕΚ αυτό που άξιζε μέχρι εκείνο το σημείο και μετά όλα πήραν τον δρόμο τους.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Όλη η Άντερλεχτ. Την εξαφάνισε η ΑΕΚ και δεν την άφησε να κάνει ουσιαστικά ούτε μία κλασική ευκαιρία.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Νορβηγός Σάγκι πήγε καλά το ματς ενώ δεν είχε και κάποια δύσκολη φάση.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Το VAR χρειάστηκε μόνο στις καθυστερήσεις όταν υπέδειξε πως το μαρκάρισμα στον Λιούμπισιτς ήταν εκτός και όχι εντός περιοχής, με τον Σάγκι να παίρνει πίσω το πέναλτι.

ΣΚΟΡΕΡ: 36’ Κοϊτά, 48’ Κουτέσα

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά (89’ Βίντα), Κουτέσα (78’ Πενράις), Ελίασον (73’ Λιούμπισιτς), Πιερό (73’ Γιόβιτς).

Άντερλεχτ (Μπέσνικ Χάσι): Κόζεμανς, Οζκάν (46’ Αγκούστινσον), Χέι, Κανά, Μάαμαρ (68’ Ντε Γκρεφ), Γιανσάνα, Ουέρτα (46’ Μπερτατσίνι), Ντε Κατ (46’ Φερσχάρεν), Ανγκούλο, Αζάρ (69’ Στρόικενς), Ντόλμπεργκ.