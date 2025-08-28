Κληρώνει την Παρασκευή (29/8) για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός ήταν «βράχος» και με το 0-0 στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Σαμσουνσπόρ πήρε την πρόκριση και μαζί με τον ΠΑΟΚ θα πάρουν μέρος στη League Phase του Europa League καθώς οι Θεσσαλονικείς διέλυσαν (5-0) τη Ριέκα. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, μαζί με την ΑΕΚ που νίκησε 2-0 την Αντερλεχτ και πέρασε στη League Phase του Conference League δίνουν ραντεβού στην κλήρωση της Παρασκευής (29/8, 14:00) στο Μονακό, η οποία θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD, για να μάθουν τους αντιπάλους τους.

Στη League Phase του Europa League συμμετέχουν 36 ομάδες και η βαθμολογία είναι κοινή, ενώ δεν κληρώνονται αντίπαλοι από την ίδια χώρα. Κάθε ομάδα δίνει 8 αγώνες: 4 εντός έδρας και 4 εκτός και οι αντίπαλοι προέρχονται από 4 διαφορετικά γκρουπ δυναμικότητας, δηλαδή από δυο από κάθε γκρουπ. Ο ΠΑΟΚ θα είναι στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας και η Παναθηναϊκός στο τέταρτο.

Και στη League Phase του Conference League συμμετέχουν 36 ομάδες αλλά χωρίζονται σε έξι γκρουπ δυναμικότητας. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα αναμετρηθεί με έναν αντίπαλο από κάθε ένα από τα έξι συνολικά γκρουπ δυναμικότητας (τρεις εντός έδρας και τρεις εκτός έδρας αγώνες).

Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase του Europa League:

1η αγωνιστική: 24-25 Σεπτεμβρίου 2025

2η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

3η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

4η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

5η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025

6η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

7η αγωνιστική: 22 Ιανουαρίου 2026

8η αγωνιστική: 29 Ιανουαρίου 2026

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των έξι αγωνιστικών στη League Phase του Conference League:

1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

4η αγωνιστική: 17 Νοεμβρίου 2025

5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025