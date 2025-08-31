sports betsson
Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Να συνεχίσουν με νίκες θέλουν ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, στη «μάχη» μπαίνει και ο Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 31 Αυγούστου 2025

Να συνεχίσουν με νίκες θέλουν ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, στη «μάχη» μπαίνει και ο Παναθηναϊκός

Ο Ολυμπιακός έκανε το 2/2 το Σάββατο και την Κυριακή, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θέλουν να συνεχίσουν και αυτοί με το απόλυτο στη Super League, κόντρα σε Αστέρα και Ατρόμητο, αντίστοιχα. Το πρόγραμμα κλείνει η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα απέναντι στον Λεβαδειακό.

Σύνταξη
Τρεις αναμετρήσεις, αυτές του… υπόλοιπου «Big 4» της Super League -πλην Ολυμπιακού- περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Super League για την Κυριακή (31/8). Στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, η ΑΕΚ υποδέχεται στην OPAP Arena τον Αστέρα Τρίπολης στις 20:00, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί στην Τούμπα τον Ατρόμητο μια ώρα αργότερα (21:00), ενώ το πρόγραμμα κλείνει στις 22:00 το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδειακό στη Λεωφόρο.

Και οι τρεις φυσικά προέρχονται από μεγάλες ευρωπαϊκές προκρίσεις, πλέον έμαθαν και τους αντιπάλους τους στις League Phase των Europa και Conference League και δεν μπορούν να… σκέφτονται τίποτα λιγότερο από τη νίκη. Με τους δύο «Δικέφαλους» να θέλουν το 2/2 για να παραμείνουν συγκάτοικοι του Ολυμπιακού στην κορυφή και τους δε «πράσινους» να στοχεύουν στον βαθμολογικό… σεφτέ τους στο φετινό πρωτάθλημα, αφού το ματς της 1ης αγωνιστικής κόντρα στον ΟΦΗ είχε αναβληθεί.

Λίγες αλλαγές από τον Νίκολιτς

Στην OPAP Arena, η ΑΕΚ έχει μπροστά της ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια σκληρή ομάδα και παρότι το ματς κόντρα στην Άντερλεχτ ήταν υψηλής έντασης, ο Μάρκο Νίκολιτς δεν αναμένεται να κάνει πολλές αλλαγές στο αρχικό σχήμα της Ένωσης. Μάνταλος, Βίντα και Πένραϊς είναι αυτοί που λογικά θα επιστρέψουν στην ενδεκάδα.

Από την πλευρά του, ο Αστέρας, δυσκόλεψε τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα όμως δεν πήρε κάτι και αυτό ακριβώς θα προσπαθήσει να κάνει και κόντρα στην ΑΕΚ, να παλέψει για ό,τι μπορεί να διεκδικήσει από το ματς. Μοναδικό πρόβλημα για τον Σάββα Παντελίδη ο τραυματίας Αλάγκμπε.

Να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ ο ΠΑΟΚ

Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ προφανώς και θέλει να εκμεταλλευτεί το καλό μομέντουμ που βρίσκεται μετά την τρομερή εμφάνιση και πρόκριση επί της Ριέκα. Στην πρεμιέρα νίκησε την ΑΕΛ με το «φτωχό» 1-0 και ο Λουτσέσκου θέλει να δει την ομάδα του να παίζει καλύτερα απέναντι στον Ατρόμητο. Και ο Ρουμάνος τεχνικός άλλωστε δεν σκοπεύει να κάνει πολλές αλλαγές στην ομάδα του, με δεδομένο ότι ακολουθεί και διακοπή.

Σε καλό φεγγάρι βρίσκεται αγωνιστικά και ο αντίπαλος του «Δικεφάλου του Βορρά», πάντως. Ο Ατρόμητος του Λεωνίδα Βόκολου νίκησε 2-0 τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο πριν μια βδομάδα και πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη με μοναδικό απόντα τον Τσιλούλη.

Επιστροφή στο «σπίτι»

Και ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε μια μεγάλη πρόκριση μεσοβδόμαδα και πλέον στρέφει την προσοχή του και αυτός στο πρωτάθλημα, στην δική του πρεμιέρα, αφού το παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής με τον ΟΦΗ είχε αναβληθεί μετά από δικό του αίτημα. Χωρίς τον Φώτη Ιωαννίδη πλέον οι «πράσινοι» του Ρουί Βιτόρια, αλλά μπροστά στον κόσμο και τη φυσική τους έδρας, το «Απόστολος Νικολαΐδης», θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί τη φετινή Super League. Χρόνο συμμετοχής ενδέχεται να πάρει και ο Ρενάτο Σάντσες, ενώ ο Τιν Γεντβάι είναι η μοναδική απουσία για τον Πορτογάλο τεχνικό.

Ο Λεβαδειακός βρίσκεται επίσης σε καλή κατάσταση και με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη νίκη με ανατροπή στην πρεμιέρα επί της Κηφισιάς. Βελτιωμένη σε όλα τα επίπεδα η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου φέτος σε σχέση με την περσινή χρονιά, πηγαίνει στη Λεωφόρο χωρίς προβλήματα και με στόχο την πρώτη έκπληξη της σεζόν.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 30/8

Βόλος – Ολυμπιακός 0-2
Πανσερραϊκός – ΟΦΗ 0-1
Άρης – Παναιτωλικός 0-2
ΑΕΛ – Κηφισιά 1-1

Κυριακή 31/8

20:00 ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης / Cosmote Sport 2 HD
21:00 ΠΑΟΚ – Ατρόμητος / Novasports Prime
22:00 Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός / Cosmote Sport 1

Business
Επιχειρήσεις: Τα 4+2 deals που σημάδεψαν το καλοκαίρι  

Επιχειρήσεις: Τα 4+2 deals που σημάδεψαν το καλοκαίρι  

