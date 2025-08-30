Η βαθμολογία της Superleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ήττα του Άρη (pic)

Τέσσερις αναμετρήσεις σε Βόλο, Σέρρες, Θεσσαλονίκη και Λάρισα περιελάβανε το πρώτο κομμάτι της 2ης αγωνιστικής της Superleague.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με το απόλυτο, αφού επικράτησε εκτός έδρας του Βόλου με 2-0, μπροστά σε 13.000 οπαδούς του που ταξίδεψαν στη Θεσσαλική πόλη. Έτσι το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανέβηκε στους 6 πόντους, ενώ οι γηπεδούχοι παραμένουν χωρίς βαθμό.

Στη Θεσσαλονίκη, ο Άρης δεν τα κατάφερε απέναντι στον Παναιτωλικό και ηττήθηκε με 2-0 στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Πλέον και οι δύο ομάδες συγκατοικούν στους τρεις βαθμούς μετρώντας μία νίκη και μία ήττα.

Μεγάλο διπλό στις Σέρρες πανηγύρισε ο ΟΦΗ που επιβλήθηκε με 1-0 του Πανσερραϊκού χάρη στο τέρμα που σημείωσε ο Μπόρχα Γκονζάλεθ στο δεύτερο μέρος. Οι Κρητικοί πέτυχαν έτσι την πρώτη τους φετινή νίκη φτάνοντας τους 3 βαθμούς, ενώ τα «λιοντάρια» παραμένουν χωρίς κάποιον πόντο.

Τέλος, στη Λάρισα, η ΑΕΛ έμεινε ισόπαλη 1-1 με τη Κηφισιά στο… ντέρμπι των νεοφώτιστων. Έτσι οι δύο ομάδες συγκέντρωσαν τον πρώτο τους βαθμό για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής:

Σάββατο 30 Αυγούστου

Βόλος-Ολυμπιακός 0-2

Πανσερραϊκός-ΟΦΗ 0-1

Άρης- Παναιτωλικός 0-2

ΑΕΛ-Κηφισιά 1-1

Κυριακή 31 Αυγούστου

20:00 ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης

21:00 ΠΑΟΚ- Ατρόμητος

22:00 Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός

Η βαθμολογία της Superleague

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΛ

Ατρόμητος – Άρης

Κηφισιά – Παναθηναϊκός

Λεβαδειακός – ΑΕΚ

Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ

Παναιτωλικός – Βόλος

*Οι ακριβείς ημερομηνίες κι ώρες δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη.