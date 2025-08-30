sports betsson
Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
Η βαθμολογία της Superleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ήττα του Άρη (pic)
Ποδόσφαιρο 30 Αυγούστου 2025 | 23:47

Η βαθμολογία της Superleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ήττα του Άρη (pic)

Δείτε την βαθμολογία στη Superleague μετά τα παιχνίδια του Σαββάτου (30/8)

Σύνταξη
Spotlight

Τέσσερις αναμετρήσεις σε Βόλο, Σέρρες, Θεσσαλονίκη και Λάρισα περιελάβανε το πρώτο κομμάτι της 2ης αγωνιστικής της Superleague.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με το απόλυτο, αφού επικράτησε εκτός έδρας του Βόλου με 2-0, μπροστά σε 13.000 οπαδούς του που ταξίδεψαν στη Θεσσαλική πόλη. Έτσι το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανέβηκε στους 6 πόντους, ενώ οι γηπεδούχοι παραμένουν χωρίς βαθμό.

Στη Θεσσαλονίκη, ο Άρης δεν τα κατάφερε απέναντι στον Παναιτωλικό και ηττήθηκε με 2-0 στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Πλέον και οι δύο ομάδες συγκατοικούν στους τρεις βαθμούς μετρώντας μία νίκη και μία ήττα.

Μεγάλο διπλό στις Σέρρες πανηγύρισε ο ΟΦΗ που επιβλήθηκε με 1-0 του Πανσερραϊκού χάρη στο τέρμα που σημείωσε ο Μπόρχα Γκονζάλεθ στο δεύτερο μέρος. Οι Κρητικοί πέτυχαν έτσι την πρώτη τους φετινή νίκη φτάνοντας τους 3 βαθμούς, ενώ τα «λιοντάρια» παραμένουν χωρίς κάποιον πόντο.

Τέλος, στη Λάρισα, η ΑΕΛ έμεινε ισόπαλη 1-1 με τη Κηφισιά στο… ντέρμπι των νεοφώτιστων. Έτσι οι δύο ομάδες συγκέντρωσαν τον πρώτο τους βαθμό για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής:

Σάββατο 30 Αυγούστου

Βόλος-Ολυμπιακός 0-2
Πανσερραϊκός-ΟΦΗ 0-1
Άρης- Παναιτωλικός 0-2
ΑΕΛ-Κηφισιά 1-1

Κυριακή 31 Αυγούστου

20:00 ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης
21:00 ΠΑΟΚ- Ατρόμητος
22:00 Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός

Η βαθμολογία της Superleague 

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΛ
Ατρόμητος – Άρης
Κηφισιά – Παναθηναϊκός
Λεβαδειακός – ΑΕΚ
Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός
ΟΦΗ – ΠΑΟΚ
Παναιτωλικός – Βόλος

*Οι ακριβείς ημερομηνίες κι ώρες δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη.

World
Federal Reserve: Η Κορέα, η συμφωνία του 1951 και ο Τραμπ

Federal Reserve: Η Κορέα, η συμφωνία του 1951 και ο Τραμπ

Αθλητική Ροή
Άρης – Παναιτωλικός 0-2: Σπουδαία νίκη για τον έναν, «μαύρη βραδιά» για τον άλλον (vid)
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Άρης – Παναιτωλικός 0-2: Σπουδαία νίκη για τον έναν, «μαύρη βραδιά» για τον άλλον (vid)

Μεγάλη νίκη για τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με 2-0 επί του Άρη, χάρη στα γκολ των Αγκίρε (65′) και Άλεξιτς (87′) – Έντονες αποδοκιμασίες κατά ομάδας και Καρυπίδη από τον κόσμο.

in.gr Team
Πυροδοτεί τη «βόμβα» Ταρεμί ο Ολυμπιακός: Έρχεται το πρωί της Κυριακής ο Ιρανός
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Πυροδοτεί τη «βόμβα» Ταρεμί ο Ολυμπιακός: Έρχεται το πρωί της Κυριακής ο Ιρανός

Ο Ιρανός «killer» αναμένεται στην Αθήνα στις 08:55 για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό – Τεράστια μεταγραφή για τους Πειραιώτες, που κάνουν δικό τους έναν πολύ σπουδαίο επιθετικό!

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ο Ντέσερς παίζει στο Ολντ Φιρμ και φεύγει από Γλασκόβη
Super League 30.08.25

Ο Ντέσερς παίζει στο Ολντ Φιρμ και φεύγει από Γλασκόβη

Ο Παναθηναϊκός έχει επικεντρωθεί στον Σίριλ Ντέσερς, όμως ο 30χρονος επιθετικός βρίσκεται στην αποστολή της Ρέιντζερς για το ντέρμπι με τη Σέλτικ, ενώ κλήθηκε και στην Εθνική Νιγηρίας.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο Μέντι έχει «απογειώσει» τον Τσικίνιο
On Field 30.08.25

Ο Μέντι έχει «απογειώσει» τον Τσικίνιο

Ο Πορτογάλος χαφ ήταν καθοριστικός και στον Βόλο για τον Ολυμπιακό και ο Μεντιλίμπαρ δικαιώνεται που τον χρησιμοποιεί πίσω από τον σέντερ φορ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μάντσα: «Θέλω να κατακτήσω τίτλους με τον Ολυμπιακό – Αυτά θα φέρω στον αγωνιστικό χώρο» (vid)
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Μάντσα: «Θέλω να κατακτήσω τίτλους με τον Ολυμπιακό – Αυτά θα φέρω στον αγωνιστικό χώρο» (vid)

Ο Γκουστάβο Μάντσα μίλησε για τις πρώτες του εντυπώσεις από την Ελλάδα, για τους στόχους του με τον Ολυμπιακό, αλλά και για το τι θα δώσει στο αγωνιστικό κομμάτι.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 30.08.25

LIVE: ΑΕΛ – Κηφισιά

LIVE: Άρης – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Παναιτωλικός, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 2.

Σύνταξη
Συγκλονίζει η κτηνίατρος Έφη Ρόζη: Αποχαιρετά τη φίλη της Αλεξάνδρα Νικολαΐδου και δίνει το όνομά της στο παιδί που περιμένει
Fizz 31.08.25

Συγκλονίζει η κτηνίατρος Έφη Ρόζη: Αποχαιρετά τη φίλη της Αλεξάνδρα Νικολαΐδου και δίνει το όνομά της στο παιδί που περιμένει

Η φίλη της αδικοχαμένης Αλεξάνδρας αποκάλυψε ότι θα δώσει το όνομά της στην κόρη της, ώστε «να μείνει άλλο ένα κομμάτι της κοντά μας».

Σύνταξη
Άρης – Παναιτωλικός 0-2: Σπουδαία νίκη για τον έναν, «μαύρη βραδιά» για τον άλλον (vid)
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Άρης – Παναιτωλικός 0-2: Σπουδαία νίκη για τον έναν, «μαύρη βραδιά» για τον άλλον (vid)

Μεγάλη νίκη για τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με 2-0 επί του Άρη, χάρη στα γκολ των Αγκίρε (65′) και Άλεξιτς (87′) – Έντονες αποδοκιμασίες κατά ομάδας και Καρυπίδη από τον κόσμο.

in.gr Team
Smithsonian: Το μέλλον της αμερικανικής ιστορίας στο τραπέζι Τραμπ – Μπαντς
Culture Live 30.08.25

Smithsonian: Το μέλλον της αμερικανικής ιστορίας στο τραπέζι Τραμπ – Μπαντς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιέζει για αναθεώρηση εκθεμάτων που αναφέρονται στη δουλεία και στις φυλετικές ανισότητες, προκαλώντας έντονη κριτική ότι επιχειρεί να ξαναγράψει την αμερικανική ιστορία

Σύνταξη
Η Φινλανδία θα αφαιρέσει τις σβάστικες από τις σημαίες της πολεμικής αεροπορίας για να αποφύγει την «αμηχανία»
Κόσμος 30.08.25

Η Φινλανδία θα αφαιρέσει τις σβάστικες από τις σημαίες της πολεμικής αεροπορίας για να αποφύγει την «αμηχανία»

Η Φινλανδία αποφάσισε να αποσύρει τη σβάστικα από τις σημαίες της πολεμικής αεροπορίας, παρότι το σύμβολο δεν έχει καμία σχέση με το ναζιστικό καθεστώς, για να σταματήσουν οι «άβολες» στιγμές

Σύνταξη
Wall Street Journal: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου
Κόσμος 30.08.25

Wall Street Journal: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου

Η επαναφορά του απορριφθέντος ονόματος που επιδιώκει ο Τραμπ θα μπορούσε να γίνει με νόμο του Κογκρέσου, αλλά ο Λευκός Οίκος εξετάζει κι άλλες δυνατότητες, γράφει η WSJ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πυροδοτεί τη «βόμβα» Ταρεμί ο Ολυμπιακός: Έρχεται το πρωί της Κυριακής ο Ιρανός
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Πυροδοτεί τη «βόμβα» Ταρεμί ο Ολυμπιακός: Έρχεται το πρωί της Κυριακής ο Ιρανός

Ο Ιρανός «killer» αναμένεται στην Αθήνα στις 08:55 για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό – Τεράστια μεταγραφή για τους Πειραιώτες, που κάνουν δικό τους έναν πολύ σπουδαίο επιθετικό!

Σύνταξη
