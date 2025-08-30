Η βαθμολογία της Superleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ήττα του Άρη (pic)
Δείτε την βαθμολογία στη Superleague μετά τα παιχνίδια του Σαββάτου (30/8)
- «Πονοκέφαλος» για τα νοικοκυριά οι τιμές στα σχολικά είδη
- Κάλας: Η ΕΕ δεν θα επιστρέψει τα δεσμευμένα περιουσιακά στη Ρωσία, εκτός αν καταβάλει αποζημιώσεις στην Ουκρανία
- Ισραήλ: Οι ένοπλες δυνάμεις λένε ότι σκότωσαν τον εκπρόσωπο Τύπου της Χαμάς
- Κακουργηματική δίωξη στον οδηγό μοτοσυκλέτας που παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένη στην Πάτρα
Τέσσερις αναμετρήσεις σε Βόλο, Σέρρες, Θεσσαλονίκη και Λάρισα περιελάβανε το πρώτο κομμάτι της 2ης αγωνιστικής της Superleague.
Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με το απόλυτο, αφού επικράτησε εκτός έδρας του Βόλου με 2-0, μπροστά σε 13.000 οπαδούς του που ταξίδεψαν στη Θεσσαλική πόλη. Έτσι το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανέβηκε στους 6 πόντους, ενώ οι γηπεδούχοι παραμένουν χωρίς βαθμό.
Στη Θεσσαλονίκη, ο Άρης δεν τα κατάφερε απέναντι στον Παναιτωλικό και ηττήθηκε με 2-0 στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Πλέον και οι δύο ομάδες συγκατοικούν στους τρεις βαθμούς μετρώντας μία νίκη και μία ήττα.
Μεγάλο διπλό στις Σέρρες πανηγύρισε ο ΟΦΗ που επιβλήθηκε με 1-0 του Πανσερραϊκού χάρη στο τέρμα που σημείωσε ο Μπόρχα Γκονζάλεθ στο δεύτερο μέρος. Οι Κρητικοί πέτυχαν έτσι την πρώτη τους φετινή νίκη φτάνοντας τους 3 βαθμούς, ενώ τα «λιοντάρια» παραμένουν χωρίς κάποιον πόντο.
Τέλος, στη Λάρισα, η ΑΕΛ έμεινε ισόπαλη 1-1 με τη Κηφισιά στο… ντέρμπι των νεοφώτιστων. Έτσι οι δύο ομάδες συγκέντρωσαν τον πρώτο τους βαθμό για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής:
Σάββατο 30 Αυγούστου
Βόλος-Ολυμπιακός 0-2
Πανσερραϊκός-ΟΦΗ 0-1
Άρης- Παναιτωλικός 0-2
ΑΕΛ-Κηφισιά 1-1
Κυριακή 31 Αυγούστου
20:00 ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης
21:00 ΠΑΟΚ- Ατρόμητος
22:00 Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός
Η βαθμολογία της Superleague
Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:
Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΛ
Ατρόμητος – Άρης
Κηφισιά – Παναθηναϊκός
Λεβαδειακός – ΑΕΚ
Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός
ΟΦΗ – ΠΑΟΚ
Παναιτωλικός – Βόλος
*Οι ακριβείς ημερομηνίες κι ώρες δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη.
- Τουρκία – Πορτογαλία 95-54: Διέλυσε τους Ίβηρες η ομάδα του Αταμάν (vid)
- Ρεάλ Μαδρίτης – Μαγιόρκα 2-1: «Καθάρισαν» σε δύο λεπτά οι Μαδριλένοι
- Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)
- Ισπανία – Βοσνία 88-67: Ξέσπασαν οι «φούριας ρόχας» (vid)
- Eurobasket 2025 – Πανόραμα: Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες (vids)
- Πολωνία – Ισραήλ 66-64: 2X2 οι Πολωνοί με Λόιντ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις