ΑΕΛ – Κηφισιά 1-1: Ισόπαλο το ντέρμπι των «νεοφώτιστων»

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο «AEL FC Arena» ανάμεσα στην ΑΕΛ και την Κηφισιά, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1, για την 2η αγωνιστική της Super League.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 53’ με τον Πέρες, αλλά οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν στο 63’ με αυτογκόλ του Παντελάκη και οι δύο ομάδες πήραν από έναν βαθμό.

Πρώτος πόντος για την ΑΕΛ, που είχε ηττηθεί στην πρεμιέρα από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα με 1-0, αλλά και για την Κηφισιά, που είχε χάσει στην Βοιωτία από τον Λεβαδειακό με 3-2.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και απείλησαν στο 18’ με τον Εμπό, αλλά ο Μελίσσας απέκρουσε. Στο 34’ ο Πόμπο εκτέλεσε απευθείας το φάουλ που είχε κερδίσει η Κηφισιά, αλλά ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ του είπε «όχι», διώχνοντας με το ανάποδο χέρι. Στο 41’ η ΑΕΛ απάντησε με τον Γιούση, αλλά το βολ πλανέ που έκανε έφυγε ελάχιστα άουτ, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται με το σκορ στο 0-0. Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με γκολ, με την Λάρισα να ανοίγει το σκορ στο 51’ με τρομερό πλασέ του Φακούντο Πέρες.

Το γκολ αρχικά ακυρώθηκε ως οφσάιντ, αλλά μετά τη χρήση του VAR μέτρησε και η ΑΕΛ έκανε το 1-0. Η χαρά των γηπεδούχων, ωστόσο, δεν κράτησε για πολύ, καθώς στο 63’ η Κηφισιά ισοφάρισε σε 1-1 με αυτογκόλ του Παντελάκη, με τον κεντρικό αμυντικό της ΑΕΛ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του τερματοφύλακά του, στην προσπάθειά του να διώξει. Στο 80’ οι γηπεδούχοι απείλησαν με τον Χατζηστραβό, αλλά ο Ραμίρες μπλόκαρε, με το 1-1 να μένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή και τις δύο ομάδες να παίρνουν από ένα βαθμό.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η Κηφισιά είδε την ΑΕΛ να ανοίγει το σκορ, αλλά τελικά βρήκε το γκολ που έψαχνε και έφυγε με βαθμό από την Θεσσαλία.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Το αυτογκόλ του Παντελάκη στα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου. Η ΑΕΛ είχε ανοίξει το σκορ με τον Πέρες στο 50’ και μέχρι εκείνο το σημείο ήλεγχε απόλυτα το ματς, αλλά το αυτογκόλ του έμπειρου κεντρικού αμυντικού άλλαξε τα δεδομένα της αναμέτρησης.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Παντελάκης έδωσε το δικαίωμα στην Κηφισιά να φύγει με τον βαθμό της ισοπαλίας.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Δεν είχε κάποια πολύ δύσκολη φάση ο Παναγιώτης Κουκούλας.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Το γκολ του Πέρες αρχικά ακυρώθηκε ως οφσάιντ, αλλά μετά τη χρήση του VAR μέτρησε.

ΣΚΟΡΕΡ:

Πέρες (51’), Παντελάκης (63’ αυτ.).

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΕΛ Novibet (Γ. Πετράκης): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Κοβάτσεβιτς, Παντελάκης, Τσάκλα, Στάικος (66’ Γκαράτε), Πέρες (82’ Σουρλής), Ατανάσοφ, Γιούσης (76’ Χατζηστραβός), , Μούργος (66’ Σαγκάλ), Τούπτα

Κηφισιά (Σ. Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Πόκορνι, Σόουζα, Χουχούμης, Ρούμπεν, Έμπο (55’ Ντίας), Πόμπο (66΄Εσκιβέλ), Αντόνισε (82’ Μουσιόλικ), Ζέρσον (55΄Παντελίδης), Τετέι

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Η ΑΕΛ παίζει εκτός έδρας με τον Αστέρα Τρίπολης και η Κηφισιά εντός έδρας με τον Παναθηναϊκό. Δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές οι μέρες και οι ώρες της 3ης στροφής.