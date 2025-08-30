Για το «απόλυτο» ο Άρης, «σεφτέ» ψάχνουν Πανσερραϊκός, ΟΦΗ, ΑΕΛ και Κηφισιά

Με σημαντικές αναμετρήσεις στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής συνεχίζεται η Super League το Σάββατο (30/8). Την ώρα που τα φώτα πέφτουν, όπως είναι λογικό, στην «έξοδο» του Ολυμπιακού στο Βόλο, δράση θα υπάρξει σε τρία ακόμη γήπεδα.

Στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών, ο Πανσερραϊκός φιλοξενεί στις 19:30 (Novasports 2) τον ΟΦΗ, σε ένα ματς κατά το οποίο και οι δύο ομάδες θα ψάξουν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα, αφού οι μεν γηπεδούχοι την 1η αγωνιστική ηττήθηκαν εύκολα στην OPAP Arena από την ΑΕΚ, ενώ οι δε Κρητικοί δεν αγωνίστηκαν καν λόγω της αναβολής του ματς με τον Παναθηναϊκό. Κάτι που σημαίνει πως αυτό είναι το πρώτο τους επίσημο παιχνίδι στη σεζόν, κατά την οποία θα ψάξουν το «κάτι παραπάνω» από την περσινή εξαιρετική πορεία τους με τον τελικό Κυπέλλου μετά από 35 χρόνια και την 8η θέση στη Super League.

Λίγο αργότερα, στις 21:00 (Novasports Prime), ο Άρης φιλοξενεί στο «Κλ. Βικελίδης» τον Παναιτωλικό, με στόχο να προσθέσει ακόμη τρεις βαθμούς στο «σακούλι» του, μετά το 2-0 επί του Βόλου στην πρεμιέρα, θέλοντας να αφήσει πια οριστικά πίσω του τον άδοξο ευρωπαϊκό αποκλεισμό, συνεχίζοντας με όσο καλύτερες εμφανίσεις μπορεί εντός συνόρων. Οι δε Αγρινιώτες πάνε στη Θεσσαλονίκη χωρίς καλή ψυχολογία μετά την ήττα από τον Ατρόμητο και μάλιστα με αρκετά κακή εμφάνιση και οτιδήποτε καταφέρουν να πάρουν από αυτό το ματς, σίγουρα θα είναι μεγάλο bonus για τη συνέχεια.

Σε ένα αντίστοιχο παιχνίδι με αυτό των Σερρών, στις 21:30 (Cosmote Sport 2), κλείνοντας το πρόγραμμα για την 1η ημέρα της 2ης αγωνιστικής, υπάρχει το ντέρμπι ανάμεσα στις δύο ομάδες που εξασφάλισαν φέτος την επιστροφή τους στην μεγάλη κατηγορία. ΑΕΛ και Κηφισιά κοντράρονται στην «AEL FC Arena» ψάχνοντας και αυτές τους πρώτους τους βαθμούς στη σεζόν. Για την πρώτη αγωνιστική, οι «βυσσινί» είχαν ηττηθεί 1-0 από τον ΠΑΟΚ, ενώ οι Αθηναίοι γνώρισαν επίσης την ήττα 3-2 από τον Λεβαδειακό.

Οι αποστολές των ομάδων:

Πανσερραϊκός: Τιναλίνι, Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Λύρατζης, Ουαγκέ, Καρασαλίδης, Γεωργιάδης, Τσαούσης, Καρασαλίδης, Βόλνει, Ντι Μάρκο, Γκελασβίλι, Ομεονγκά, Λιάσος, Γκιγιομιέ, Δοϊράνλης, Ρουμιάντσεβ, Σοφιανός, Γκριν, Μασκανάκης, Ίβαν, Φαλέ, Λεό, Ζιντάν, Νάνελι.

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Γκονζάλες, Λέουις, Χατζηθεοδωρίδης, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Κοντεκά, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Νέιρα, Φούντας, Φαϊτάκης, Σενγκέλια, Ζανελάτο, Νους, Θεοδοσουλάκης, Ρακόνιατς, Σαλσέδο.

Άρης: Μάικιτς, Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαντιγκά, Μεντίλ, Φρίντεκ, Πέδρο Άλβαρο, Φαμπιάνο, Σάντμπεργκ, Μπράμπετς, Ράτσιτς, Μόντσου, Γένσεν, Μορουτσάν, Γκνινγκ, Κάρλες Πέθερ, Ντιαντί, Μισεουί, Μορόν, Καντεβέρε, Δώνης, Γιαννιώτας, Παναγίδης.

Παναιτωλικός: Αγαπάκης, Αγκίρε, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπελεβώνης, Τσάβες, Εστέμπαν, Γκαλιάτσος, Γκαρθία, Κακιώνης, Κόγιτς, Κοντούρης, Λουίς, Μάνος, Μανρίκε, Ματσάν, Μίχαλακ, Νικολάου, Ράδος, Σιέλης, Στάγιτς, Ζίβκοβιτς.

ΑΕΛ: Μελίσσας, Βενετικίδης, Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Δεληγιαννίδης, Παπαγεωργίου, Κοβάτσεβιτς, Μπαγκαλιάννης, Παντελάκης, Τσάκλα, Γκρόζος, Βαρσάμης, Σουρλής, Στάικος, Ατανάσοφ, Αντράντα, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Μούργος, Φαϊζάλ, Γιούσης, Γκαράτε.

Κηφισιά: Ρόμπερτς, Νικοπολίδης, Ραμίρες, Σιμόν, Χουχούμης, Μποτία, Πέτκοφ, Ου. Σόουζα, Πόκορνι, Σμπώκος, Πόμπο, Εμπό, Βιγιαφάνιες, Ντίας, Ρουμπέν, Εσκιβέλ, Κωνσταντακόπουλος, Αντόνισε, Τζίμας, Τεττέη, Ζ. Σόουζα, Παντελίδης, Μάναλης, Μούσιολικ.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 30/8

19:00 Βόλος – Ολυμπιακός / Cosmote Sport 1

19:30 Πανσερραϊκός – ΟΦΗ / Novasports 2

21:00 Άρης – Παναιτωλικός / Novasports Prime

21:30 ΑΕΛ – Κηφισιά / Cosmote Sport 2

Κυριακή 31/8

20:00 ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης

21:00 ΠΑΟΚ – Ατρόμητος

22:00 Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός