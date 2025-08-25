sports betsson
Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Λεβαδειακός – Κηφισιά 3-2: Με ανατροπή το πρώτο τρίποντο για τους Βοιωτούς
Ποδόσφαιρο 25 Αυγούστου 2025 | 21:45

Λεβαδειακός – Κηφισιά 3-2: Με ανατροπή το πρώτο τρίποντο για τους Βοιωτούς

Ο Λεβαδειακός μετέτρεψε το 0-2 του 25′ σε 3-2 στο 67′ και πανηγύρισε σπουδαία νίκη επί της Κηφισιάς στη ματσάρα της πρεμιέρας. Αποβλήθηκε ο Τσιμπόλα στο 82′.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ύπνος και εφιάλτες: Προειδοποίηση ή συνέπεια συσσωρευμένου άγχους;

Ύπνος και εφιάλτες: Προειδοποίηση ή συνέπεια συσσωρευμένου άγχους;

Spotlight

Τεράστια ανατροπή και σπουδαία νίκη για τον Λεβαδειακό! Στη ματσάρα της πρεμιέρας η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου «τούμπαρε» την Κηφισιά και πήρε το τρίποντο με 3-2 παρότι βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ με 0-2.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πολύ δυνατά στο ματς και στα πρώτα δευτερόλεπτα έχασαν μεγάλη ευκαιρία με Μπάλτσι και Παλάσιος, σε φάση που υπήρξε εξέταση από το VAR για πέναλτι, αλλά δεν δόθηκε κάτι.

Στο 14′ όμως υποδείχθηκε πέναλτι για χέρι του Αμπού Χανά και ο Τεττέι εκτέλεσε εύστοχα για το 0-1. Στο 25′ μάλιστα ο Πόμπο με απευθείας εκτέλεση φάουλ έκανε και το 0-2.

Ο Λεβαδειακός όμως αντέδρασε και αφού μείωσε σε 1-2 στο 35′ με γύρισμα του Τσάπρα και πλασέ του Λαγιούς, έκανε το 2-2 στο 39′ με πέναλτι του Όζμπλοτ για χέρι του Μποτία. Μάλιστα στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Τσάπρας έχασε μεγάλη ευκαιρία με κεφαλιά από κόρνερ για την ανατροπή.

Αυτή τελικά ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο το οποίο είχε λιγοστές φάσεις. Στην πρώτη από αυτές, στο 68′, ο Όζμπολτ έκλεψε από τον Έμπο, μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε για το 3-2. Οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ στον Νιγηριανό χαφ, αλλά διαιτητής και VAR έδειξαν σέντρα.

Στο 77′ ο Τεττέι σκόραρε, αλλά το γκολ του ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ στην αρχή της φάσης ενώ τελευταία λεπτά ο Λεβαδειακός αναγκάστηκε να παίξει με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Τσιμπόλα στο 82’ για σκληρό μαρκάρισμα στον Πέρεθ. Παρόλα αυτά άντεξε και πήρε τη νίκη.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η γρήγορη ισοφάριση του Λεβαδειακού ήταν το «κλειδί» ώστε να έρθει τελικά και η ολική ανατροπή στο δεύτερο μέρος.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Όζμπολτ ήταν ο κορυφαίος του ματς και αυτός στον οποίο οφείλει ο Λεβαδειακός τη μεγάλη ανατροπή.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Έμπο αποβλήθηκε και έφερε σε δύσκολη θέση την ομάδα του στα τελευταία λεπτά ενώ γενικά δεν έκανε καλή εμφάνιση.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Εχασε το πέναλτι στο 14′ ο Μόσχου, σωστά έδωσε την κόκκινη στο 82′.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Είχε αρκετή δουλειά το VAR που αρχικά δεν έδειξε παράβαση στη φάση των πρώτων δευτερολέπτων που ζήτησε πέναλτι ο Λεβαδειακός ενώ κάλεσε τον διαιτητή στη φάση του 14′. Στο τρίτο γκολ του Λεβαδειακού συμφώνησε με τον διαιτητή πως δεν υπήρχε παράβαση ενώ επιβεβαίωσε πως υπήρχε φάουλ πριν το 3-3 της Κηφισιάς.

ΣΚΟΡΕΡ:

35’ Λαγιούς, 39’ (πεν.), 67’ Όζμπολτ / 17’ (πεν.) Τετέι, 25’ Πόμπο

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Αμπού Χάνα, Λιάγκας, Βήχος, Τσοκάι, Κωστή (80’ Κάτρης), Μπάλτσι (46’ Συμελίδης), Παλάσιος (62’ Βέρμπιτς), Λαγιούς (73’ Τσιμπόλα), Όζμπολτ (80’ Πεντρόζο).

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Μποτία (62’ Ποκόρνι), Ούγκο Σόουζα, Χουχούμης (79’ Μάναλης), Ντίας, Έμπο (71’ Πέρεθ), Τζίμας (46’ Σόουζα), Πόμπο (71’ Μούσιολικ), Αντονίσε, Τεττέι.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Την επόμενη αγωνιστική ο Λεβαδειακός παίζει με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ (31/8) και η Κηφισιά με την ΑΕΛ στη Λάρισα (30/8).

Headlines:
World
ΕΕ: Γιατί κινδυνεύει η εμπορική φήμη της από τη συμφωνία με τον Τραμπ

ΕΕ: Γιατί κινδυνεύει η εμπορική φήμη της από τη συμφωνία με τον Τραμπ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος και εφιάλτες: Προειδοποίηση ή συνέπεια συσσωρευμένου άγχους;

Ύπνος και εφιάλτες: Προειδοποίηση ή συνέπεια συσσωρευμένου άγχους;

Business
Νίκας: Στην Υφαντής έναντι 65 εκατ. ευρώ κατόπιν συμφωνίας με τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο

Νίκας: Στην Υφαντής έναντι 65 εκατ. ευρώ κατόπιν συμφωνίας με τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο

inWellness
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Νιούκαστλ – Λίβερπουλ 2-3: «Λύτρωση» στο… 100′ με γκολ του 17χρονου Νγκουμόχα!
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Νιούκαστλ – Λίβερπουλ 2-3: «Λύτρωση» στο… 100′ με γκολ του 17χρονου Νγκουμόχα!

Ο 17χρονος, Ρίο Νγκουμόχα, μπήκε αλλαγή στο 90+6′ και στο 90+10′ έδωσε τη νίκη με 3-2 στη Λίβερπουλ επί της Νιούκαστλ που είχε ισοφαρίσει παίζοντας με παίκτη λιγότερο για ένα ημίχρονο.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Η επιστροφή του Γιάρεμτσουκ, η «κατσάδα» του Μεντιλίμπαρ και ο Γιαζίτσι

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ προπονήθηκε, μπαίνει την Τρίτη στο πρόγραμμα και θέτει εαυτόν στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ. Οι παρατηρήσεις του Βάσκου για τον Αστέρα και η απάντηση στο «γιατί Γιαζίτσι».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Εκθεση για τα 75 χρόνια του Μαρακανά

«75 Χρόνια Μαρακανά: Ένα Μεγάλο Στάδιο σε Πλήρη Κίνηση», είναι ο τίτλος της έκθεσης στο ιστορικό Παλάσιο Τιραντέντες του Ρίο Ντε Τζανέιρο

Βάιος Μπαλάφας
betson_textlink
Stream sports
Νιούκαστλ – Λίβερπουλ 2-3: «Λύτρωση» στο… 100′ με γκολ του 17χρονου Νγκουμόχα!
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Νιούκαστλ – Λίβερπουλ 2-3: «Λύτρωση» στο… 100′ με γκολ του 17χρονου Νγκουμόχα!

Ο 17χρονος, Ρίο Νγκουμόχα, μπήκε αλλαγή στο 90+6′ και στο 90+10′ έδωσε τη νίκη με 3-2 στη Λίβερπουλ επί της Νιούκαστλ που είχε ισοφαρίσει παίζοντας με παίκτη λιγότερο για ένα ημίχρονο.

Σύνταξη
Η επιστροφή του Γιάρεμτσουκ, η «κατσάδα» του Μεντιλίμπαρ και ο Γιαζίτσι
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Η επιστροφή του Γιάρεμτσουκ, η «κατσάδα» του Μεντιλίμπαρ και ο Γιαζίτσι

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ προπονήθηκε, μπαίνει την Τρίτη στο πρόγραμμα και θέτει εαυτόν στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ. Οι παρατηρήσεις του Βάσκου για τον Αστέρα και η απάντηση στο «γιατί Γιαζίτσι».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Εκθεση για τα 75 χρόνια του Μαρακανά
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Εκθεση για τα 75 χρόνια του Μαρακανά

«75 Χρόνια Μαρακανά: Ένα Μεγάλο Στάδιο σε Πλήρη Κίνηση», είναι ο τίτλος της έκθεσης στο ιστορικό Παλάσιο Τιραντέντες του Ρίο Ντε Τζανέιρο

Βάιος Μπαλάφας
H Μπαρτσελόνα όπως πέρυσι ο Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 25.08.25

H Μπαρτσελόνα όπως πέρυσι ο Ολυμπιακός

Σε ένα ματς θρίλερ με γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο η Φλαμένγκο νίκησε την Μπάρτσα και κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Διηπειρωτικό Νέων.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο (πρώτος) τελικός του Ρούμπεν Αμορίμ
On Field 25.08.25

Ο (πρώτος) τελικός του Ρούμπεν Αμορίμ

Η Γιουνάιτεντ αντιμετωπίζει το Σάββατο την Μπέρνλι και ο Πορτογάλος τεχνικός θα βρεθεί σε δύσκολη θέση αν η ομάδα του δεν πάρει τους τρεις βαθμούς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Νιούκαστλ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 25.08.25

LIVE: Νιούκαστλ – Λίβερπουλ

LIVE: Νιούκαστλ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιούκαστλ – Λίβερπουλ για τη 2η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Τορίνο
Ποδόσφαιρο 25.08.25

LIVE: Ίντερ – Τορίνο

LIVE: Ίντερ – Τορίνο. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Τορίνο για την 1η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ράγιο Βαγιεκάνο
Ποδόσφαιρο 25.08.25

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ράγιο Βαγιεκάνο

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ράγιο Βαγιεκάνο. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ράγιο Βαγιεκάνο για τη 2η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Ζιρού: «Εθνική Γαλλίας; Ευχαριστώ δεν θα πάρω!»
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Ζιρού: «Εθνική Γαλλίας; Ευχαριστώ δεν θα πάρω!»

Ο Ολιβιέ Ζιρού έκλεισε οριστικά την πόρτα στους «πετεινούς» και δηλώνει ότι δεν αλλάζει την απόφασή του να αποσυρθεί και να αφοσιωθεί στη Λιλ. «Ανοίγω τον δρόμο στη νέα γενιά», υπογραμμίζει.

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Λεβαδειακός – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 25.08.25

LIVE: Λεβαδειακός – Κηφισιά

LIVE: Λεβαδειακός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Κηφισιά για την 1η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Παρατείνεται η προθεσμία αγοράς εισιτηρίου για το ματς με τον Βόλο για τους κατόχους διαρκείας
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Ολυμπιακός: Παρατείνεται η προθεσμία αγοράς εισιτηρίου για το ματς με τον Βόλο για τους κατόχους διαρκείας

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι παρατείνεται για τους κατόχους διαρκείας η περίοδος διάθεσης των εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο (30/8, 19:00).

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νιούκαστλ – Λίβερπουλ 2-3: «Λύτρωση» στο… 100′ με γκολ του 17χρονου Νγκουμόχα!
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Νιούκαστλ – Λίβερπουλ 2-3: «Λύτρωση» στο… 100′ με γκολ του 17χρονου Νγκουμόχα!

Ο 17χρονος, Ρίο Νγκουμόχα, μπήκε αλλαγή στο 90+6′ και στο 90+10′ έδωσε τη νίκη με 3-2 στη Λίβερπουλ επί της Νιούκαστλ που είχε ισοφαρίσει παίζοντας με παίκτη λιγότερο για ένα ημίχρονο.

Σύνταξη
ΗΠΑ και Βενεζουέλα σε κατάσταση «ψυχρού πολέμου» με φόντο την εκστρατεία κατά των καρτέλ ναρκωτικών
Στρατιωτική πίεση 25.08.25

ΗΠΑ και Βενεζουέλα σε κατάσταση «ψυχρού πολέμου» με φόντο την εκστρατεία κατά των καρτέλ ναρκωτικών

Κλιμακώνεται η σύγκρουση ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Βενεζουέλα, καθώς ισχυρές αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην Καραϊβική, με επιχείρημα την εκστρατεία κατά των καρτέλ ναρκωτικών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η επιστροφή του Γιάρεμτσουκ, η «κατσάδα» του Μεντιλίμπαρ και ο Γιαζίτσι
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Η επιστροφή του Γιάρεμτσουκ, η «κατσάδα» του Μεντιλίμπαρ και ο Γιαζίτσι

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ προπονήθηκε, μπαίνει την Τρίτη στο πρόγραμμα και θέτει εαυτόν στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ. Οι παρατηρήσεις του Βάσκου για τον Αστέρα και η απάντηση στο «γιατί Γιαζίτσι».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
«Καμπανάκι» Γιαννάκου για τις παθογένειες του ΕΣΥ – Οι αρνητικές πρωτιές της Ελλάδας
Ελλάδα 25.08.25

«Καμπανάκι» Γιαννάκου για τις παθογένειες του ΕΣΥ – Οι αρνητικές πρωτιές της Ελλάδας

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος κάνει αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΕΣΥ, εστιάζοντας στην έλλειψη προσωπικού, τις τεράστιες λίστες αναμονής και τις ελλείψεις σε υποδομές

Σύνταξη
POLITICO: Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» – Το «κακό ιστορικό» της Ελλάδας
POLITICO 25.08.25

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» - Το «κακό ιστορικό» της Ελλάδας

Αντιμέτωπη με άλλη μια έρευνα, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι ξανά η κυβέρνηση. Αυτήν τη φορά, όπως αποκαλύπτει το Politico, ερευνάται, για αδιαφάνεια στην διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης».

Σύνταξη
Φωτιά στην Αμμουδάρα: Συγκλονιστική μαρτυρία του πατέρα του 40χρονου εγκαυματία – «Πατέρα, καίγομαι!»
Μάχη για τη ζωή 25.08.25

Φωτιά στην Αμμουδάρα: Συγκλονιστική μαρτυρία του πατέρα του 40χρονου εγκαυματία – «Πατέρα, καίγομαι!»

Ο πατέρας του 40χρονου εγκαυματία, από τη φωτιά στον ΕΓΟΗ στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, προτίθεται να κινηθεί νομικά κατά παντός υπευθύνου. Είπε ότι ο γιος του έπαθε ανακοπή το πρώτο βράδυ, αλλά γλίτωσε.

Σύνταξη
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα θα τιμήσει τον Βέρνερ Χέρτζογκ στην τελετή έναρξης
Συνάντηση γιγάντων 25.08.25

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα θα τιμήσει τον Βέρνερ Χέρτζογκ στην τελετή έναρξης

Ο σκηνοθέτης Βέρνερ Χέρτζογκ, αποδεχόμενος το βραβείο από το Φεστιβάλ Βενετίας, δήλωσε: «Πάντα προσπαθούσα να είμαι ένας πιστός στρατιώτης του κινηματογράφου και αυτό μοιάζει με παράσημο για το έργο μου».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Εκθεση για τα 75 χρόνια του Μαρακανά
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Εκθεση για τα 75 χρόνια του Μαρακανά

«75 Χρόνια Μαρακανά: Ένα Μεγάλο Στάδιο σε Πλήρη Κίνηση», είναι ο τίτλος της έκθεσης στο ιστορικό Παλάσιο Τιραντέντες του Ρίο Ντε Τζανέιρο

Βάιος Μπαλάφας
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Σοκάρουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή στην 36χρονη – Φταίει το… θύμα, λέει ο δράστης
Ελλάδα 25.08.25

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Σοκάρουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή στην 36χρονη – Φταίει το… θύμα, λέει ο δράστης

Μια πραγματική κόλαση βίωνε στα χέρια του κακοποιητή συζύγου και δολοφόνου της, η 36χρονη γυναίκα από τον Βόλο, την οποία ο δράστης κατακρεούργησε μπροστά στα 4 παιδιά τους.

Σύνταξη
H Μπαρτσελόνα όπως πέρυσι ο Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 25.08.25

H Μπαρτσελόνα όπως πέρυσι ο Ολυμπιακός

Σε ένα ματς θρίλερ με γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο η Φλαμένγκο νίκησε την Μπάρτσα και κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Διηπειρωτικό Νέων.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Ice-T για τους θανάτους των φίλων του, Coolio και Μάικλ Κ. Γουίλιαμς, από υπερβολική δόση φαιντανύλης
«Δεν παίρνω ναρκωτικά» 25.08.25

Ο Ice-T για τους θανάτους των φίλων του, Coolio και Μάικλ Κ. Γουίλιαμς, από υπερβολική δόση φαιντανύλης

«Η ψυχαγωγία είναι ένα παιχνίδι, αλλά αυτό δεν είναι πλέον παιχνίδι» ανέφερε σε ένα νέο ντοκιμαντέρ, ο ράπερ Ice-T μιλώντας για τους θανάτους των δύο φίλων του από φαιντανύλη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο (πρώτος) τελικός του Ρούμπεν Αμορίμ
On Field 25.08.25

Ο (πρώτος) τελικός του Ρούμπεν Αμορίμ

Η Γιουνάιτεντ αντιμετωπίζει το Σάββατο την Μπέρνλι και ο Πορτογάλος τεχνικός θα βρεθεί σε δύσκολη θέση αν η ομάδα του δεν πάρει τους τρεις βαθμούς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Λυπούμαστε βαθιά»: «Τραγικό ατύχημα» ονομάζει ο Νετανιάχου την φονική επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ
Γάζα 25.08.25

«Λυπούμαστε βαθιά»: «Τραγικό ατύχημα» ονομάζει ο Νετανιάχου την φονική επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αποκαλεί τις επιθέσεις σε νοσοκομεία της Γάζας «τραγικό ατύχημα», ενώ το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας επιβεβαιώνει τον θάνατο ενός ακόμη δημοσιογράφου

Σύνταξη
LIVE: Νιούκαστλ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 25.08.25

LIVE: Νιούκαστλ – Λίβερπουλ

LIVE: Νιούκαστλ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιούκαστλ – Λίβερπουλ για τη 2η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Τορίνο
Ποδόσφαιρο 25.08.25

LIVE: Ίντερ – Τορίνο

LIVE: Ίντερ – Τορίνο. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Τορίνο για την 1η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Τραγωδία στο Αγρίνιο – Γυναίκα αυτοκτόνησε πέφτοντας από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας
Ελλάδα 25.08.25

Τραγωδία στο Αγρίνιο – Γυναίκα αυτοκτόνησε πέφτοντας από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας

Στο σημείο είχαν σπεύσει Πυροσβεστική και ΕΛ.ΑΣ. ωστόσο παρά τις εκκλήσεις και των περίοικων η γυναίκα έπεσε στο κενό την ώρα που οι πυροσβέστες ετοίμαζαν το ειδικό στρώμα

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
Απόρρητο