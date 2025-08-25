Λεβαδειακός – Κηφισιά 3-2: Με ανατροπή το πρώτο τρίποντο για τους Βοιωτούς

Τεράστια ανατροπή και σπουδαία νίκη για τον Λεβαδειακό! Στη ματσάρα της πρεμιέρας η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου «τούμπαρε» την Κηφισιά και πήρε το τρίποντο με 3-2 παρότι βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ με 0-2.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πολύ δυνατά στο ματς και στα πρώτα δευτερόλεπτα έχασαν μεγάλη ευκαιρία με Μπάλτσι και Παλάσιος, σε φάση που υπήρξε εξέταση από το VAR για πέναλτι, αλλά δεν δόθηκε κάτι.

Στο 14′ όμως υποδείχθηκε πέναλτι για χέρι του Αμπού Χανά και ο Τεττέι εκτέλεσε εύστοχα για το 0-1. Στο 25′ μάλιστα ο Πόμπο με απευθείας εκτέλεση φάουλ έκανε και το 0-2.

Ο Λεβαδειακός όμως αντέδρασε και αφού μείωσε σε 1-2 στο 35′ με γύρισμα του Τσάπρα και πλασέ του Λαγιούς, έκανε το 2-2 στο 39′ με πέναλτι του Όζμπλοτ για χέρι του Μποτία. Μάλιστα στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Τσάπρας έχασε μεγάλη ευκαιρία με κεφαλιά από κόρνερ για την ανατροπή.

Αυτή τελικά ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο το οποίο είχε λιγοστές φάσεις. Στην πρώτη από αυτές, στο 68′, ο Όζμπολτ έκλεψε από τον Έμπο, μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε για το 3-2. Οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ στον Νιγηριανό χαφ, αλλά διαιτητής και VAR έδειξαν σέντρα.

Στο 77′ ο Τεττέι σκόραρε, αλλά το γκολ του ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ στην αρχή της φάσης ενώ τελευταία λεπτά ο Λεβαδειακός αναγκάστηκε να παίξει με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Τσιμπόλα στο 82’ για σκληρό μαρκάρισμα στον Πέρεθ. Παρόλα αυτά άντεξε και πήρε τη νίκη.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η γρήγορη ισοφάριση του Λεβαδειακού ήταν το «κλειδί» ώστε να έρθει τελικά και η ολική ανατροπή στο δεύτερο μέρος.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Όζμπολτ ήταν ο κορυφαίος του ματς και αυτός στον οποίο οφείλει ο Λεβαδειακός τη μεγάλη ανατροπή.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Έμπο αποβλήθηκε και έφερε σε δύσκολη θέση την ομάδα του στα τελευταία λεπτά ενώ γενικά δεν έκανε καλή εμφάνιση.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Εχασε το πέναλτι στο 14′ ο Μόσχου, σωστά έδωσε την κόκκινη στο 82′.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Είχε αρκετή δουλειά το VAR που αρχικά δεν έδειξε παράβαση στη φάση των πρώτων δευτερολέπτων που ζήτησε πέναλτι ο Λεβαδειακός ενώ κάλεσε τον διαιτητή στη φάση του 14′. Στο τρίτο γκολ του Λεβαδειακού συμφώνησε με τον διαιτητή πως δεν υπήρχε παράβαση ενώ επιβεβαίωσε πως υπήρχε φάουλ πριν το 3-3 της Κηφισιάς.

ΣΚΟΡΕΡ:

35’ Λαγιούς, 39’ (πεν.), 67’ Όζμπολτ / 17’ (πεν.) Τετέι, 25’ Πόμπο

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Αμπού Χάνα, Λιάγκας, Βήχος, Τσοκάι, Κωστή (80’ Κάτρης), Μπάλτσι (46’ Συμελίδης), Παλάσιος (62’ Βέρμπιτς), Λαγιούς (73’ Τσιμπόλα), Όζμπολτ (80’ Πεντρόζο).

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Μποτία (62’ Ποκόρνι), Ούγκο Σόουζα, Χουχούμης (79’ Μάναλης), Ντίας, Έμπο (71’ Πέρεθ), Τζίμας (46’ Σόουζα), Πόμπο (71’ Μούσιολικ), Αντονίσε, Τεττέι.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Την επόμενη αγωνιστική ο Λεβαδειακός παίζει με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ (31/8) και η Κηφισιά με την ΑΕΛ στη Λάρισα (30/8).