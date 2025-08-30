Έτοιμος να ολοκληρώσει μια πολύ σπουδαία μεταγραφή είναι ο Ολυμπιακός, καθώς το πρωί της Κυριακής (31/8, 08:55) αναμένεται στην Αθήνα ο Μεχντί Ταρεμί.

Οι Ερυθρόλευκοι κατάφεραν να πείσουν τον Ιρανό επιθετικό της Ιντερ να πει το πολυπόθητο «ναι» και σε λίγες ώρες ο έμπειρος στράικερ αναμένεται στην Ελλάδα, για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει στους νταμπλούχους.

Ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, με εμπειρία και πολλά γκολ στο ενεργητικό του, που θα πλαισιώσει στην «ερυθρόλευκη» επιθετική γραμμή τους Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Ρομάν Γιάρεμτσουκ, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση.

Ο Ολυμπιακός αποκτά έναν ποδοσφαιριστή που έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να κάνει τη διαφορά.

Ο Ταρεμί, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο, αποτελεί έναν από τους κορυφαίους επιθετικούς της γενιάς του. Με ύψος 1,87 μ. και χαρακτηριστικό το ένστικτο του γκολ. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Persepolis όπου σημείωσε 55 γκολ σε 112 εμφανίσεις, προτού μετακομίσει στο Κατάρ και εν συνεχεία στην Ευρώπη και τη Ρίο Αβε.

Στην Πόρτο έζησε την πιο παραγωγική πενταετία της καριέρας του με 91 γκολ σε 182 αγώνες, πριν το καλοκαίρι του 2024 μεταγραφεί στην Ίντερ, όπου αγωνίζεται με το «99». Εχοντας συνολικά 202 γκολ και 101 ασίστ συνολικά σε 445 αγώνες σε συλλογικό επίπεδο.

Στην εθνική Ιράν είναι δεύτερος σκόρερ όλων των εποχών με 56 γκολ σε 95 συμμετοχές, έχοντας συμβάλλει καθοριστικά στην πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Δύο φορές πρώτος σκόρερ στο ιρανικό πρωτάθλημα, με διεθνείς παραστάσεις στο Champions League και ηγετική παρουσία στην επίθεση, ο Ταρεμί συνεχίζει να γράφει την ιστορία του σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο.