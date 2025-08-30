Άρης: Αποδοκιμασίες από τον κόσμο μετά την ήττα από τον Παναιτωλικό (vid)
Απογοητευμένος ο κόσμος του Άρη, μετά την οδυνηρή εντός έδρας ήττα από τον Παναιτωλικό με 2-0, αποδοκίμασε έντονα την ομάδα του μετά το τέλος του ματς.
Η απογοητευτική εικόνα του Άρη στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό και η εντός έδρας ήττα από την ομάδα του Αγρινίου με 2-0 προκάλεσε την οργή των οπαδών των γηπεδούχων.
Μετά το γκολ του Άλεξιτς στο 87’, με το οποίο ο Σέρβος επιθετικός σφράγισε ουσιαστικά το διπλό στη συμπρωτεύουσα για το σύνολο του Γιάννη Πετράκη, ο κόσμος του Άρη άρχισε να αποδοκιμάζει τους παίκτες, τον προπονητή και τη διοίκηση της ομάδας της Θεσσαλονίκης.
Οι οπαδοί των γηπεδούχων ζητούσαν από τους παίκτες να βγάλουν τις φανέλες, ενώ από τα «πυρά» τους δεν ξέφυγε ούτε ο Μαρίνος Ουζουνίδης, τον οποίο ο κόσμος θεωρεί υπεύθυνο για όσα παρουσιάζει η ομάδα στον αγωνιστικό χώρο.
Μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, μάλιστα, ο κόσμος αποδοκίμασε έντονα και μάλιστα για αρκετά λεπτά τον Ελληνα τεχνικό και τους ποδοσφαιριστές του για την απογοητευτική εικόνα που είχε ο Άρης στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό.
Μια σεζόν που ξεκίνησε με όνειρα και φιλοδοξίες για τον Αρη, αλλά δεν εξελίσσεται καλά για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, που αποκλείστηκε στα προκριματικά του Conference League από την άσημη Αράζ, ενώ στο πρωτάθλημα οι εμφανίσεις της είναι προβληματικές.
