sports betsson
Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Άρης – Παναιτωλικός 0-2: Σπουδαία νίκη για τον έναν, «μαύρη βραδιά» για τον άλλον (vid)
Ποδόσφαιρο 30 Αυγούστου 2025 | 23:14

Άρης – Παναιτωλικός 0-2: Σπουδαία νίκη για τον έναν, «μαύρη βραδιά» για τον άλλον (vid)

Μεγάλη νίκη για τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με 2-0 επί του Άρη, χάρη στα γκολ των Αγκίρε (65′) και Άλεξιτς (87′) – Έντονες αποδοκιμασίες κατά ομάδας και Καρυπίδη από τον κόσμο.

Κείμενοin.gr Team
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έλλειψη ύπνου στα 40; Πόσα χρόνια μας κλέβει;

Έλλειψη ύπνου στα 40; Πόσα χρόνια μας κλέβει;

Spotlight

Ο κάκιστος Άρης (ειδικά στο Β’ μέρος) έδωσε δικαίωμα και ο Παναιτωλικός που δεν είχε δείξει κάτι το σπουδαίο στο πρώτο ημίχρονο «άρπαξε» την ευκαιρία και με γκολ των Αγκίρε (65′) και Άλεξιτς (87′) επικράτησε με 2-0 και πήρε σπουδαία νίκη στο Βικελίδης που… έβραζε.

Μετά το πρώτο γκολ των φιλοξενούμενων οι οπαδοί του Άρη που έδωσαν δυναμικό «παρών» και απόψε, άρχισαν να γιουχάρουν την ομάδα τους, ενώ στο δεύτερο τέρμα και βλέποντας από τους παίκτες της ομάδας τους να κάνουν το έναν λάθος πίσω από το άλλο ξέσπασαν! Αρκετοί άρχισαν να αποχωρούν ενώ οι περισσότεροι αποδοκίμασαν άγρια τους παίκτες, τον Μαρίνο Ουζουνίδη, αλλά και τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Θόδωρο Καρυπίδη.

Πώς παρατάχθηκαν Άρης και Παναιτωλικός

Ο Άρης παρατάχθηκε ουσιαστικά με μία αλλαγή σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στον Παναιτωλικό, αυτή του Φρίντεκ αντί του Μεντίλ στο αριστερό άκρο της άμυνας και σύστημα 4-2-3-1. Από εκεί και πέρα ο Μάικιτς κάθισε στην εστία, δίδυμο στα στόπερ ήταν και πάλι ο Φαμπιάνο με τον Άλβαρο, ενώ το δεξιός οπισθοφύλακας ήταν ο Τεχέρο. Από εκεί και πέρα στον άξονα της μεσαίας γραμμής αγωνίστηκαν οι Ράσιτς, Μόντσου και λίγο πιο μπροστά τους ο Γένσεν, ενώ την τριάδα της επίθεσης κάλυψαν ο Μορόν στην κορυφή, αριστερά ο Ντιαντί και δεξιά ο Πέρεθ.

Ο Γιάννης Πετράκης από την πλευρά του προτίμησε το 4-3-3 με τον Τσάβες κατω από την εστία, τους Αποστολόπουλο, Γκαρσία, Σιελή, Γαλιάτσο από τα αριστερά προς τα δεξιά, τους Κόγιτς και Λουίς στα χαφ, πιο μπροστά τους από τα αριστερά προς τα δεξιά τους Μανρίκε, Εστέμπαν και Μιχαλακ και τον Αγκίρε στην κορυφή.

«Φλύαρη» υπεροχή ο Άρης

Ο Άρης είχε την κατοχή και τον έλεγχο του ρυθμού στο πρώτο μέρος, έφτανε σχετικά εύκολα έξω από την περιοχή, όμως με εξαίρεση κάποιες «αδύναμες» τελικές (9′ Πέρεθ, 18′ κεφαλιά Άλβαρο, 22′ σουτ Μόντσου, 39′ κεφαλιά Γένσεν, 40′ σουτ Μουρουτσάν) δεν κατάφερε να απειλήσει ιδιαίτερα. Κι αυτό καθώς οι παίκτες του Ουζουνίδη δεν είχαν ένταση στο παιχνίδι τους, ενώ και η σκέψη τους ήταν αργή. Σαν να μην έφτανε αυτό για τους γηπεδούχους ήρθε και η αναγκαστική αλλαγή του Πέρεθ στο 29′ με τον Μορουτσάν.

Από την πλευρά του Παναιτωλικός, ήταν αρκετά καλοστημένος και συμπαγής μεσοαμυντικά και σε 2-3 περιπτώσεις που ο Άρης του έδωσε δικαίωμα, τον ανησύχησε με τους Μανρικε (13′) και Μίχαλακ (37).

Ακόμη δυο αλλαγές, τραγικά λάθη και 0-1 

Το δεύτερο μέρος άρχισε με τον Ουζουνίδη να περνάει τον Γιαννιώτα αντί του Κλέιτον και 10 λεπτά μετά τον Μισεουί αντί του Ράτσιστς όμως η εικόνα του Άρη όχι μόνο δεν βελτιώθηκε αλλά έγινε ακόμη χειρότερη. Οι κιτρινόμαυροι εξακολουθούσαν να είναι «φλύαροι» και να αδυνατούν να βάλουν το μεγάλο επιθετικό τους «όπλο» που λέγεται Μορόν, στο παιχνίδι.

Το κυριότερο όμως ήταν επιδίδονταν σε πολλά αβίαστα ατομικά ή ομαδικά λάθη δίνοντας δικαίωμα στους φιλοξενούμενους να τους κάνουν «ζημιά». Αφού στο 60′ ο Σιελης… προειδοποίησε με άψογη κάθετη στον Μίχαλακ που δεν είχε ευτυχή κατάληξη, πέντε λεπτά μετά έγινε το 0-1!

Ο Σιελης έβγαλε νέα μπαλιά… πάρε βάλε με τον Αγκίρε, ο τελευταίος έφυγε στην πλάτη της άμυνας, και προ κενής εστίας, αφού ο Μάικιτς είχε ανέβει πολύ ψηλά, σκόραρε παγώνοντας το Βικελίδης.

Ο Ουζουνίδης έκανε άμεσα δύο ακόμη αλλαγές (τις τελευταίες του), βάζοντας τον Μεντίλ αντί του αρνητικού απόψε Φρίντεκ και τον Καντεβέρε (προκειμένου να παίξει με 4-4-2) αντί του Μουρουτσάν που ήταν από τους λίγους τόσο κινητικούς παίκτες των γηπεδούχων.

«Καθίζηση» για τον Άρη, «κερασάκι στην τούρτα» για τον Παναιτωλικό

Τίποτα δεν λειτουργούσε για τον Άρη ο οποίος με την ψυχολογία που είχε ήταν εμφανές οτι δεν μπορούσε να αντιδράσει.  Έτσι στο 87’ ήρθε και το δεύτερο γκολ για τους αγρινιώτες από έναν παίκτη που είχε περάσει στο ματς από λίγα δευτερόλεπτα πριν. Μετά από ενέργεια του Μιχαλακ, ο  Άλεξιτς, με άψογο «τσίμπημα» νίκησε τον Άλβαρο και πλάσαρε υποδειγματικά τον Μάικιτς! Το 0-2 έφερε έντονες αποδοκιμασίες από τους οπαδούς του Άρη με συνθήματα κατά παικτών, προπονητή και διοίκησης, ενώ το γήπεδο άρχισε να αδειάζει μαζικά.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η αποτελεσματικότητα του Παναιτωλικού ο οποίος στις λίγες φάσεις που δημιούργησε κατάφερε να σκοράρει.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Ο Σιελης με τις εξαιρετικές κάθετές του δημιούργησε πολλά προβλήματα στον Άρη και το μισό γκολ του ανήκει.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:  Τα ατομικά λάθη των παικτών του Άρη και το γεγονός οτι η άμυνά του ανέβαινε πολύ ψηλά

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Χρήστος Βεργέτης έδειξε να συνεχιστεί στο παιχνίδι στη φάση του 7′ όταν ο Μορόν έπεσε στην περιοχή σε φάση με τον Τσάβες και από το ριπλέι φάνηκε οτι ο τερματοφύλακας του Παναιτωλικού πρόλαβε να διώξει καθαρά προ του Ισπανού φορ.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Σωστά ο Πουλικίδης που ήταν στο VAR δεν έχει έκανε παρέμβαση για πέναλτι στην παραπάνω φάση και πέραν αυτής δεν υπήρξε κάποια άλλη δύσκολη στο ματς.

ΣΚΟΡΕΡ: 65′ Αγκίρε, 87′ Άλεξιτς

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΡΗΣ (Μαρίνος Ουζουνίδης): Μάικιτς, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Φρίντεκ (70’ Μεντίλ), Μόντσου, Ράτσιτς (55’ Μισεουί), Γένσεν, Πέρεθ (29’ Μορουτσάν, 70’ Καβεντέρε), Ντιαντί (46’ Γιαννιώτας), Μορόν.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Γιαλιάτσος, Σιέλης, Γκαρσία (76’ Στάγιτς), Αποστολόπουλος (76’ Μάτσαν), Κόγιτς, Λούις Μιγκέλ (86’ Νικολάου), Μίχαλακ, Εστεμπάν (89′ Μπελεβώνης), Μάνρικ, Αγκίρε (86’ Άλεξιτς).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, ο μεν Άρης παίζει με τον Ατρόμητο εκτός έδρας, ο δε Παναιτωλικός με τον Βόλο εντός. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα το πρόγραμμα.

Headlines:
World
Federal Reserve: Η Κορέα, η συμφωνία του 1951 και ο Τραμπ

Federal Reserve: Η Κορέα, η συμφωνία του 1951 και ο Τραμπ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έλλειψη ύπνου στα 40; Πόσα χρόνια μας κλέβει;

Έλλειψη ύπνου στα 40; Πόσα χρόνια μας κλέβει;

Τουρισμός
Τουρισμός: Επιτυχημένοι city brake προορισμοί Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Τουρισμός: Επιτυχημένοι city brake προορισμοί Αθήνα και Θεσσαλονίκη

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Πυροδοτεί τη «βόμβα» Ταρεμί ο Ολυμπιακός: Έρχεται το πρωί της Κυριακής ο Ιρανός
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Πυροδοτεί τη «βόμβα» Ταρεμί ο Ολυμπιακός: Έρχεται το πρωί της Κυριακής ο Ιρανός

Ο Ιρανός «killer» αναμένεται στην Αθήνα στις 08:55 για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό – Τεράστια μεταγραφή για τους Πειραιώτες, που κάνουν δικό τους έναν πολύ σπουδαίο επιθετικό!

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ο Ντέσερς παίζει στο Ολντ Φιρμ και φεύγει από Γλασκόβη
Super League 30.08.25

Ο Ντέσερς παίζει στο Ολντ Φιρμ και φεύγει από Γλασκόβη

Ο Παναθηναϊκός έχει επικεντρωθεί στον Σίριλ Ντέσερς, όμως ο 30χρονος επιθετικός βρίσκεται στην αποστολή της Ρέιντζερς για το ντέρμπι με τη Σέλτικ, ενώ κλήθηκε και στην Εθνική Νιγηρίας.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο Μέντι έχει «απογειώσει» τον Τσικίνιο
On Field 30.08.25

Ο Μέντι έχει «απογειώσει» τον Τσικίνιο

Ο Πορτογάλος χαφ ήταν καθοριστικός και στον Βόλο για τον Ολυμπιακό και ο Μεντιλίμπαρ δικαιώνεται που τον χρησιμοποιεί πίσω από τον σέντερ φορ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μάντσα: «Θέλω να κατακτήσω τίτλους με τον Ολυμπιακό – Αυτά θα φέρω στον αγωνιστικό χώρο» (vid)
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Μάντσα: «Θέλω να κατακτήσω τίτλους με τον Ολυμπιακό – Αυτά θα φέρω στον αγωνιστικό χώρο» (vid)

Ο Γκουστάβο Μάντσα μίλησε για τις πρώτες του εντυπώσεις από την Ελλάδα, για τους στόχους του με τον Ολυμπιακό, αλλά και για το τι θα δώσει στο αγωνιστικό κομμάτι.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 30.08.25

LIVE: ΑΕΛ – Κηφισιά

LIVE: Άρης – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Παναιτωλικός, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 2.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συγκλονίζει η κτηνίατρος Έφη Ρόζη: Αποχαιρετά τη φίλη της Αλεξάνδρα Νικολαΐδου και δίνει το όνομά της στο παιδί που περιμένει
Fizz 31.08.25

Συγκλονίζει η κτηνίατρος Έφη Ρόζη: Αποχαιρετά τη φίλη της Αλεξάνδρα Νικολαΐδου και δίνει το όνομά της στο παιδί που περιμένει

Η φίλη της αδικοχαμένης Αλεξάνδρας αποκάλυψε ότι θα δώσει το όνομά της στην κόρη της, ώστε «να μείνει άλλο ένα κομμάτι της κοντά μας».

Σύνταξη
Smithsonian: Το μέλλον της αμερικανικής ιστορίας στο τραπέζι Τραμπ – Μπαντς
Culture Live 30.08.25

Smithsonian: Το μέλλον της αμερικανικής ιστορίας στο τραπέζι Τραμπ – Μπαντς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιέζει για αναθεώρηση εκθεμάτων που αναφέρονται στη δουλεία και στις φυλετικές ανισότητες, προκαλώντας έντονη κριτική ότι επιχειρεί να ξαναγράψει την αμερικανική ιστορία

Σύνταξη
Η Φινλανδία θα αφαιρέσει τις σβάστικες από τις σημαίες της πολεμικής αεροπορίας για να αποφύγει την «αμηχανία»
Κόσμος 30.08.25

Η Φινλανδία θα αφαιρέσει τις σβάστικες από τις σημαίες της πολεμικής αεροπορίας για να αποφύγει την «αμηχανία»

Η Φινλανδία αποφάσισε να αποσύρει τη σβάστικα από τις σημαίες της πολεμικής αεροπορίας, παρότι το σύμβολο δεν έχει καμία σχέση με το ναζιστικό καθεστώς, για να σταματήσουν οι «άβολες» στιγμές

Σύνταξη
Wall Street Journal: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου
Κόσμος 30.08.25

Wall Street Journal: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου

Η επαναφορά του απορριφθέντος ονόματος που επιδιώκει ο Τραμπ θα μπορούσε να γίνει με νόμο του Κογκρέσου, αλλά ο Λευκός Οίκος εξετάζει κι άλλες δυνατότητες, γράφει η WSJ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πυροδοτεί τη «βόμβα» Ταρεμί ο Ολυμπιακός: Έρχεται το πρωί της Κυριακής ο Ιρανός
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Πυροδοτεί τη «βόμβα» Ταρεμί ο Ολυμπιακός: Έρχεται το πρωί της Κυριακής ο Ιρανός

Ο Ιρανός «killer» αναμένεται στην Αθήνα στις 08:55 για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό – Τεράστια μεταγραφή για τους Πειραιώτες, που κάνουν δικό τους έναν πολύ σπουδαίο επιθετικό!

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
Απόρρητο