Άρης – Παναιτωλικός 0-2: Σπουδαία νίκη για τον έναν, «μαύρη βραδιά» για τον άλλον (vid)

Ο κάκιστος Άρης (ειδικά στο Β’ μέρος) έδωσε δικαίωμα και ο Παναιτωλικός που δεν είχε δείξει κάτι το σπουδαίο στο πρώτο ημίχρονο «άρπαξε» την ευκαιρία και με γκολ των Αγκίρε (65′) και Άλεξιτς (87′) επικράτησε με 2-0 και πήρε σπουδαία νίκη στο Βικελίδης που… έβραζε.

Μετά το πρώτο γκολ των φιλοξενούμενων οι οπαδοί του Άρη που έδωσαν δυναμικό «παρών» και απόψε, άρχισαν να γιουχάρουν την ομάδα τους, ενώ στο δεύτερο τέρμα και βλέποντας από τους παίκτες της ομάδας τους να κάνουν το έναν λάθος πίσω από το άλλο ξέσπασαν! Αρκετοί άρχισαν να αποχωρούν ενώ οι περισσότεροι αποδοκίμασαν άγρια τους παίκτες, τον Μαρίνο Ουζουνίδη, αλλά και τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Θόδωρο Καρυπίδη.

Πώς παρατάχθηκαν Άρης και Παναιτωλικός

Ο Άρης παρατάχθηκε ουσιαστικά με μία αλλαγή σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στον Παναιτωλικό, αυτή του Φρίντεκ αντί του Μεντίλ στο αριστερό άκρο της άμυνας και σύστημα 4-2-3-1. Από εκεί και πέρα ο Μάικιτς κάθισε στην εστία, δίδυμο στα στόπερ ήταν και πάλι ο Φαμπιάνο με τον Άλβαρο, ενώ το δεξιός οπισθοφύλακας ήταν ο Τεχέρο. Από εκεί και πέρα στον άξονα της μεσαίας γραμμής αγωνίστηκαν οι Ράσιτς, Μόντσου και λίγο πιο μπροστά τους ο Γένσεν, ενώ την τριάδα της επίθεσης κάλυψαν ο Μορόν στην κορυφή, αριστερά ο Ντιαντί και δεξιά ο Πέρεθ.

Ο Γιάννης Πετράκης από την πλευρά του προτίμησε το 4-3-3 με τον Τσάβες κατω από την εστία, τους Αποστολόπουλο, Γκαρσία, Σιελή, Γαλιάτσο από τα αριστερά προς τα δεξιά, τους Κόγιτς και Λουίς στα χαφ, πιο μπροστά τους από τα αριστερά προς τα δεξιά τους Μανρίκε, Εστέμπαν και Μιχαλακ και τον Αγκίρε στην κορυφή.

«Φλύαρη» υπεροχή ο Άρης

Ο Άρης είχε την κατοχή και τον έλεγχο του ρυθμού στο πρώτο μέρος, έφτανε σχετικά εύκολα έξω από την περιοχή, όμως με εξαίρεση κάποιες «αδύναμες» τελικές (9′ Πέρεθ, 18′ κεφαλιά Άλβαρο, 22′ σουτ Μόντσου, 39′ κεφαλιά Γένσεν, 40′ σουτ Μουρουτσάν) δεν κατάφερε να απειλήσει ιδιαίτερα. Κι αυτό καθώς οι παίκτες του Ουζουνίδη δεν είχαν ένταση στο παιχνίδι τους, ενώ και η σκέψη τους ήταν αργή. Σαν να μην έφτανε αυτό για τους γηπεδούχους ήρθε και η αναγκαστική αλλαγή του Πέρεθ στο 29′ με τον Μορουτσάν.

Από την πλευρά του Παναιτωλικός, ήταν αρκετά καλοστημένος και συμπαγής μεσοαμυντικά και σε 2-3 περιπτώσεις που ο Άρης του έδωσε δικαίωμα, τον ανησύχησε με τους Μανρικε (13′) και Μίχαλακ (37).

Ακόμη δυο αλλαγές, τραγικά λάθη και 0-1

Το δεύτερο μέρος άρχισε με τον Ουζουνίδη να περνάει τον Γιαννιώτα αντί του Κλέιτον και 10 λεπτά μετά τον Μισεουί αντί του Ράτσιστς όμως η εικόνα του Άρη όχι μόνο δεν βελτιώθηκε αλλά έγινε ακόμη χειρότερη. Οι κιτρινόμαυροι εξακολουθούσαν να είναι «φλύαροι» και να αδυνατούν να βάλουν το μεγάλο επιθετικό τους «όπλο» που λέγεται Μορόν, στο παιχνίδι.

Το κυριότερο όμως ήταν επιδίδονταν σε πολλά αβίαστα ατομικά ή ομαδικά λάθη δίνοντας δικαίωμα στους φιλοξενούμενους να τους κάνουν «ζημιά». Αφού στο 60′ ο Σιελης… προειδοποίησε με άψογη κάθετη στον Μίχαλακ που δεν είχε ευτυχή κατάληξη, πέντε λεπτά μετά έγινε το 0-1!

Ο Σιελης έβγαλε νέα μπαλιά… πάρε βάλε με τον Αγκίρε, ο τελευταίος έφυγε στην πλάτη της άμυνας, και προ κενής εστίας, αφού ο Μάικιτς είχε ανέβει πολύ ψηλά, σκόραρε παγώνοντας το Βικελίδης.

Ο Ουζουνίδης έκανε άμεσα δύο ακόμη αλλαγές (τις τελευταίες του), βάζοντας τον Μεντίλ αντί του αρνητικού απόψε Φρίντεκ και τον Καντεβέρε (προκειμένου να παίξει με 4-4-2) αντί του Μουρουτσάν που ήταν από τους λίγους τόσο κινητικούς παίκτες των γηπεδούχων.

«Καθίζηση» για τον Άρη, «κερασάκι στην τούρτα» για τον Παναιτωλικό

Τίποτα δεν λειτουργούσε για τον Άρη ο οποίος με την ψυχολογία που είχε ήταν εμφανές οτι δεν μπορούσε να αντιδράσει. Έτσι στο 87’ ήρθε και το δεύτερο γκολ για τους αγρινιώτες από έναν παίκτη που είχε περάσει στο ματς από λίγα δευτερόλεπτα πριν. Μετά από ενέργεια του Μιχαλακ, ο Άλεξιτς, με άψογο «τσίμπημα» νίκησε τον Άλβαρο και πλάσαρε υποδειγματικά τον Μάικιτς! Το 0-2 έφερε έντονες αποδοκιμασίες από τους οπαδούς του Άρη με συνθήματα κατά παικτών, προπονητή και διοίκησης, ενώ το γήπεδο άρχισε να αδειάζει μαζικά.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η αποτελεσματικότητα του Παναιτωλικού ο οποίος στις λίγες φάσεις που δημιούργησε κατάφερε να σκοράρει.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Ο Σιελης με τις εξαιρετικές κάθετές του δημιούργησε πολλά προβλήματα στον Άρη και το μισό γκολ του ανήκει.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Τα ατομικά λάθη των παικτών του Άρη και το γεγονός οτι η άμυνά του ανέβαινε πολύ ψηλά

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Χρήστος Βεργέτης έδειξε να συνεχιστεί στο παιχνίδι στη φάση του 7′ όταν ο Μορόν έπεσε στην περιοχή σε φάση με τον Τσάβες και από το ριπλέι φάνηκε οτι ο τερματοφύλακας του Παναιτωλικού πρόλαβε να διώξει καθαρά προ του Ισπανού φορ.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Σωστά ο Πουλικίδης που ήταν στο VAR δεν έχει έκανε παρέμβαση για πέναλτι στην παραπάνω φάση και πέραν αυτής δεν υπήρξε κάποια άλλη δύσκολη στο ματς.

ΣΚΟΡΕΡ: 65′ Αγκίρε, 87′ Άλεξιτς

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΡΗΣ (Μαρίνος Ουζουνίδης): Μάικιτς, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Φρίντεκ (70’ Μεντίλ), Μόντσου, Ράτσιτς (55’ Μισεουί), Γένσεν, Πέρεθ (29’ Μορουτσάν, 70’ Καβεντέρε), Ντιαντί (46’ Γιαννιώτας), Μορόν.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Γιαλιάτσος, Σιέλης, Γκαρσία (76’ Στάγιτς), Αποστολόπουλος (76’ Μάτσαν), Κόγιτς, Λούις Μιγκέλ (86’ Νικολάου), Μίχαλακ, Εστεμπάν (89′ Μπελεβώνης), Μάνρικ, Αγκίρε (86’ Άλεξιτς).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, ο μεν Άρης παίζει με τον Ατρόμητο εκτός έδρας, ο δε Παναιτωλικός με τον Βόλο εντός. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα το πρόγραμμα.