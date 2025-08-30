Άρης: Η 11άδα κόντρα στον Παναιτωλικό – Αλλαγή στην άμυνα
Ο Τσέχος αριστερός μπακ είναι το νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα του Άρη στο σημερινό (30/8,21.00) παιχνίδι με την ομάδα του Αγρινίου στο «Κλεάνθης Βικελίδης».
Με μια αλλαγή σε σχέση με το ματς της πρώτης αγωνιστικής με τον Βόλο παρατάσσεται ο Άρης από τον Μαρίνο Ουζουνίδη, στη σημερινή (30/8, 21.00) εντός έδρας αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό. Συγκεκριμένα, ο Μάρτιν Φρίντεκ θα πάρει τη θέση του Χάμζα Μεντίλ στο αριστερό άκρο της αμυντικής γραμμής.
Ο προπονητής του Άρη επέλεξε να κατεβάσει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Μάικιτς. Ο Τεχέρο θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Φρίντεκ το αριστερό, ενώ οι Άλβαρο και Φαμπιάνο θα είναι το κεντρικό δίδυμο.
Οι Ράτσιτς και Μόντσου θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ. Ο Πέρεθ θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Ντιαντί στην αριστερή και ο Γένσεν πίσω από τον Μορόν, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.
Άρης: Μάικιτς, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Φρίντεκ, Μόντσου, Ράτσιτς, Πέρεθ, Γιένσεν, Ντιαντί, Μορόν
Στον πάγκο για τον Άρη βρίσκονται οι: Αθανασιάδης, Φαντιγκά, Μεντίλ, Σούντμπεργκ, Μπράμπετς, Μορουτσάν, Νινγκ, Μισεουί, Καντεβέρε, Δώνης, Γιαννώτας και Παναγίδης.
📄 Η αρχική μας εντεκάδα για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό
#ARISPANETOLIKOS#ARISFC#StoiximanSuperLeague@Super_League_GR #Matchday02#VamosARIS@novibet pic.twitter.com/uD9yciA2Ux
— ARIS F.C. / ΠΑΕ ΑΡΗΣ (@ARIS__FC) August 30, 2025
Παναιτωλικός: Τσάβες, Γαλιάτσος, Σιελης, Γκαρσία, Αποστολόπουλος, Κόγιτς, Λουίς Μιγκέλ, Μιχαλακ, Εστεμπαν, Μάνρικ, Αγκίρε.
Στον πάγκο: Ζίβκοβιτς, Μάνος, Στάγιτς, Αγαπάκη, Κοντούρης, Νικολάου, Ράδος, Μπελεβώνης, Μάτσαν, Αλεξιτς, Κακιώνης.
