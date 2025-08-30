Άρης: Η 11άδα κόντρα στον Παναιτωλικό – Αλλαγή στην άμυνα

Με μια αλλαγή σε σχέση με το ματς της πρώτης αγωνιστικής με τον Βόλο παρατάσσεται ο Άρης από τον Μαρίνο Ουζουνίδη, στη σημερινή (30/8, 21.00) εντός έδρας αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό. Συγκεκριμένα, ο Μάρτιν Φρίντεκ θα πάρει τη θέση του Χάμζα Μεντίλ στο αριστερό άκρο της αμυντικής γραμμής.

Ο προπονητής του Άρη επέλεξε να κατεβάσει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Μάικιτς. Ο Τεχέρο θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Φρίντεκ το αριστερό, ενώ οι Άλβαρο και Φαμπιάνο θα είναι το κεντρικό δίδυμο.

Οι Ράτσιτς και Μόντσου θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ. Ο Πέρεθ θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Ντιαντί στην αριστερή και ο Γένσεν πίσω από τον Μορόν, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.

Άρης: Μάικιτς, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Φρίντεκ, Μόντσου, Ράτσιτς, Πέρεθ, Γιένσεν, Ντιαντί, Μορόν

Στον πάγκο για τον Άρη βρίσκονται οι: Αθανασιάδης, Φαντιγκά, Μεντίλ, Σούντμπεργκ, Μπράμπετς, Μορουτσάν, Νινγκ, Μισεουί, Καντεβέρε, Δώνης, Γιαννώτας και Παναγίδης.

Παναιτωλικός: Τσάβες, Γαλιάτσος, Σιελης, Γκαρσία, Αποστολόπουλος, Κόγιτς, Λουίς Μιγκέλ, Μιχαλακ, Εστεμπαν, Μάνρικ, Αγκίρε.

Στον πάγκο: Ζίβκοβιτς, Μάνος, Στάγιτς, Αγαπάκη, Κοντούρης, Νικολάου, Ράδος, Μπελεβώνης, Μάτσαν, Αλεξιτς, Κακιώνης.