Σάββατο 23 Αυγούστου 2025
Άρης: Μετά την απώλεια της Ευρώπης στοχεύει στην «4άδα» και το Κύπελλο Ελλάδας
Ποδόσφαιρο 23 Αυγούστου 2025

Άρης: Μετά την απώλεια της Ευρώπης στοχεύει στην «4άδα» και το Κύπελλο Ελλάδας

Ο «Θεός του πολέμου» μετά τον αποκλεισμό στην Ευρώπη, στοχεύει στις τέσσερις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, αλλά και στην κατάκτηση ενός τίτλου.

Σύνταξη
Ο Άρης θα περίμενε ότι θα ξεκινήσει υπό διαφορετικές συνθήκες το πρωτάθλημα, καθώς ο πρωταρχικός στόχος που είχε τεθεί ήταν η συμμετοχή στη League Phase του Europa Conference League. Η αποτυχία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και ο ντροπιαστικός αποκλεισμός από την Αράζ, δεν αλλάζει τους στόχους στην Ελλάδα, αλλά έχει προσθέσει στην ομάδα μεγαλύτερη πίεση.

Δεν υπάρχει, δηλαδή, πλέον, περιθώριο για άλλες αποτυχίες. Το κλίμα δεν είναι και το καλύτερο δυνατό και ο μόνος τρόπος να αλλάξει αυτό, είναι με συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα. Στόχος του Άρη στην τρέχουσα σεζόν είναι το να τερματίσει στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας και να κατακτήσει το Κύπελλο.

Έχοντας αλλάξει φιλοσοφία, με τον Θόδωρο Καρυπίδη να φέρνει μετά από δυο χρόνια τεχνικό διευθυντή, τον Ισπανό Ρούμπεν Ρέγες, με παραστάσεις στη Λα Λίγκα. Ακόμα, παρέμεινε στην τεχνική ηγεσία ο Μαρίνος Ουζουνίδης.

Σημαντικές αλλαγές έγιναν στο έμψυχο δυναμικό, καθώς θεωρήθηκε ότι ο Άρης θα έπρεπε να αναβαθμιστεί σε συγκεκριμένες θέσεις. Ο προγραμματισμός υλοποιήθηκε εγκαίρως στις περισσότερες θέσεις, με εξαίρεση τα χαφ, όπου σημειώθηκε αργοπορία, την οποία «πλήρωσε» ο Άρης στα ματς με την Αράζ.

Υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες στο ρόστερ, καθώς ο Άρης κινείται για την απόκτηση ενός χαφ και ενός αριστερού εξτρέμ, ενώ ο Κουέστα αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν και να συνεχίσει την καριέρα του στην Αντάλιασπορ, ενώ οι άνθρωποι του Άρη ξεκίνησαν επαφές με τον Διούδη για την επιστροφή του στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ

Τερματοφύλακες

Λόβρο Μάϊκιτς

Γιώργος Αθανασιάδης

Χουλιάν Κουέστα (υπό αποχώρηση)

Εμιλιάνο Καράϊ

Αμυντικοί

Φαμπιάνο Λεϊσμάν

Νόα Σούντμπεργκ

Άλβαρο Τεχέρο

Πέδρο Άλβαρο

Λίντσεϊ Ρόουζ

Χαμζά Μεντίλ

Νόα Φατιγκά

Μάρτιν Φρίντεκ

Γιάκουμπ Μπράμπετς

Μέσοι

Γκάμπριελ Μισεουί

Πιονέ Σίστο

Μαμαντού Νινγκ

Ολίμπιου Μορουτσάν

Φρέντρικ Γένσεν

Ούρος Ράτσιτς

Μόντσου Ροντρίγκεθ

Πιονέ Σίστο

Κώστας Χαρούπας

Μιχάλης Παναγίδης

Κάρλες Πέρεθ

Γιάννης Γαννιώτας

Τάσος Δώνης

Κλείτον Ντιαντί

Ντούντου Φερνάντες

Επιθετικοί

Λορέν Μορόν

Τίνο Καντεβέρε

ΤΟ ΠΑΡΕ-ΔΩΣΕ

Ήρθαν: Γκαμπριέλ Μισεουί (Τζιρόνα, δανεικός), Κάρλες Πέρεθ (Θέλτα, δανεικός), Ούρος Ράτσιτς (Σασουόλο), Νοά Φαντινγκά (Γάνδη), Λόβρο Μάικιτς (Ίστρα), Φρέντρικ Γιένσεν (Άουγκσμπουργκ), Πέδρο Άλβαρο (Εστορίλ), Άλβαρο Τεχέρο (Εσπανιόλ), Νόα Σούντμπεργκ (Λουντογκόρετς, δανεικός), Ολιμπίου Μορουτσάν (Ανκαραγκουτσού), Γιώργος Αθανασιάδης (ΑΕΚ Λάρνακας), Τάσος Δώνης (ΑΠΟΕΛ), Γιάννης Γιαννιώτας (Λεβαδειακός), Τίνο Καντεβέρε (Ναντ).

Έφυγαν: Φραν Βέλεθ (Καρταχένα), Ούγκο Μάγιο, Βαλεντίν Φατόρε, Γιάννης Φετφατζίδης (αποσύρθηκε), Μάρτιν Μοντόγια, Χοσέ Σιφουέντες (ολοκληρώθηκε δανεισμός), Βλάντιμιρ Νταρίντα (Χράντες Κράλοβε), Κωνσταντίνος Κυριαζής (Κονκουένσε), Χουάνκαρ, Κίκε Σαβέιρο, Ρούμπεν Πάρντο, Φραν Βέλεθ, Άλβαρο Σαμόρα (δανεικός, Ακαντέμικο Βισέου), Ζαν Ζουλ, Ντάριο Σπίκιτς (ολοκληρώθηκε δανεισμός), Μάρκο Κερκέζ.

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Rebound στις τιμές – Το στοίχημα της αποθήκευσης

Φυσικό αέριο: Rebound στις τιμές – Το στοίχημα της αποθήκευσης

Λιανικό εμπόριο: Συρρίκνωση τζίρου για τις μικρομεσαίες

Λιανικό εμπόριο: Συρρίκνωση τζίρου για τις μικρομεσαίες

inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Κοντά στο γκολ δύο φορές ο Κοστίνια (vids)

Ο Πορτογάλος αμυντικός έκανε σουτ από το ύψος της περιοχής, αλλά ο πορτιέρε του Αστέρα μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια, ενώ λίγο αργότερα η κεφαλιά του πέρασε άουτ

Σύνταξη
Αταλάντη: Αυτοκίνητο παραβίασε STOP και σκότωσε 32χρονη μητέρα – Τι είπε ο σύζυγος του θύματος
Συνελήφθη ο οδηγός 23.08.25

Αταλάντη: Αυτοκίνητο παραβίασε STOP και σκότωσε 32χρονη μητέρα – Τι είπε ο σύζυγος του θύματος

Πολύ σφοδρή ήταν η σύγκρουση του αυτοκινήτου με τη μηχανή της 32χρονης, που πήγαινε από την Αταλάντη στη Σκάλα να συναντήσει τον σύζυγο και το παιδί της. Ο σύζυγός της περιέγραψε στο Mega τι συνέβη.

Σύνταξη
Δανία: Πήραν νεογέννητο από τη μητέρα του – Την έκριναν ακατάλληλη, επειδή την κακοποιούσε ο θετός της πατέρας
Την έκριναν ακατάλληλη 23.08.25

Οργή στη Δανία: Πήραν νεογέννητο από τη μητέρα του επειδή... την κακοποιούσε ο θετός της πατέρας

Οι Αρχές ενημέρωσαν την μητέρα ότι το μωρό της αφαιρέθηκε, εξαιτίας του τραύματος που υπέστη από τον θετό της πατέρα, που εκτίει ποινή φυλάκισης για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος της

Σύνταξη
Επιστήμονες και ερευνητές από 15 χώρες συζητούν στο ΑΠΘ για συμπερίληψη, λαϊκισμό και ευρωσκεπτικισμό
Ελλάδα 23.08.25

Επιστήμονες και ερευνητές από 15 χώρες συζητούν στο ΑΠΘ για συμπερίληψη, λαϊκισμό και ευρωσκεπτικισμό

Στο διήμερο συνέδριο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των εμβληματικών ερευνητικών έργων του ΑΠΘ, DATIS και EUPopLink, τα οποία ρίχνουν φως σε φλέγοντα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα της σύγχρονης Ευρώπης

Σύνταξη
Συρία: Εξαιρούνται από τις πρώτες βουλευτικές εκλογές τρεις επαρχίες για «λόγους ασφαλείας»
Το εκλογικό σύστημα 23.08.25

Συρία: Εξαιρούνται από τις πρώτες βουλευτικές εκλογές τρεις επαρχίες για «λόγους ασφαλείας»

Η Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι στις βουλευτικές εκλογές (15-20 Σεπτεμβρίου), θα αναβληθούν στην επαρχία των Δρούζων, αλλά και σε περιοχές που ελέγχουν οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις.

Σύνταξη
Στέλιος Ρόκκος για Γάζα: «Πού να καταλάβει ένα φασιστάκι τι σημαίνει αντίσταση;»
«Ανήσυχα παιδιά» 23.08.25

Στέλιος Ρόκκος για Γάζα: «Πού να καταλάβει ένα φασιστάκι τι σημαίνει αντίσταση;»

Ο Στέλιος Ρόκκος ανέφερε σε πρόσφατη δημοσίευση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι νιώθει «εξαγριωμένος με αυτό που γίνεται στην Παλαιστίνη, με αυτή την γενοκτονία».

Σύνταξη
Το μετέωρο βήμα Τραμπ στο Ουκρανικό – Η διαμεσολάβηση και η «απογοήτευση» του Αμερικανού προέδρου
Δύο εβδομάδες ακόμα 23.08.25

Το μετέωρο βήμα Τραμπ στο Ουκρανικό – Η διαμεσολάβηση και η «απογοήτευση» του Αμερικανού προέδρου

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι βρίσκεται σε δύσκολη όσον αφορά την προσπάθεια να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Είναι ξανά «απογοητευμένος» από τον Ρώσο πρόεδρο, αλλά αποφεύγει να ασκήσει πίεση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σάββατο 23 Αυγούστου 2025
