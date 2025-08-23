Άρης: Μετά την απώλεια της Ευρώπης στοχεύει στην «4άδα» και το Κύπελλο Ελλάδας

Ο Άρης θα περίμενε ότι θα ξεκινήσει υπό διαφορετικές συνθήκες το πρωτάθλημα, καθώς ο πρωταρχικός στόχος που είχε τεθεί ήταν η συμμετοχή στη League Phase του Europa Conference League. Η αποτυχία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και ο ντροπιαστικός αποκλεισμός από την Αράζ, δεν αλλάζει τους στόχους στην Ελλάδα, αλλά έχει προσθέσει στην ομάδα μεγαλύτερη πίεση.

Δεν υπάρχει, δηλαδή, πλέον, περιθώριο για άλλες αποτυχίες. Το κλίμα δεν είναι και το καλύτερο δυνατό και ο μόνος τρόπος να αλλάξει αυτό, είναι με συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα. Στόχος του Άρη στην τρέχουσα σεζόν είναι το να τερματίσει στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας και να κατακτήσει το Κύπελλο.

Έχοντας αλλάξει φιλοσοφία, με τον Θόδωρο Καρυπίδη να φέρνει μετά από δυο χρόνια τεχνικό διευθυντή, τον Ισπανό Ρούμπεν Ρέγες, με παραστάσεις στη Λα Λίγκα. Ακόμα, παρέμεινε στην τεχνική ηγεσία ο Μαρίνος Ουζουνίδης.

Σημαντικές αλλαγές έγιναν στο έμψυχο δυναμικό, καθώς θεωρήθηκε ότι ο Άρης θα έπρεπε να αναβαθμιστεί σε συγκεκριμένες θέσεις. Ο προγραμματισμός υλοποιήθηκε εγκαίρως στις περισσότερες θέσεις, με εξαίρεση τα χαφ, όπου σημειώθηκε αργοπορία, την οποία «πλήρωσε» ο Άρης στα ματς με την Αράζ.

Υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες στο ρόστερ, καθώς ο Άρης κινείται για την απόκτηση ενός χαφ και ενός αριστερού εξτρέμ, ενώ ο Κουέστα αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν και να συνεχίσει την καριέρα του στην Αντάλιασπορ, ενώ οι άνθρωποι του Άρη ξεκίνησαν επαφές με τον Διούδη για την επιστροφή του στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ

Τερματοφύλακες

Λόβρο Μάϊκιτς

Γιώργος Αθανασιάδης

Χουλιάν Κουέστα (υπό αποχώρηση)

Εμιλιάνο Καράϊ

Αμυντικοί

Φαμπιάνο Λεϊσμάν

Νόα Σούντμπεργκ

Άλβαρο Τεχέρο

Πέδρο Άλβαρο

Λίντσεϊ Ρόουζ

Χαμζά Μεντίλ

Νόα Φατιγκά

Μάρτιν Φρίντεκ

Γιάκουμπ Μπράμπετς

Μέσοι

Γκάμπριελ Μισεουί

Πιονέ Σίστο

Μαμαντού Νινγκ

Ολίμπιου Μορουτσάν

Φρέντρικ Γένσεν

Ούρος Ράτσιτς

Μόντσου Ροντρίγκεθ

Κώστας Χαρούπας

Μιχάλης Παναγίδης

Κάρλες Πέρεθ

Γιάννης Γαννιώτας

Τάσος Δώνης

Κλείτον Ντιαντί

Ντούντου Φερνάντες

Επιθετικοί

Λορέν Μορόν

Τίνο Καντεβέρε

ΤΟ ΠΑΡΕ-ΔΩΣΕ

Ήρθαν: Γκαμπριέλ Μισεουί (Τζιρόνα, δανεικός), Κάρλες Πέρεθ (Θέλτα, δανεικός), Ούρος Ράτσιτς (Σασουόλο), Νοά Φαντινγκά (Γάνδη), Λόβρο Μάικιτς (Ίστρα), Φρέντρικ Γιένσεν (Άουγκσμπουργκ), Πέδρο Άλβαρο (Εστορίλ), Άλβαρο Τεχέρο (Εσπανιόλ), Νόα Σούντμπεργκ (Λουντογκόρετς, δανεικός), Ολιμπίου Μορουτσάν (Ανκαραγκουτσού), Γιώργος Αθανασιάδης (ΑΕΚ Λάρνακας), Τάσος Δώνης (ΑΠΟΕΛ), Γιάννης Γιαννιώτας (Λεβαδειακός), Τίνο Καντεβέρε (Ναντ).

Έφυγαν: Φραν Βέλεθ (Καρταχένα), Ούγκο Μάγιο, Βαλεντίν Φατόρε, Γιάννης Φετφατζίδης (αποσύρθηκε), Μάρτιν Μοντόγια, Χοσέ Σιφουέντες (ολοκληρώθηκε δανεισμός), Βλάντιμιρ Νταρίντα (Χράντες Κράλοβε), Κωνσταντίνος Κυριαζής (Κονκουένσε), Χουάνκαρ, Κίκε Σαβέιρο, Ρούμπεν Πάρντο, Φραν Βέλεθ, Άλβαρο Σαμόρα (δανεικός, Ακαντέμικο Βισέου), Ζαν Ζουλ, Ντάριο Σπίκιτς (ολοκληρώθηκε δανεισμός), Μάρκο Κερκέζ.