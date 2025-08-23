Άρης: Αποστολή με Δώνη και Καντεβέρε για την πρεμιέρα κόντρα στον Βόλο

Ο Τάσος Δώνης και ο Τίνο Καντεβέρε ολοκλήρωσαν την αποθεραπεία τους και συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή, την πρώτη για το νέο πρωτάθλημα, ενόψει του αυριανού (23/8) εντός έδρας αγώνα με τον Βόλο.

Αντίθετα, εκτός έμεινε ο Ντούντου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο προπονητής του Άρη επέλεξε 23 παίκτες στην αποστολή, τρεις εκ των οποίων θα «κοπούν» πριν την έναρξη της αναμέτρησης.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

«Με την προπόνηση, που έγινε σήμερα το απόγευμα στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του ΑΡΗ για τον εντός έδρας αγώνα με τον Βόλο Ν.Π.Σ. (23/08), στο πλαίσιο της 1ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Η αποστολή της ομάδας μας για το αυριανό παιχνίδι της πρεμιέρας του πρωταθλήματος στο Κλεάνθης Βικελίδης (20:00) αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές:

Majkic, Αθανασιάδης, Tejero, Fadiga, Mendyl, Frydek, Pedro Alvaro, Fabiano Leismann, Sundberg, Brabec, Racic, Monchu Rodriguez, Jensen, Morutan, Mamadou Gning, Carles Perez, Diandy, Misehouy, Loren Moron, Kadewere, Δώνης, Γιαννιώτας, Παναγίδης».