ΠΑΟΚ: Με Βολιάκο και Μπιάνκο η λίστα για τη League Phase του Europa League (pic)
Αυτοί είναι οι ποδοσφαιριστές που συνθέτουν τη λίστα που επέλεξε ο Ραζβάν Λουτσέσκου για τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League.
Γνωστή έγινε η ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ για τις αναμετρήσεις του «δικέφαλου του βορρά» στη League Phase του Europa League.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου συμπεριέλαβε κανονικά τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, Αλεσάντρο Βολιάκο και Αλεσάντρο Μπιάνκο. Εκτός έμεινε ο Λούκα Γκουγκεσασβίλι, αλλά και ο Σόλα Σορετίρε με τον Μαχαμαντού Μπάλντε.
Αναλυτικά η λίστα του ΠΑΟΚ:
Λίστα Α:
Μπάμπα , Τάισον , Μπιάνκο , Καμαρά , Τσάλοφ , Ντεσπόντοφ , Γιακουμάκης , Ιβανούσετς , Κεντζιόρα , Κένι , Κωνσταντέλιας , Λόβρεν , Μεϊτέ , Μιχαηλίδης , Μύθου , Οζντόεφ , Παβλένκα , Πέλκας , Σάστρε , Τέιλορ , Θυμιάνης , Τσιφτσής , Τσοπούρογλου , Βολιάκο , Α.Ζίβκοβιτς .
Λίστα Β:
Μπαταούλας , Χατσίδης , Γκιτέρσος, Κωττάς , Μοναστηρλής , Νικολακούλης, Πολυκράτης, Σνάουτσνερ.
