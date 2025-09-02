Γνωστή έγινε η ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ για τις αναμετρήσεις του «δικέφαλου του βορρά» στη League Phase του Europa League.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου συμπεριέλαβε κανονικά τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, Αλεσάντρο Βολιάκο και Αλεσάντρο Μπιάνκο. Εκτός έμεινε ο Λούκα Γκουγκεσασβίλι, αλλά και ο Σόλα Σορετίρε με τον Μαχαμαντού Μπάλντε.

Αναλυτικά η λίστα του ΠΑΟΚ:

Λίστα Α:

Μπάμπα , Τάισον , Μπιάνκο , Καμαρά , Τσάλοφ , Ντεσπόντοφ , Γιακουμάκης , Ιβανούσετς , Κεντζιόρα , Κένι , Κωνσταντέλιας , Λόβρεν , Μεϊτέ , Μιχαηλίδης , Μύθου , Οζντόεφ , Παβλένκα , Πέλκας , Σάστρε , Τέιλορ , Θυμιάνης , Τσιφτσής , Τσοπούρογλου , Βολιάκο , Α.Ζίβκοβιτς .

Λίστα Β:

Μπαταούλας , Χατσίδης , Γκιτέρσος, Κωττάς , Μοναστηρλής , Νικολακούλης, Πολυκράτης, Σνάουτσνερ.