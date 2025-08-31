sports betsson
Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025
ΠΑΟΚ-Ατρόμητος 1-0: Χρυσή αλλαγή ο Πέλκας για τον δικέφαλο
Ποδόσφαιρο 31 Αυγούστου 2025 | 23:00

Με λύση από τον πάγκο, ο ΠΑΟΚ που λύγισε τον Ατρόμητο, ο οποίος έπαιζε με δέκα παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο. Οι Θεσσαλονικείς είχαν δυο δοκάρια και μεγάλη. Παράπονα για Κατσικογιάννη οι φιλοξενούμενοι

Σύνταξη
Ο Πέλκας… υπέγραψε τη δεύτερη νίκη του ΠΑΟΚ. Ο διεθνής παίκτης μπήκε αλλαγή και έλυσε τον «γόρδιο δεσμό» στο ματς με τον Ατρόμητο, καθώς σκόραρε στο 73’, ενώ είχε βάλει γκολ και κόντρα στην Ριέκα.

Το γκολ του Πέλκα ήταν αρκετό για να δώσει τη νίκη στον ΠΑΟΚ με 1-0. Επίσης, είχε και δυο δοκάρια με τον Ντεσπόντοφ στο 35’ και τον Μεϊτέ στο 66’, ενώ στο 88’ ο Καμαρά έχασε μεγάλη ευκαιρία. Αρα, το σκορ θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο.

Οι Περιστεριώτες διαμαρτυρήθηκαν στον διαιτητή Κατσικογιάννη (Ηπείρου), καθώς σε ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο έπαιζαν με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Μπάκου στο 45+4’, με δεύτερη κίτρινη, θεωρώντας ανύπαρκτο το φάουλ στον Τέιλορ, εξαιτίας του οποίου είδε την κάρτα.

Το παιχνίδι με τον Ατρόμητο θα πρέπει να προβληματίσει τον ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς, που έπαιξαν για δεύτερη αγωνιστική στην Τούμπα, νίκησαν ξανά με 1-0, όπως και την ΑΕΛ. Κόντρα στον Ατρόμητο είχαν πολλά προβλήματα οργάνωσης, καθώς δεν κατάφεραν φτάσουν σε πολλές τελικές προσπάθειες απέναντι σε μια καλά στημένη άμυνα.

Χωρίς Κωνσταντέλια ο ΠΑΟΚ

Με τον ΠΑΟΚ δεν αγωνίστηκε ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος έμεινε προληπτικά εκτός αποστολής, επειδή είχε ένα χτύπημα στη μέση από τον αγώνα με τη Ριέκα. Ο Λουτσέσκου παρέταξε την ομάδα με αλλαγές χωρίς τους Μπάμπα, Κένι, Μιχαηλίδη, Τσάλοφ, ενώ στον πάγκο έμεινε ξανά ο Καμαρά.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε ορεξάτος, πιέζοντας από τα πλάγια, και απείλησε στο 1’ με τον Γιακουμάκη. Ηταν ξεκάθαρο ότι οι γηπεδούχοι ήθελαν το γρήγορο γκολ (προσθέστε και ένα μακρινό σουτ του Σάστρε στο 8’ που πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Χουτεσιώτη). Από την πλευρά του ο Ατρόμητος, που είχε οργανωμένη άμυνα, προσπαθούσε να αποδιοργανώσει τον ΠΑΟΚ με πρέσινγκ στο κέντρο.

Τελικά το γρήγορο γκολ δεν ήρθε για τον ΠΑΟΚ. Ο Ατρόμητος απείλησε με ένα μακρινό σουτ του Τζοβάρα που απέκρουσε εντυπωσιακά ο Παβλέκα στο 23’. Η ευκαιρία αυτή έβαλε τον ΠΑΟΚ στην… πρίζα που άρχισε να πιέζει αλλά χωρίς οργανωμένη επίθεση (στο 29’ έφυγε άουτ ένα σουτ του Ιβανούσετς).

Στο 35’ ο ΠΑΟΚ είχε δοκάρι μετά από εκτέλεση φάουλ του Ντεσπόντοφ που ήταν η πρώτη τελική (!) στην εστία. Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν χώρο για αντεπιθέσεις, όμως χωρίς κλασική ευκαιρία. Όμως στο 45+4’ ο διαιτητής Κατσικογιάννης άφησε τον Ατρόμητο με 10 παίκτες, καθώς απέβαλε τον Μπάκου με ανύπαρκτη δεύτερη κίτρινη, αν και δεν έκανε φάουλ στον Τέιλορ!

Παρά το αριθμητικό πλεονέκτημα του ΠΑΟΚ η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε. Οι γηπεδούχοι δεν έβρισκαν διαδρόμους. Κάποια μακρινά σουτ και προσπάθειες χωρίς έμπνευση και σπιρτάδα. Γενικά, ο Χουτεσιώτης δεν ανησύχησε.

Μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας ο Λουτσέσκου έβαλε τους Πέλκα και Τάισον, αντί των Ιβάνουσετς, Ζίφκοβιτς. Δεύτερο δοκάρι του ΠΑΟΚ στο 66’, σε κεφαλιά του Μεϊτέ, μετά από κόρνερ του Ντεσπόντοφ, ο οποίος ήταν σε καλή μέρα.

Μετά τις αλλαγές αυξήθηκε η πίεση στον Ατρόμητο και ο Πέλκας (73’) άνοιξε το σκορ, μετά από σέντρα του Οζντόεφ. Ο Καμαρά, που επίσης μπήκε αλλαγή, έχασε μεγάλη ευκαιρία σε κενή εστία, στο 88’.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η αλλαγή του Πέλκα. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός εκμεταλλεύθηκε την πρώτη ευκαιρία που του παρουσιάστηκε.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Οι αλλαγές του Λουτσέσκου. Με την είσοδο των Πέλκα και Τάισον αυξήθηκε η πίεση κατά του Ατρομήτου.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Μανσούρ δεν κατάφερε να ανταποκριθεί, έχανε τους αντιπάλους του.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Λάθος του Κατσικογιάννη (Ηπείρου) η αποβολή του Μπάκου με 2η κίτρινη (45+4’). Το VAR δεν παρεμβαίνει για δεύτερη κίτρινη. Η πρώτη κίτρινη στον Μπάκου στο 37’.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Σιδηρόπουλος εξέτασε αν υπήρχε επιθετικό φάουλ του Πέλκα στο γκολ ή αν νωρίτερα ο Ντεσπόντοφ κράτησε υπερβολικά τη μπάλα, όπως φώναζε ο Ατρόμητος.

ΣΚΟΡΕΡ: 73’ Πέλκας.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ (78΄Καμαρά-90+3΄Θυμιάνης), Ιβανούσετς (60΄Τάισον), Ζίβκοβιτς (60΄Πέλκας), Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης (78΄Τσάλοφ).

Ατρόμητος (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Ούρονεν, Κίνι (79΄Γιουμπιτάνα), Μανσούρ, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Μπάκου, Τζοβάρας (68΄Καραμάνης), Οζέγκοβιτς (83΄Φαν Βέερτ), Παλμεζάνο (46΄Μουντές).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, για την 3η αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ θα παίξει εκτός έδρας με τον ΟΦΗ και ο Ατρόμητος θα υποδεχθεί τον Αρη.

