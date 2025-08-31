ΠΑΟΚ: Με Γιακουμάκη βασικό κόντρα στον Ατρόμητο (pic)

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται σε λίγη ώρα τον Ατρόμητο στην Τούμπα, για τη 2η αγωνιστικής της Super League, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να δίνει φανέλα βασικού στον Γιώργο Γιακουμάκη.

Συγκεκριμένα, ο Ρουμάνος τεχνικός επέλεξε τον Παβλένκα στο τέρμα, με τους Σάστρε, Λόβρεν, Κεντζιόρα, Τέιλορ στην άμυνα. Στα χαφ θα είναι οι Μεϊτέ και Οζντόεφ, με τον Ιβάνουσετς να είναι σε ελεύθερο ρόλο. Στο ένα άκρο ο Ζίβκοβιτς, στο άλλο ο Ντεσπόντοφ και στην κορυφή ο Γιακουμάκης.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Κεντζιόρα, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Ιβάνουσετς, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Κένι, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Θυμιάνης, Τσοπούρογλου, Καμαρά, Χατσίδης, Πέλκας, Τάισον, Πέλκας

Η ενδεκάδα του Ατρόμητου: Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Παλμεζάνο, Μπακού, Τζοβάρας, Οζέγκοβιτς