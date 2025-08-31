ΠΑΟΚ: Με Γιακουμάκη βασικό κόντρα στον Ατρόμητο (pic)
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε τον Γιώργο Γιακουμάκη να ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο.
- Οι έξι πληγές για τους αγρότες – Πώς και πού χάνουν εισόδημα
- Ψώνια στο σούπερ μάρκετ αλλιώς… - Το γερμανικό πείραμα «χωρίς ταμείο»
- Η «εκδίκηση» των προορισμών: Βενετία, Σαντορίνη, Βαρκελώνη παίρνουν μέτρα κατά του υπερτουρισμού
- Σύγκρουση πλοίων στην Ηγουμενίτσα - Έσπασαν οι κάβοι λόγω των ισχυρών ανέμων
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται σε λίγη ώρα τον Ατρόμητο στην Τούμπα, για τη 2η αγωνιστικής της Super League, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να δίνει φανέλα βασικού στον Γιώργο Γιακουμάκη.
Συγκεκριμένα, ο Ρουμάνος τεχνικός επέλεξε τον Παβλένκα στο τέρμα, με τους Σάστρε, Λόβρεν, Κεντζιόρα, Τέιλορ στην άμυνα. Στα χαφ θα είναι οι Μεϊτέ και Οζντόεφ, με τον Ιβάνουσετς να είναι σε ελεύθερο ρόλο. Στο ένα άκρο ο Ζίβκοβιτς, στο άλλο ο Ντεσπόντοφ και στην κορυφή ο Γιακουμάκης.
#Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για το παιχνίδι κόντρα στον Ατρόμητο στο γήπεδο της Τούμπας. #PreGame #PamePAOKARA #PAOKATR #StoiximanSuperLeague #slgr #OurWay #VaragonsConstructions pic.twitter.com/rnaw8r5GKU
— PAOK FC (@PAOK_FC) August 31, 2025
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Κεντζιόρα, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Ιβάνουσετς, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης
Στον πάγκο βρίσκονται οι: Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Κένι, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Θυμιάνης, Τσοπούρογλου, Καμαρά, Χατσίδης, Πέλκας, Τάισον, Πέλκας
Η ενδεκάδα του Ατρόμητου: Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Παλμεζάνο, Μπακού, Τζοβάρας, Οζέγκοβιτς
- ΠΑΟΚ-Ατρόμητος 1-0: Χρυσή αλλαγή ο Πέλκας για τον δικέφαλο
- Παναθηναϊκός: Ο Τζούριτσιτς με «τακουνάκι» έκανε το 1-0 για τους «πράσινους» (vid)
- Νίκολιτς: Ψάχνουμε χαφ και φορ, δεν θα πάρουμε παίκτες απλά για να παρούμε»
- Χάος στην Σίτι κι ένα… ρεκόρ για τον Χάαλαντ
- LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπαρτσελόνα
- ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης 1-0: Με την… ψυχή στο στόμα (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις