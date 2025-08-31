«Αίσχη» Κατσικογιάννη υπέρ του ΠΑΟΚ
Αποβολή-ανακάλυψη, καθώς άφησε τον Ατρόμητο με δέκα παίκτες σε ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο, βγάζοντας αδικαιολόγητη δεύτερη κίτρινη στον Μπάκου.
Μπορεί ο ΠΑΟΚ να νίκησε 1-0 τον Ατρόμητο, όμως στη νίκη συνέβαλε το σπρώξιμο από τον διαιτητή Κατσικογιάννη (Ηπείρου), ο οποίος για μια ακόμη φορά ευνόησε την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Αυτή τη φορά με αποβολή-ανακάλυψη καθώς στο 45+4’ έβγαλε τον Μπάκου με ανύπαρκτη δεύτερη κίτρινη, αν και δεν έκανε φάουλ στον Τέιλορ!
Πρόκειται για μια απίθανη απόφαση. Ο τεχνικός του Ατρομήτου Λεωνίδας Βόκολος δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που έβλεπε από τον Κατσικογιάννη, ο οποίος είχε κι άλλα λάθη με ανύπαρκτα φάουλ, ενώ δεν έδινε στον Ατρόμητο. Παράλληλα δεν έβγαζε κίτρινες στους Θεσσαλονικείς. Ο Ατρόμητος «βράζει» με τη διαιτησία του Κατσικογιάννη.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κατσικογιάννης ευνοεί τον ΠΑΟΚ. Θα έχει ενδιαφέρον πως θα σχολιάσει ο Λανουά αυτή τη φάση καθώς ήταν κομβική για την εξέλιξη του αγώνα ΠΑΟΚ-Ατρόμητος 1-0, δεδομένου ότι οι φιλοξενούμενοι έπαιζαν με δέκα παίκτες σε όλο το δεύτερο ημίχρονο.
Απίθανη και αδικαιολόγητη η απόφαση του Κατσικογιάννη. Ο ρέφερι έδειξε την πρώτη κάρτα στον Μπάκου στο 37’ και τον έβγαλε με δεύτερη κίτρινη στο 45+4’.
Από τώρα άρχισαν τα όργανα, με λάθη της διαιτησίας υπέρ του ΠΑΟΚ. Με… υπογραφή του διαιτητή Κατσικογιάννη άλλαξαν οι ισορροπίες του αγώνα και ο ΠΑΟΚ έφτασε στη νίκη.
