Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025
«Αίσχη» Κατσικογιάννη υπέρ του ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 31 Αυγούστου 2025 | 23:49

Αποβολή-ανακάλυψη, καθώς άφησε τον Ατρόμητο με δέκα παίκτες σε ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο, βγάζοντας αδικαιολόγητη δεύτερη κίτρινη στον Μπάκου.

Βάιος Μπαλάφας
Μπορεί ο ΠΑΟΚ να νίκησε 1-0 τον Ατρόμητο, όμως στη νίκη συνέβαλε το σπρώξιμο από τον διαιτητή Κατσικογιάννη (Ηπείρου), ο οποίος για μια ακόμη φορά ευνόησε την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Αυτή τη φορά με αποβολή-ανακάλυψη καθώς στο 45+4’ έβγαλε τον Μπάκου με ανύπαρκτη δεύτερη κίτρινη, αν και δεν έκανε φάουλ στον Τέιλορ!

Πρόκειται για μια απίθανη απόφαση. Ο τεχνικός του Ατρομήτου Λεωνίδας Βόκολος δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που έβλεπε από τον Κατσικογιάννη, ο οποίος είχε κι άλλα λάθη με ανύπαρκτα φάουλ, ενώ δεν έδινε στον Ατρόμητο. Παράλληλα δεν έβγαζε κίτρινες στους Θεσσαλονικείς. Ο Ατρόμητος «βράζει» με τη διαιτησία του Κατσικογιάννη.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κατσικογιάννης ευνοεί τον ΠΑΟΚ. Θα έχει ενδιαφέρον πως θα σχολιάσει ο Λανουά αυτή τη φάση καθώς ήταν κομβική για την εξέλιξη του αγώνα ΠΑΟΚ-Ατρόμητος 1-0, δεδομένου ότι οι φιλοξενούμενοι έπαιζαν με δέκα παίκτες σε όλο το δεύτερο ημίχρονο.

Απίθανη και αδικαιολόγητη η απόφαση του Κατσικογιάννη. Ο ρέφερι έδειξε την πρώτη κάρτα στον Μπάκου στο 37’ και τον έβγαλε με δεύτερη κίτρινη στο 45+4’.

Από τώρα άρχισαν τα όργανα, με λάθη της διαιτησίας υπέρ του ΠΑΟΚ. Με… υπογραφή του διαιτητή Κατσικογιάννη άλλαξαν οι ισορροπίες του αγώνα και ο ΠΑΟΚ έφτασε στη νίκη.

Ερυθρά Θάλασσα: Αναφορές για περιστατικό σε πλοίο στα ανοιχτά της Γιανμπού
Ερυθρά Θάλασσα 01.09.25

Αναφορές για περιστατικό σε πλοίο στα ανοιχτά της Γιανμπού

Πλοίο ανέφερε «παφλασμό σε κοντινή απόσταση από αγνώστου προέλευσης βλήμα και άκουσε έναν δυνατό κρότο», ενώ βρισκόταν 37,5 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της πόλης-λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας.

Σύνταξη
Εύβοια: Τραγικές στιγμές στην κηδεία του ζευγαριού που έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο
Ελλάδα 01.09.25

Εύβοια: Τραγικές στιγμές στην κηδεία του ζευγαριού που έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο

Ανείπωτες στιγμές εκτυλίχθηκαν στην κηδεία του ζευγαριού στην Εύβοια που σκοτώθηκε σε τροχαίο όταν η μηχανή που επέβαιναν συγκρούστηκε με τζιπ που βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα.

Σύνταξη
Μερτς: Πιθανότητα ο πόλεμος στην Ουκρανία θα συνεχιστεί για πολύ καιρό – Δεν είναι επιλογή η παράδοση
Πρόβλεψη 01.09.25

Μερτς: Πιθανότητα ο πόλεμος στην Ουκρανία θα συνεχιστεί για πολύ καιρό – Δεν είναι επιλογή η παράδοση

«Προετοιμάζομαι εσωτερικά για την πιθανότητα αυτός ο πόλεμος να συνεχιστεί για πολύ καιρό», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται στον τέταρτο χρόνο του

Σύνταξη
Wall Street: Τα στοιχεία για την απασχόληση κρίσιμα για την «υγεία» της αμερικανικής οικονομίας
Διεθνής Οικονομία 01.09.25

Τα στοιχεία για την απασχόληση, κρίσιμα για την «υγεία» της αμερικανικής οικονομίας

H έκθεση με τα τελευταία στοιχεία για την αγορά εργασίας αναμένεται να δώσει μια κρίσιμη εικόνα για την «υγεία» της αμερικανικής οικονομίας και να δοκιμάσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη Wall Street.

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Το να ανεβάζεις όλη την παράσταση σε live στο TikTok είναι απαράδεκτο»
«Κατάπτυστο» 01.09.25

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Το να ανεβάζεις όλη την παράσταση σε live στο TikTok είναι απαράδεκτο»

«Από αυτό που κάνω ζουν πολλοί άνθρωποι και δεν το σέβεσαι», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κωμικός Αλέξανδρος Τσουβέλας, απευθυνόμενος σε όσους κάνουν live αναμετάδοση τις παραστάσεις του.

Σύνταξη
Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο με υπάλληλο ταβέρνας στα Χανιά να σώζει τουρίστρια από πνιγμό με λαβή Χάιμλιχ
Κρήτη 31.08.25

Βίντεο ντοκουμέντο με υπάλληλο ταβέρνας στα Χανιά να σώζει τουρίστρια από πνιγμό με λαβή Χάιμλιχ

Οι εργαζόμενοι παρενέβησαν άμεσα και του προσέφεραν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες εφαρμόζοντας τη λαβή Χάιμλιχ, μια τεχνική που χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση της αναπνοής σε ενήλικες.

Σύνταξη
Τραμπ: Αν δεν υπήρχαν οι δασμοί η Αμερική θα είχε καταστραφεί
Διεθνής Οικονομία 31.08.25

Τραμπ: Αν δεν υπήρχαν οι δασμοί η Αμερική θα είχε καταστραφεί

Με καταστροφολογία απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενος στο δικαστήριο το οποίο έκρινε παράνομους τους αμερικανικούς δασμούς εναντίον δεκάδων χωρών σε όλο τον κόσμο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κρήτη: Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε κάτω από τρακτέρ – Είχε να δώσει σημεία ζωής από τις 15 Αυγούστου
Κρήτη 31.08.25

Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε κάτω από τρακτέρ - Είχε να δώσει σημεία ζωής από τις 15 Αυγούστου

Φέρεται να πρόκειται για έναν 61χρονο κάτοικο της Λινοπεραμάτων, στην Κρήτη - Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το αν άφησε την τελευταία του πνοή από παθολογικά αίτια ή λόγω κάποιου ατυχήματος

Σύνταξη
«The Wizard of the Kremlin»: Ο «Πούτιν» του Τζουντ Λο διεκδικεί τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία
Culture Live 31.08.25

«The Wizard of the Kremlin»: Ο «Πούτιν» του Τζουντ Λο διεκδικεί τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία

Η ταινία «The Wizard of the Kremlin» του Ολιβιέ Ασαγιάς έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας, με τον Τζουντ Λο να ενσαρκώνει τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε μια ερμηνεία που ήδη προκαλεί συζητήσεις

Σύνταξη
ΠΑΟΚ-Ατρόμητος 1-0: Χρυσή αλλαγή ο Πέλκας για τον δικέφαλο
Ποδόσφαιρο 31.08.25

ΠΑΟΚ-Ατρόμητος 1-0: Χρυσή αλλαγή ο Πέλκας για τον δικέφαλο

Με λύση από τον πάγκο, ο ΠΑΟΚ που λύγισε τον Ατρόμητο, ο οποίος έπαιζε με δέκα παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο. Οι Θεσσαλονικείς είχαν δυο δοκάρια και μεγάλη. Παράπονα για Κατσικογιάννη οι φιλοξενούμενοι

Σύνταξη
Ανησυχητικά ευρήματα: Το ChatGPT έδωσε «συνταγές» επιτυχίας για βόμβες, χάκινγκ και ναρκωτικά
Culture Live 31.08.25

Ανησυχητικά ευρήματα: Το ChatGPT έδωσε «συνταγές» επιτυχίας για βόμβες, χάκινγκ και ναρκωτικά

Κατά τη διάρκεια δοκιμών ασφαλείας, το πανίσχυρο γλωσσικό μοντέλο ChatGPT παρείχε οδηγίες για τρόπους κατασκευής εκρηκτικών, βιολογικών όπλων και μεθόδους χάκινγκ

Σύνταξη
