Άρης: Χωρίς Δώνη με Ατρόμητο, «μέσα» ο Γένσεν
Ο Τάσος Δώνης υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον τετρακέφαλο και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου δέκα μέρες, ενώ ο Γένσεν επέστρεψε από την εθνική του ομάδα και ενσωματώθηκε στις προπονήσεις.
Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν μπορεί να υπολογίζει τον Τάσο Δώνη στη σαββατιάτικη εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ατρομητο. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός υπέστη θλάση στον τετρακέφαλο και θα μείνει εκτός δράσης για δέκα μέρες. Αντίθετα, στην προπόνηση που πραγματοποιήθηκε στο Δασυγένειο, πήρε μέρος ο Φρέντικ Γένσεν, που ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα της Φινλανδίας.
Από εκεί και πέρα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης ενημέρωσε ότι παραμένουν στο τεχνικό επιτελείο οι Νικηφόρος Μπελαγιάννης (προπονητής φυσικής κατάστασης/αποκατάστασης) και Κλεάνθης Ευσταθιάδης (αναλυτής).
Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:
«Οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ προπονήθηκαν το πρωί της Τετάρτης στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ενόψει της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου (13/09, 20:00), στο πλαίσιο της 3ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League».
Το σημερινό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχε ο Φρέντρικ Γένσεν, καθώς ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Φιλανδίας, ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και συνεχίστηκε με τακτική (transition).
Ο Τάσος Δώνης υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον τετρακέφαλο και υπολογίζεται ότι θα μείνει δέκα μέρες περίπου εκτός αγωνιστικής δράσης, ενώ ο Κάρλες Πέρεθ, από την πλευρά του, συνεχίζει το πρόγραμμα θεραπείας.
Αύριο, Πέμπτη, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα προπονηθούν το πρωί στο «Δασυγένειο».
Ενημέρωση από την ΠΑΕ ΑΡΗΣ
Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ενημερώνει ότι στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας μας παραμένουν οι Νικηφόρος Μπελαγιάννης (προπονητής φυσικής κατάστασης/αποκατάστασης) και Κλεάνθης Ευσταθιάδης (αναλυτής)».
