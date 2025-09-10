Άρης: Χωρίς Δώνη με Ατρόμητο, «μέσα» ο Γένσεν

Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν μπορεί να υπολογίζει τον Τάσο Δώνη στη σαββατιάτικη εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ατρομητο. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός υπέστη θλάση στον τετρακέφαλο και θα μείνει εκτός δράσης για δέκα μέρες. Αντίθετα, στην προπόνηση που πραγματοποιήθηκε στο Δασυγένειο, πήρε μέρος ο Φρέντικ Γένσεν, που ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα της Φινλανδίας.

Από εκεί και πέρα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης ενημέρωσε ότι παραμένουν στο τεχνικό επιτελείο οι Νικηφόρος Μπελαγιάννης (προπονητής φυσικής κατάστασης/αποκατάστασης) και Κλεάνθης Ευσταθιάδης (αναλυτής).

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

«Οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ προπονήθηκαν το πρωί της Τετάρτης στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ενόψει της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου (13/09, 20:00), στο πλαίσιο της 3ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League».

Το σημερινό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχε ο Φρέντρικ Γένσεν, καθώς ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Φιλανδίας, ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και συνεχίστηκε με τακτική (transition).

Ο Τάσος Δώνης υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον τετρακέφαλο και υπολογίζεται ότι θα μείνει δέκα μέρες περίπου εκτός αγωνιστικής δράσης, ενώ ο Κάρλες Πέρεθ, από την πλευρά του, συνεχίζει το πρόγραμμα θεραπείας.

Αύριο, Πέμπτη, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα προπονηθούν το πρωί στο «Δασυγένειο».

Ενημέρωση από την ΠΑΕ ΑΡΗΣ

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ενημερώνει ότι στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας μας παραμένουν οι Νικηφόρος Μπελαγιάννης (προπονητής φυσικής κατάστασης/αποκατάστασης) και Κλεάνθης Ευσταθιάδης (αναλυτής)».