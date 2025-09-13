Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στον Πανσερραϊκό (pic)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Πανσερραϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 3η αγωνιστική της Super League, που επιστρέφει στη δράση μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Οι «ερυθρόλευκοι» στοχεύουν φυσικά στο 3/3 στο πρωτάθλημα ώστε να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας, λίγο πριν την πρεμιέρα τους και στο Champions League.

Σημειώνεται πως αυτό είναι και το πρώτο ματς στο οποίο ο κόσμος των Πειραιωτών βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας στο φαληρικό γήπεδο, αφού η πρεμιέρα είχε διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Ενόψει του ματς κόντρα στην ομάδα των Σερρών, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αρχική ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων», στην οποία βρίσκεται και ο Ρεμί Καμπελά, μαζί με τους Μαρτίνς και Τσικίνιο στη μεσοεπιθετική γραμμή και πίσω από τον σέντερ φορ της ομάδας, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, στο 4-2-3-1 του Βάσκου τεχνικού.

Κατά τα άλλα, ο «Μέντι» επέλεξε τον Κωνσταντή Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, με την τετράδα στην άμυνα να αποτελείται από τους Κοστίνια, Ρέτσο, Μπιανκόν και Ορτέγκα από τα δεξιά προς τα αριστερά. Στη μεσαία γραμμή τα δύο κεντρικά χαφ θα είναι ο Μουζακίτης με τον Έσε.

Αναλυτικά, η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Μουζακίτης, Έσε, Μαρτίνς, Καμπελά, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Πανσερραϊκό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panserraikos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#OlympiacosFC #OLYPAN #slgr pic.twitter.com/S5I8d00gbL — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 13, 2025

Από εκεί και πέρα, στον πάγκο για τον Ολυμπιακό θα βρίσκονται οι Ντάνιελ Ποντένσε, Μέχντι Ταρέμι, που αποκτήθηκαν στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου, αλλά και ο Γκουστάβο Μάνσα.