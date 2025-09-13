Κυρίαρχος ο Ολυμπιακός: 30-1 τελικές, 86 % κατοχή κόντρα στον Πανσερραϊκό

Τέτοια ποσοστά θα πρέπει να αποτελούν ρεκόρ. Ο Ολυμπιακός ήταν όνειρο και έστειλε μήνυμα ότι είναι κυρίαρχος στην Ελλάδα και παράλληλα γεννά ελπίδες ενόψει των υποχρεώσεών του στο Chanpions League. Δεν είναι μόνο η εμφατική νίκη με 5-0 επί του Πανσερραϊκού στο ματς της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League στο Καραϊσκάκη, απόδειξη της κυριαρχίας του Ολυμπιακού αποτελούν οι 26 τελικές έναντι μόνο μιας του Πανσερραϊκού και αυτό γίνεται ακόμη πιο εμφατικό αν βάλουμε στην… εξίσωση και το ποσοστό κατοχής της μπάλας που ήταν 86 %.

Ο Ολυμπιακός έδειξε την ανωτερότητά του με κάθε τρόπο. Εκμεταλλεύθηκε όλους τους χώρους που βρήκε, δείχνοντας ότι έχει ομάδα για μεγάλα πράγματα. Επαναλαμβάνουμε: 30-1 τελικές, 86 % κατοχή μπάλας κόντρα στον Πανσερραϊκό.

Εξίσου σημαντικό ότι οι παίκτες του είναι προσηλωμένοι στο πλάνο του Μεντιλίμπαρ, έχοντας υπομονή και επιμονή απέναντι σε όποιον αντίπαλο. Περιττό να αναφέρουμε ότι οι ερυθρόλευκοι έστειλαν και μήνυμα ότι είναι το φαβορί για τον τίτλο, φτάνοντας στην τρίτη σερί νίκη τους στο πρωτάθλημα. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ δείχνει… αφοσιωμένη στο ποδόσφαιρο και στο θέαμα. Οι φίλαθλοι στο γεμάτο Καραϊσκάκη χόρτασαν μπάλα και Ολυμπιακό.