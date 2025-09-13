Σούπερ Ταρέμι και δεύτερο γκολ από τον Ιρανό (5-0, vids)
Ο διεθνής στράικερ του Ολυμπιακού ξεκίνησε να σκοράρει και δεν… σταματά
Ο Μέχντι Ταρέμι πέτυχε και δεύτερο γκολ στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό, καθώς ο Ιρανός στράικερ διαμόρφωσε το τελικό 5-0, στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.
Ο διεθνής σέντερ φορ του Ολυμπιακού έκανε ωραία κίνηση στην «πλάτη» της άμυνας των φιλοξενούμενων και με άπιαστη κεφαλιά έγραψε το τελικό 5-0.
Δείτε το 5-0:
Το 4-0
Το 3-0
Το 2-0
Και το 1-0
