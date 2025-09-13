Σούπερ Ταρέμι και δεύτερο γκολ από τον Ιρανό (5-0, vids)

Ο Μέχντι Ταρέμι πέτυχε και δεύτερο γκολ στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό, καθώς ο Ιρανός στράικερ διαμόρφωσε το τελικό 5-0, στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.

Ο διεθνής σέντερ φορ του Ολυμπιακού έκανε ωραία κίνηση στην «πλάτη» της άμυνας των φιλοξενούμενων και με άπιαστη κεφαλιά έγραψε το τελικό 5-0.

Δείτε το 5-0:

<br />

Το 4-0

<br />

Το 3-0

<br />

Το 2-0

<br />

Και το 1-0