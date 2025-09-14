Οι Ιταλοί αποθεώνουν τον Ταρέμι: «Ονειρεμένο ντεμπούτο, δεν θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερο»

Ο Ολυμπιακός διέλυσε 5-0 τον Πανσερραϊκό για την 3η αγωνιστική της Super League, με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να πραγματοποιεί μια… καταιγιστική εμφάνιση μπροστά στο κοινό της. Πολλοί οι πρωταγωνιστές για τους «ερυθρόλευκους» που είχαν σαν ξεκάθαρο MVP τον καταπληκτικό Φρανσίσκο Ορτέγκα και άξιους συμπαραστάτες του, τους Αγιούμπ Ελ Κααμπί, Ντάνιελ Ποντένσε και Μεχντί Ταρέμι.

Ειδικά ο Ιρανός φορ, στην πρώτη του εμφάνιση με τα «ερυθρόλευκα»… έβγαλε μάτια, δείχνοντας την τεράστια ποιότητά του και την «φονική» του ικανότητα στο σκοράρισμα. Δύο φάσεις του παρουσιάστηκαν από όταν μπήκε σαν αλλαγή στο 68ο λεπτό αντί του Αγιούμπ Ελ Κααμπί και σκόραρε δύο φορές, η πρώτη με ωραίο πλασέ στην κίνηση και η δεύτερη με καρφωτή κεφαλιά, πετυχαίνοντας το 4ο και το 5ο γκολ του Ολυμπιακού.

Αμέσως μετά το παιχνίδι, πολλά ιταλικά ΜΜΕ αποθέωσαν την εμφάνιση του 33χρονου σέντερ φορ, την ώρα που η πρώην ομάδα του, η Ίντερ, έχανε το Derby D’ Italia από τη Γιουβέντους με 4-3.

Αναλυτικά, όσα έγραψαν οι Ιταλοί για το ντεμπούτο του Μεχντί Ταρέμι στον Ολυμπιακό:

Calciomercato: «Δεν θα μπορούσε να έχει καλύτερο ντεμπούτο. Ο Μεχντί Ταρέμι σημείωσε δύο γκολ ως αλλαγή στη νίκη του Ολυμπιακού με 5-0 επί του Πανσερραϊκού».

Gazzetta.it: «Ονειρεμένο ντεμπούτο για τον Ταρέμι με τον Ολυμπιακό. Ο πρώην παίκτης της Ίντερ πήρε κατευθείαν στις πλάτες του τον Ολυμπιακό. Ο Ιρανός πέτυχε δύο γκολ με διαφορά πέντε λεπτών με τον Ολυμπιακό».

FCInter1908: «Ο Ταρέμι έκανε εξαιρετικό ντεμπούτο, ο πρώην παίκτης της Ίντερ πέτυχε δύο γκολ – Αξιοσημείωτο γεγονός τα δύο γκολ του πρώην επιθετικού της Ίντερ. Ήρθε από τον πάγκο και δέχθηκε ζεστό χειροκρότημα από το πλήθος, με τον Ιρανό να ανταποδίδει την πίστη στον κόσμο. Σκόραρε στο 88’ και στο 90’+4’, διαμορφώνοντας το 5-0. Αξέχαστο ντεμπούτο».

Settecalcio.it: «Εντυπωσιακό ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό, με τον οποίο πέτυχε δύο γκολ έκανε ο Ταρέμι. Από την επισφαλή θέση στην Ίντερ στη λύτρωση στην Ελλάδα».

Interista.it: «έκανε ονειρεμένο ντερμπούτο ο Ταρέμι με δύο γκολ σε λίγα λεπτά με τον Ολυμπιακό, κερδίζοντας το χειροκρότημα του κόσμου. Δεν θα μπορούσε να φανταστεί κάτι καλύτερο».