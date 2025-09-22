Λανουά για το ντέμρπι στη Λεωφόρο: «Πέναλτι του Τετέ στον Καμπελά, έπρεπε να παρέμβει το VAR» (vid)

Ξεκάθαρος είναι ο Στεφάν Λανουά για την ανατροπή του Καμπελά από τον Τετέ στο 35ο λεπτό του ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, με τον αρχιδιαιτητή να ξεκαθαρίζει ότι υπήρχε πέναλτι πάνω στον Γάλλο και θα έπρεπε το VAR να είχε παρέμβει και να είχε υποδείξει την παράβαση στον Γερμανό ρέφερι, Ντενίζ Αϊτεκίν.

«Σε αυτή την περίπτωση ο διαιτητής καταλόγισε έμμεσο φάουλ και έδειξε κίτρινη κάρτα. Σίγουρα δεν πρόκειται για θέατρο γιατί ο επιτιθέμενος προσπαθεί να περάσει μέσα από δύο παίκτες. Χωρίς να επιδιώκει την επαφή για να ξεγελάσει τον διαιτητή. Επειδή είναι δύσκολη φάση περιμένουμε παρέμβαση του VAR, δεδομένου ότι ο παίκτης του Παναθηναϊκού με το Νο.10 κάνει φάουλ. Αρχικά με το αριστερό πόδι και μετά με το δεξί το οποίο δεν είναι στο έδαφος. Η επιτροπή περιμένει παρέμβαση του VAR και τον καταλογισμόπέναλτι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Στεφάν Λανουά.Ο αρχιδιαιτητής εκθέτει τον Γερμανό ρέφερι, που έκλεισε επιδεικτικά τα μάτια στην ανατροπή του Καμπελά από τον Τετέ και αντί να υποδείξει την εσχάτη των ποινών, έδωσε κίτρινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Μια ξεκάθαρη φάση στην οποία ο Βραζιλιάνος έχει ανατρέψει τον Γάλλο ποδοσφαιριστή της ομάδας του μεγάλου λιμανιού.

Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής σχολίασε επίσης το ακυρωθέν γκολ του Παναιτωλικού στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, το αντίστοιχο της ΑΕΚ στην αναμέτρηση με την ΑΕΛ στη Λάρισα, αλλά και το τέρμα της Κηφισιάς στο ματς με τον Άρη, που ακυρώθηκε για χέρι του Τετέη.

