Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
21.09.2025 | 21:51
Πυρκαγιά στη Νέα Πέραμο - Ήχησε το 112 (βίντεο)
Καμπέλα: «Ήταν πέναλτι 100% – Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο διαιτητής δεν το έδωσε»
Ποδόσφαιρο 22 Σεπτεμβρίου 2025 | 00:00

Καμπέλα: «Ήταν πέναλτι 100% – Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο διαιτητής δεν το έδωσε»

Ο Ρεμί Καμπελά δήλωσε απόλυτα σίγουρος πως ήταν πέναλτι η φάση του 35ου λεπτού…

Σύνταξη
Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Spotlight

Βέβαιος για το πέναλτι που του έγινε σε διπλό μαρκάρισμα στο 35′ εμφανίστηκε σε δηλώσεις του ο Ρεμί Καμπελά, μετά το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.

Όσα είπε ο Καμπελά:

«Δεν μπορώ να καταλάβω καθόλου γιατί ο διαιτητής δεν έδωσε το πέναλτι. Ξαναείδα μετά τα videos στα αποδυτήρια και είμαι 100% σίγουρος ότι ήταν πέναλτι.

Δέχθηκα χτύπημα από τον παίκτη και έπεσα μέσα στην μεγάλη περιοχή και έπρεπε να δοθεί. Αντί γι' αυτό, δέχθηκα κίτρινη κάρτα. Δεν μπορώ να καταλάβω καθόλου το γιατί.

Επίσης, στην επόμενη φάση, που εκτελεί ο παίκτης του Παναθηναϊκού το φάουλ, θεωρώ πως έχω κάθε δικαίωμα βάσει κανονισμών να πάρω την μπάλα και να συνεχίσω να τρέχω για να σκοράρω.

Χωρίς να καταλάβω το λόγο, ο διαιτητής σταμάτησε τη φάση. Θεωρώ πως σε ένα υψηλού επιπέδου παιχνίδι, σε ένα ντέρμπι, όλοι πρέπει να έχουν το υψηλότερο επίπεδο απόδοσης».

Wall Street
Wall Street: Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα

Wall Street: Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα

Αθλητική Ροή
