Καμπέλα: «Ήταν πέναλτι 100% – Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο διαιτητής δεν το έδωσε»

Βέβαιος για το πέναλτι που του έγινε σε διπλό μαρκάρισμα στο 35′ εμφανίστηκε σε δηλώσεις του ο Ρεμί Καμπελά, μετά το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.

Όσα είπε ο Καμπελά:

«Δεν μπορώ να καταλάβω καθόλου γιατί ο διαιτητής δεν έδωσε το πέναλτι. Ξαναείδα μετά τα videos στα αποδυτήρια και είμαι 100% σίγουρος ότι ήταν πέναλτι.

Δέχθηκα χτύπημα από τον παίκτη και έπεσα μέσα στην μεγάλη περιοχή και έπρεπε να δοθεί. Αντί γι’ αυτό, δέχθηκα κίτρινη κάρτα. Δεν μπορώ να καταλάβω καθόλου το γιατί.

Επίσης, στην επόμενη φάση, που εκτελεί ο παίκτης του Παναθηναϊκού το φάουλ, θεωρώ πως έχω κάθε δικαίωμα βάσει κανονισμών να πάρω την μπάλα και να συνεχίσω να τρέχω για να σκοράρω.

Χωρίς να καταλάβω το λόγο, ο διαιτητής σταμάτησε τη φάση. Θεωρώ πως σε ένα υψηλού επιπέδου παιχνίδι, σε ένα ντέρμπι, όλοι πρέπει να έχουν το υψηλότερο επίπεδο απόδοσης».