Ενισχύεται η δημοτική συγκοινωνία του Δήμου Νέας Σμύρνης
Με τέσσερα νέα λεωφορεία ενισχύεται ο στόλος της δημοτικής συγκοινωνίας του δήμου Νέας Σμύρνης.
Με τέσσερα (4) λεωφορεία ενισχύεται ο στόλος της Δημοτικής Συγκοινωνίας στο Δήμο Νέας Σμύρνης. Τα λεωφορεία παραλήφθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα από τον Οργανισμό Συγκοινωνιών (ΟΣΥ) μετά από πλήρη ανακαίνισή τους με προγραμματική σύμβαση για τέσσερα χρόνια, όπως επισημαίνει στην επίσημη ενημέρωση του ο Δήμος Νέας Σμύρνης.
Τα λεωφορεία είναι συνολικού μήκους 8,6 μέτρων, κατάλληλα να κινούνται με ευκολία στους δρόμους της πόλης. Κάθε ένα από αυτά μπορεί να μεταφέρει 40 επιβάτες (18 καθήμενους και 22 όρθιους).
Λεωφορεία ανά μισή ώρα
Η προσθήκη των λεωφορείων στο στόλο της Δημοτικής Συγκοινωνίας αναμένεται να δώσει «ανάσα» στις συγκοινωνιακές ανάγκες της Νέας Σμύρνης, τονίζει η ανακοίνωση του Δήμου και προσθέτει: «Στόχος είναι η πύκνωση και αξιοπιστία των γραμμών προς και από τον Σταθμό Μετρό με λεωφορεία ανά μισή ώρα και η αποκατάσταση λειτουργίας της τοπικής κυκλικής γραμμής εντός της πόλης. Επιπλέον η ύπαρξη εφεδρικών οχημάτων θα αποτρέπει την ματαίωση δρομολογίων σε περίπτωση βλαβών καθώς θα υπάρχει άμεσα λεωφορείο προς αντικατάσταση».
