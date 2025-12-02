newspaper
Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025
02.12.2025 | 17:05
Τραγωδία εν πλώ: Επιβάτης πέθανε μέσα στο πλοίο «Άρτεμις» κοντά στη Σέριφο
Αργοστόλι: Σε λειτουργία η δημοτική συγκοινωνία, χωρίς εισιτήριο για όλους
Αυτοδιοίκηση 02 Δεκεμβρίου 2025 | 16:25

Αργοστόλι: Σε λειτουργία η δημοτική συγκοινωνία, χωρίς εισιτήριο για όλους

Η επανεκκίνηση της υπηρεσίας της δημοτικής συγκοινωνίας αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην καθημερινή μετακίνηση των πολιτών

Ο Δήμος Αργοστολίου ανακοινώνει την επαναλειτουργία της δημοτικής συγκοινωνίας, σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ Κεφαλονιάς, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου και της προσπάθειας για βελτίωση των υπηρεσιών μετακίνησης προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών.

Η επαναφορά της υπηρεσίας στοχεύει στη διευκόλυνση των καθημερινών μετακινήσεων, στη στήριξη της τοπικής δραστηριότητας και στη βελτίωση της συνολικής λειτουργικότητας της πόλης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η γραμμή καλύπτει συνολική διαδρομή 6 χιλιομέτρων και ακολουθεί τη διαδρομή:

ΚΤΕΛ (Αφετηρία) – Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση – Ιωάννου Μεταξά – Γερασίμου Φωκά – Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού – Παναγή Χαροκόπου – Καλυψούς Βεργωτή – Γεωργίου Βεργωτή – ΕΒΕΚΙ – έξωθεν ΚΤΕΛ – Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση (Κλειστό Γυμναστήριο «Αντώνης Τρίτσης») – επιστροφή στο ΚΤΕΛ μέσω του αρχικού κόμβου Αργοστολίου.

Δωρεάν μετακινήσεις

Το συγκοινωνιακό έργο θα υλοποιείται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα, από Δευτέρα έως και Σάββατο, κατά το χρονικό διάστημα 07:30 – 15:30, με συχνότητα δύο δρομολογίων ανά ώρα. Η μετακίνηση για το επιβατικό κοινό θα παρέχεται χωρίς αντίτιμο, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Αργοστολίου.

Η επαναλειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας εντάσσεται στη στρατηγική του Δήμου για τη δημιουργία ενός πιο προσβάσιμου και εξυπηρετικού αστικού περιβάλλοντος, δίνοντας έμφαση στην υποστήριξη κοινωνικών ομάδων που χρειάζονται αξιόπιστες και δωρεάν μετακινήσεις.

Κόσμος
Βλάντιμιρ Πούτιν: Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο, η Ρωσία είναι έτοιμη

Βλάντιμιρ Πούτιν: Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο, η Ρωσία είναι έτοιμη

«Σημαντικό βήμα για την ίδρυση Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων στην Αμφίκλεια»
Αποκέντρωση 02.12.25

«Σημαντικό βήμα για την ίδρυση Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων στην Αμφίκλεια»

Πιο κοντά βρίσκεται η ίδρυση σχολής δοκίμων αστυφυλάκων στην περιοχή της Αμφίκλειας μετά την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου ίδρυσης και λειτουργίας της.

Νέο κολυμβητήριο στο Μοσχάτο
Αθλητικές Υποδομές 02.12.25

Νέο κολυμβητήριο στο Μοσχάτο

Δρομολογείται η κατασκευή νέου ανοικτού κολυμβητηρίου στο Μοσχάτο με το in να έχει το ρεπορτάζ.

Τι ειπώθηκε για διόδια στον Άγιο Στέφανο στη συνάντηση της δημάρχου Διονύσου με τον Υφυπουργό Υποδομών
Διέλευση οχημάτων 01.12.25

Τι ειπώθηκε για διόδια στον Άγιο Στέφανο στη συνάντηση της δημάρχου Διονύσου με τον Υφυπουργό Υποδομών

Το ζήτημα της ενδεχόμενης χωροθέτησης διοδίων στον Άγιο Στέφανο κυριάρχησε στη συνάντηση της δημάρχου Διονύσου με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο.

Κρατική συνδρομή σε δήμους που υπέστησαν δημογραφική μείωση θέλει ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου
Οικονομικά αιτήματα 01.12.25

Κρατική συνδρομή σε δήμους που υπέστησαν δημογραφική μείωση θέλει ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου

Να ενισχυθούν τα κριτήρια της γεωγραφικής έκτασης ζήτησε ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου αναφορικά στον τρόπο κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων,

Μώραλης: «Πρόβλημα η υποστελέχωση των Δήμων – Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης»
Αυτοδιοίκηση 01.12.25

Μώραλης: «Πρόβλημα η υποστελέχωση των Δήμων – Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης»

«Παίρνουμε 2,5 αντί για 8,2 δισ. επί πολλά χρόνια και αυτό έχει δημιουργήσει ασφυξία», δήλωσε ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, μιλώντας για τα προβλήματα στους δήμους

Δούκας: Δεν πρέπει να χαρίσουμε τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία
Αυτοδιοίκηση 30.11.25

Σφοδρή επίθεση Δούκα στην κυβέρνηση: «Δεν πρέπει να χαρίσουμε τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας τονίζοντας ότι «πρέπει να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της»

Επανεξέταση του πλαισίου εφαρμογής του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής ζητάει ο Δήμος Πλατανιά
Το αίτημα 28.11.25

Επανεξέταση του πλαισίου εφαρμογής του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής ζητάει ο Δήμος Πλατανιά

Παρέμβαση από τον Δήμο Πλατανιά για εξαίρεση των αγροτών κανονικού καθεστώτος από την εφαρμογή του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τα (πολλά) νεύρα του Γκλάσνερ και ο Ματετά…
On Field 02.12.25

Τα (πολλά) νεύρα του Γκλάσνερ και ο Ματετά…

Ο προπονητής της Κρίσταλ Πάλας τα έβαλε με την διοίκηση του συλλόγου για τις μεταγραφές, την στιγμή που ο Γάλλος φορ ετοιμάζεται να φύγει από το Σέλχαρστ Παρκ

Χαρίτσης στη ΡΑΑΕΥ: Να υπάρξει επιτέλους σοβαρή στρατηγική για ρεύμα και νερό
«Διαφάνεια» 02.12.25

Χαρίτσης στη ΡΑΑΕΥ: Να υπάρξει επιτέλους σοβαρή στρατηγική για ρεύμα και νερό

«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι διαφάνεια. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι προστασία του καταναλωτή και όχι βεβαίως κερδοσκοπία λίγων, μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων», σημείωσε ο Αλέξης Χαρίτσης

ΣΥΡΙΖΑ: Όταν 4 στους 10 δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς, το μόνο που περισσεύει είναι η κυβερνητική κοροϊδία
Στεγαστική κρίση 02.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Όταν 4 στους 10 δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς, το μόνο που περισσεύει είναι η κυβερνητική κοροϊδία

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μιλά υποκριτικά για επιτυχίες, την ώρα που τα νοικοκυριά παλεύουν να βγάλουν τον μήνα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Δίκη για τις υποκλοπές – Πρώην λογιστής Intellexa: Δεν υπήρχαν τιμολόγια με κρατικές υπηρεσίες άλλων χωρών
Ελλάδα 02.12.25

Δίκη για τις υποκλοπές – Πρώην λογιστής Intellexa: Δεν υπήρχαν τιμολόγια με κρατικές υπηρεσίες άλλων χωρών

Παρότι ο πρώην εργαζόμενος της Intellexa Παναγιώτης Κούτσιος τόνισε στην κατάθεσή του πως παρουσίαζε προϊόντα της εταιρείας μόνον σε κρατικούς φορείς ή υπηρεσίες, ο λογιστής της Intellexa μέχρι τον Μάιο του 2022 δεν επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό.

Βλάντιμιρ Πούτιν: Αν η Ευρώπη θέλει να πολεμήσει, η Ρωσία είναι έτοιμη
Τεντώνουν το σχοινί 02.12.25 Upd: 17:46

Βλάντιμιρ Πούτιν: Αν η Ευρώπη θέλει να πολεμήσει, η Ρωσία είναι έτοιμη

Ο Ρώσος πρόεδρος δηλώνει ότι οι Ευρωπαίοι δεν έχουν ειρηνική ατζέντα, τάσσονται υπέρ του πολέμου και προβάλλουν απαιτήσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία που δεν είναι αποδεκτές από τη Ρωσία.

«Κανένα πάρτι στον πλανήτη δεν ήταν ασφαλές όταν εμφανιζόταν η Hoggy!»
Θεότητα 02.12.25

«Κανένα πάρτι στον πλανήτη δεν ήταν ασφαλές όταν εμφανιζόταν η Hoggy!»

«Πέρασα τη δεκαετία του '90 με την Pam Hogg – πηγαίνοντας σε κλαμπ και πάρτι, όπως απαιτούσε η εποχή. Αυτό που είδα ήταν μια πραγματικά πρωτοποριακή καλλιτέχνιδα και μια ζωή που χαρακτηριζόταν από ανεξαρτησία, θάρρος και καλοσύνη» γράφει ο Σκωτσέζος μυθιστοριογράφος της Gen X, Ίρβιν Γουέλς στον Guardian.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Συμφωνία για σχέδιο ειρήνης 20 σημείων μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας
Έντονη κινητικότητα 02.12.25

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Συμφωνία για σχέδιο ειρήνης 20 σημείων μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας

«Τώρα, περισσότερο από ποτέ, υπάρχει η ευκαιρία να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος» δηλώνει από το Δουβλίνο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνοντας πως η Ουκρανία και οι ΗΠΑ έχουν μετατρέψει τον αρχικό αμερικανικό χάρτη ειρήνης σε ένα σχέδιο 20 σημείων.

Ενισχύεται το αγροτικό μέτωπο – Πληθαίνουν τα μπλόκα – Σε κλοιό η κυβέρνηση, κοντά στους αγρότες η αντιπολίτευση
Κλιμακώνουν 02.12.25

Ενισχύεται το αγροτικό μέτωπο – Πληθαίνουν τα μπλόκα – Σε κλοιό η κυβέρνηση, κοντά στους αγρότες η αντιπολίτευση

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να κάνουν γιορτές στα μπλόκα - Δεν υποχωρούν παρά την κυβερνητική καταστολή - Για καταστροφή του πρωτογενούς τομέα καταγγέλλουν το Μαξίμου τα κόμματα

