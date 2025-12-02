Αργοστόλι: Σε λειτουργία η δημοτική συγκοινωνία, χωρίς εισιτήριο για όλους

Ο Δήμος Αργοστολίου ανακοινώνει την επαναλειτουργία της δημοτικής συγκοινωνίας, σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ Κεφαλονιάς, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου και της προσπάθειας για βελτίωση των υπηρεσιών μετακίνησης προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών.

Η επαναφορά της υπηρεσίας στοχεύει στη διευκόλυνση των καθημερινών μετακινήσεων, στη στήριξη της τοπικής δραστηριότητας και στη βελτίωση της συνολικής λειτουργικότητας της πόλης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η γραμμή καλύπτει συνολική διαδρομή 6 χιλιομέτρων και ακολουθεί τη διαδρομή:

ΚΤΕΛ (Αφετηρία) – Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση – Ιωάννου Μεταξά – Γερασίμου Φωκά – Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού – Παναγή Χαροκόπου – Καλυψούς Βεργωτή – Γεωργίου Βεργωτή – ΕΒΕΚΙ – έξωθεν ΚΤΕΛ – Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση (Κλειστό Γυμναστήριο «Αντώνης Τρίτσης») – επιστροφή στο ΚΤΕΛ μέσω του αρχικού κόμβου Αργοστολίου.

Δωρεάν μετακινήσεις

Το συγκοινωνιακό έργο θα υλοποιείται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα, από Δευτέρα έως και Σάββατο, κατά το χρονικό διάστημα 07:30 – 15:30, με συχνότητα δύο δρομολογίων ανά ώρα. Η μετακίνηση για το επιβατικό κοινό θα παρέχεται χωρίς αντίτιμο, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Αργοστολίου.

Η επαναλειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας εντάσσεται στη στρατηγική του Δήμου για τη δημιουργία ενός πιο προσβάσιμου και εξυπηρετικού αστικού περιβάλλοντος, δίνοντας έμφαση στην υποστήριξη κοινωνικών ομάδων που χρειάζονται αξιόπιστες και δωρεάν μετακινήσεις.

*πηγή φωτογραφίας: Δήμος Αργοστολίου