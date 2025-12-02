Αργοστόλι: Σε λειτουργία η δημοτική συγκοινωνία, χωρίς εισιτήριο για όλους
Η επανεκκίνηση της υπηρεσίας της δημοτικής συγκοινωνίας αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην καθημερινή μετακίνηση των πολιτών
- Παπαστεργίου για κάμερες στους δρόμους: Την ώρα που κάνεις παράβαση θα σου έρχεται μήνυμα ότι ελέγχεσαι
- «Οδηγός» για τους Έλληνες του εξωτερικού – Πώς θα τακτοποιήσουν τα φορολογικά τους
- Αλβανία: Το βίντεο που δίχασε το ίντερνετ – Τουρίστρια σταματά ηλικιωμένο που χτυπούσε σκυλιά που του επιτέθηκαν
- Ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με αναστολή στη Δήμητρα Ματσούκα - Τα αδικήματα
Ο Δήμος Αργοστολίου ανακοινώνει την επαναλειτουργία της δημοτικής συγκοινωνίας, σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ Κεφαλονιάς, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου και της προσπάθειας για βελτίωση των υπηρεσιών μετακίνησης προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών.
Η επαναφορά της υπηρεσίας στοχεύει στη διευκόλυνση των καθημερινών μετακινήσεων, στη στήριξη της τοπικής δραστηριότητας και στη βελτίωση της συνολικής λειτουργικότητας της πόλης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η γραμμή καλύπτει συνολική διαδρομή 6 χιλιομέτρων και ακολουθεί τη διαδρομή:
ΚΤΕΛ (Αφετηρία) – Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση – Ιωάννου Μεταξά – Γερασίμου Φωκά – Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού – Παναγή Χαροκόπου – Καλυψούς Βεργωτή – Γεωργίου Βεργωτή – ΕΒΕΚΙ – έξωθεν ΚΤΕΛ – Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση (Κλειστό Γυμναστήριο «Αντώνης Τρίτσης») – επιστροφή στο ΚΤΕΛ μέσω του αρχικού κόμβου Αργοστολίου.
Δωρεάν μετακινήσεις
Το συγκοινωνιακό έργο θα υλοποιείται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα, από Δευτέρα έως και Σάββατο, κατά το χρονικό διάστημα 07:30 – 15:30, με συχνότητα δύο δρομολογίων ανά ώρα. Η μετακίνηση για το επιβατικό κοινό θα παρέχεται χωρίς αντίτιμο, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Αργοστολίου.
Η επαναλειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας εντάσσεται στη στρατηγική του Δήμου για τη δημιουργία ενός πιο προσβάσιμου και εξυπηρετικού αστικού περιβάλλοντος, δίνοντας έμφαση στην υποστήριξη κοινωνικών ομάδων που χρειάζονται αξιόπιστες και δωρεάν μετακινήσεις.
*πηγή φωτογραφίας: Δήμος Αργοστολίου
- Ολυμπιακός: Αποθεώθηκε στη Σύρο η «ερυθρόλευκη» αποστολή (pics)
- Το άρθρο που κυριάρχησε στη Wikipedia το 2025 με 44,9 εκατ. προβολές
- Τι αλλάζει σε διαθήκες και αποποιήσεις κληρονομιάς – Τι προβλέπεται για το σύμφωνο συμβίωσης
- Μόνος στο Σπίτι 2: 303% επιπλέον το κόστος της διαμονής του Κέβιν στο Plaza – «Πληθωρισμός σοκ!»
- Τα (πολλά) νεύρα του Γκλάσνερ και ο Ματετά…
- Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας την Κυριακή – Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
- Πάτρα: Σοβαρό με τροχαίο με έγκυο γυναίκα οδηγό – ΙΧ καρφώθηκε κάτω από νταλίκα
- Χαρίτσης στη ΡΑΑΕΥ: Να υπάρξει επιτέλους σοβαρή στρατηγική για ρεύμα και νερό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις