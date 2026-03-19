Δήμος Αθηναίων: Τέσσερις γραμμές δημοτικής συγκοινωνίας με 17 λεωφορεία
Αυτοδιοίκηση 19 Μαρτίου 2026, 12:38

Χάρης Δούκας: «Δημιουργούμε ένα σύγχρονο και συμπληρωματικό σύστημα μετακινήσεων για κάθε Αθηναίο πολίτη, δίνοντας μία ανάσα στο κυκλοφοριακό».

Μία νέα εποχή ξεκινάει για τη μετακίνηση των πολιτών στην Αθήνα με τέσσερις νέες γραμμές δημοτικής συγκοινωνίας. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής, η συγκοινωνιακή μελέτη του Δήμου Αθηναίων πήρε το πράσινο φως του ΟΑΣΑ. Στη συνέχεια κατατέθηκε πρόταση στην Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης και η δράση εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Κάνουμε ένα ακόμα βήμα ώστε η Αθήνα να αποκτήσει δημοτική συγκοινωνία. Δημιουργούμε ένα σύγχρονο και συμπληρωματικό σύστημα μετακινήσεων για κάθε Αθηναίο πολίτη, δίνοντας μία ανάσα στο κυκλοφοριακό.

Τέσσερις νέες γραμμές συνολικού μήκους 40 χιλιομέτρων θα καλύπτουν κενά τοπικής μετακίνησης. 17 ηλεκτρικά λεωφορεία θα εξυπηρετούν το κοινό χωρίς να διέρχονται από το κέντρο. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι -και ιδιαίτερα οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας- μπορούν να μετακινούνται πιο εύκολα. Στον σχεδιασμό που υποβάλαμε τον Ιανουάριο του 2026, περιλαμβάνονται σύγχρονες υποδομές φόρτισης και πλήρως προσβάσιμες εγκαταστάσεις. Προχωράμε αποφασιστικά για να γίνει η πόλη πιο ανθρώπινη, φιλική και προσβάσιμη».

Τα χαρακτηριστικά της νέας δημοτικής συγκοινωνίας στον Δήμο Αθηναίων

Η νέα δημοτική συγκοινωνία, όπως προσθέτει η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει 4 γραμμές συνολικού μήκους 40 χιλιομέτρων και 185 στάσεις που θα συνδέει τις εξής περιοχές:

  • Νέος Κόσμος – Πετράλωνα – Κεραμεικός
  • Κάτω Πατήσια – Σεπόλια – Κεραμεικός
  • Προμπονάς – Άνω Πατήσια – Κυψέλη
  • Αττική – Κυψέλη

Οι γραμμές θα λειτουργούν συμπληρωματικά με τον ΟΑΣΑ και το Μετρό. Η επένδυση περιλαμβάνει την αγορά 17 ηλεκτρικών λεωφορείων, υποδομές φόρτισης και αναβάθμιση στάσεων με πρόβλεψη πλήρους προσβασιμότητας.

