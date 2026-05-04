Ανενεργό ξενοδοχείο θα μετατραπεί σε υποδομή παροχής κοινωνικής και οικονομικά προσιτής στέγασης 

Μια νέα εποχή για την κοινωνική συνοχή και τη στελέχωση των δημόσιων δομών της Τήνου ξεκινά, με την επίσημη έγκριση της χρηματοδότησης ύψους 2.930.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Η απόφαση αυτή αφορά το εμβληματικό έργο της αποκατάστασης και μετατροπής του ανενεργού ξενοδοχείου «Θεοξένεια», το οποίο αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Τήνου, σε μια σύγχρονη υποδομή παροχής κοινωνικής και οικονομικά προσιτής στέγασης.

​«Η σημασία της συγκεκριμένης εξέλιξης είναι καθοριστική για το μέλλον του νησιού μας», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου η οποία προσθέτει μεταξύ άλλων: «Σε μια περίοδο που οι τουριστικές πιέσεις καθιστούν την εύρεση στέγης απαγορευτική για τους λειτουργούς του δημοσίου, ο Δήμος Τήνου αποκτά ένα ισχυρό εργαλείο παρέμβασης.

Η μετατροπή του «Θεοξένια» σε κτίριο κοινωνικής κατοικίας δεν είναι απλώς ένα έργο υποδομής, αλλά μια στρατηγική επένδυση στη δημόσια υγεία και την παιδεία. Στόχος μας είναι η παροχή κινήτρων και η κάλυψη στεγαστικών αναγκών για εργαζόμενους που επιτελούν ουσιώδη κοινωνικό ρόλο, όπως γιατροί, εκπαιδευτικοί, υπάλληλοι του Δήμου και λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι. Διασφαλίζουμε έτσι ότι το έμψυχο δυναμικό που έχει ανάγκη η Τήνος θα μπορεί να διαμένει στο νησί με αξιοπρέπεια, θωρακίζοντας τη λειτουργία των σχολείων, των υγειονομικών μας μονάδων και των λοιπών δημόσιων και δημοτικών υπηρεσιών απέναντι στις πιέσεις της αγοράς-εξεύρεσης στέγης».

​ «Νίκη της διεκδίκησης και του σχεδιασμού»

​Ο Δήμαρχος Τήνου, Παναγιώτης Κροντηράς δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί τη νίκη της διεκδίκησης και του σχεδιασμού. Η εξασφάλιση 2,93 εκατομμυρίων ευρώ για την επανάχρηση του ακινήτου “Θεοξένια” δεν είναι απλώς μια επιτυχία σε επίπεδο υποδομών, αλλά η οριστική μας απάντηση στην ανασφάλεια που προκαλεί η έλλειψη στέγης για τους γιατρούς και τους εκπαιδευτικούς μας. Σήμερα, συγκαλώντας την ειδική συνεδρίαση για τα θέματα Υγείας του νησιού, δεν περιοριζόμαστε στη διαπίστωση των προβλημάτων, αλλά καταθέτουμε τη λύση: την παροχή σύγχρονης και προσιτής κατοικίας».

*πηγή αρχικής φωτογραφίας: Δήμος Τήνου