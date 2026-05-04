Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
Ανενεργό ξενοδοχείο θα μετατραπεί σε υποδομή παροχής κοινωνικής και οικονομικά προσιτής στέγασης 
Αυτοδιοίκηση 04 Μαΐου 2026, 14:38

Ιστορική στιγμή για τον Δήμο Τήνου.

Μια νέα εποχή για την κοινωνική συνοχή και τη στελέχωση των δημόσιων δομών της Τήνου ξεκινά, με την επίσημη έγκριση της χρηματοδότησης ύψους 2.930.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Η απόφαση αυτή αφορά το εμβληματικό έργο της αποκατάστασης και μετατροπής του ανενεργού ξενοδοχείου «Θεοξένεια», το οποίο αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Τήνου, σε μια σύγχρονη υποδομή παροχής κοινωνικής και οικονομικά προσιτής στέγασης.

​«Η σημασία της συγκεκριμένης εξέλιξης είναι καθοριστική για το μέλλον του νησιού μας», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου η οποία προσθέτει μεταξύ άλλων: «Σε μια περίοδο που οι τουριστικές πιέσεις καθιστούν την εύρεση στέγης απαγορευτική για τους λειτουργούς του δημοσίου, ο Δήμος Τήνου αποκτά ένα ισχυρό εργαλείο παρέμβασης.

Η μετατροπή του «Θεοξένια» σε κτίριο κοινωνικής κατοικίας δεν είναι απλώς ένα έργο υποδομής, αλλά μια στρατηγική επένδυση στη δημόσια υγεία και την παιδεία. Στόχος μας είναι η παροχή κινήτρων και η κάλυψη στεγαστικών αναγκών για εργαζόμενους που επιτελούν ουσιώδη κοινωνικό ρόλο, όπως γιατροί, εκπαιδευτικοί, υπάλληλοι του Δήμου και λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι. Διασφαλίζουμε έτσι ότι το έμψυχο δυναμικό που έχει ανάγκη η Τήνος θα μπορεί να διαμένει στο νησί με αξιοπρέπεια, θωρακίζοντας τη λειτουργία των σχολείων, των υγειονομικών μας μονάδων και των λοιπών δημόσιων και δημοτικών υπηρεσιών απέναντι στις πιέσεις της αγοράς-εξεύρεσης στέγης».

​          «Νίκη της διεκδίκησης και του σχεδιασμού»

​Ο Δήμαρχος Τήνου, Παναγιώτης Κροντηράς δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί τη νίκη της διεκδίκησης και του σχεδιασμού. Η εξασφάλιση 2,93 εκατομμυρίων ευρώ για την επανάχρηση του ακινήτου “Θεοξένια” δεν είναι απλώς μια επιτυχία σε επίπεδο υποδομών, αλλά η οριστική μας απάντηση στην ανασφάλεια που προκαλεί η έλλειψη στέγης για τους γιατρούς και τους εκπαιδευτικούς μας. Σήμερα, συγκαλώντας την ειδική συνεδρίαση για τα θέματα Υγείας του νησιού, δεν περιοριζόμαστε στη διαπίστωση των προβλημάτων, αλλά καταθέτουμε τη λύση: την παροχή σύγχρονης και προσιτής κατοικίας».

*πηγή αρχικής φωτογραφίας: Δήμος Τήνου

HSBC: Το «φάντασμα» του στασιμοπληθωρισμού επιστρέφει στην Ευρώπη

ΗΠΑ: Δύο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο του «Project Freedom»

Βανδαλισμοί στο 1ο Λύκειο Αργυρούπολης
Μεγάλες καταστροφές 04.05.26

«Είναι αποκαρδιωτικό να βλέπουμε τις υποδομές που έχουμε φροντίσει και που συντηρούμε να καταστρέφονται από τέτοιες ασυνείδητες πράξεις» τόνισε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης για τους βανδαλισμούς στο 1ο Λύκειο Αργυρούπολης.

Δρομολογείται νέος πολυχώρος αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Πάτμο
Αθλητικές υποδομές 04.05.26

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ύψους 3.500.000 ευρώ για την κατασκευή του Πολυχώρου Πολιτιστικών και Αθλητικών Εκδηλώσεων στην Πάτμο, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος του νησιού.

Επίτιμος Δημότης Μεσολογγίου ο Πρωτοεπιστάτης του Αγίου Όρους Γέροντας Αβραάμ
Αναγνώριση 04.05.26

Η διάκριση αυτή αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής στην πνευματική διακονία του Γέροντος Αβραάμ και στους άρρηκτους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ της Αθωνικής Πολιτείας και της Ιεράς Πόλεως.

ΠΕΔ Θεσσαλίας: Ο δημόσιος χαρακτήρας των κοινωνικών δομών στους Δήμους είναι αδιαπραγμάτευτος
Αυτοδιοίκηση 30.04.26

Η προσχολική αγωγή και οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν είναι εποχικό έργο αλλά πυλώνες κοινωνικής συνοχής που απαιτούν συνέχεια, εμπειρία και σταθερότητα, επισημαίνει η ανακοίνωση της ΠΕΔ Θεσσαλίας.

Επέκταση και εκβάθυνση του λιμανιού στη Σίκινο
Νέα δεδομένα 30.04.26

«Με μεγάλη επιμονή, υπομονή, μεθοδικότητα,πολύ δουλειά,και με την βοήθεια και συνεργασία πολλών ανθρώπων και φορέων, φτάσαμε στο σημείο κατασκευής του έργου» ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτηση του ο Δήμαρχος.

Στα ευρωπαϊκά όργανα για τις ανάγκες των μικρών νησιωτικών Δήμων, ο Δήμαρχος Χάλκης
Αυτοδιοίκηση 30.04.26

Την ανάγκη για στοχευμένες ευρωπαϊκές πολιτικές που θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των μικρών νησιωτικών δήμων τόνισε ο δημαρχος Χάλκης στην επιτροπή περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ.

Μελόνι: Δεν συμφωνώ με ενδεχόμενη αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία
Δεν εξαρτάται από μένα 04.05.26

Η Τζόρτζια Μελόνι είπε ότι πιθανότατα θα συναντηθεί με τον αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται στη Ρώμη για συνομιλίες στις οποίες περιλαμβάνεται και συνάντηση με τον πάπα Λέοντα

Η άγρια δολοφονία μοντέλου που «πάγωσε» την Ελβετία – Τη σκότωσε και τη διαμέλισε με πρωτοφανή αγριότητα
Αποτροπιασμός 04.05.26

Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 στο Μπίνινγκεν, κοντά στη Βασιλεία, μετά από σφοδρή αντιπαράθεση του ζευγαριού.

ΠΑΣΟΚ: Επί 24 ώρες προσπάθησαν να εξαπατήσουν τους δανειολήπτες – Αποκαλύφθηκε η απάτη Μητσοτάκη
Πολιτική 04.05.26

«Η αλήθεια είναι μία: επί 24 ώρες προσπάθησαν να εξαπατήσουν τους δανειολήπτες. Μιλώντας για κυβερνητική πρωτοβουλία που θα μειώσει τα επιτόκια και θα βάλει όρια στο ύψος των οφειλών», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Με τη συνήθη δικαιολογία περί «σεβασμού στην Δικαιοσύνη» – δεν – απάντησε ο Μαρινάκης στις αποκαλύψεις του in για Τζαβέλλα
Πολιτική Γραμματεία 04.05.26

«Το πού εφαρμόζεται και πού όχι ένα άρθρο του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αυτό θα το αξιολογήσουν οι δικαστικοί λειτουργοί - ούτε εσείς, ούτε εγώ, ούτε κανένας τηλεδικαστής ή δικαστής εφημερίδας, πληκτρολογίου ή από πολιτικό κόμμα. Τελεία και παύλα! Κανένα άλλο σχόλιο», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης

Βαρουφάκης: Αρνήθηκε επίσης τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ – Ιστορικά γεγονότα πλαστογραφούνται
Η επιστολή του 04.05.26

Με αιχμηρά σχόλια για συσκότιση, παραποίηση και πλαστογραφία ιστορικών γεγονότων ο Γιάνης Βαρουφάκης αρνήθηκε να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για το πρώτο εξάμηνο του 2015

Κατατέθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την εξεταστική των υποκλοπών – Predator, ΕΥΠ και αναζήτηση ευθυνών Μητσοτάκη στο επίκεντρο
Πολιτική Γραμματεία 04.05.26

Μεταξύ άλλων, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, τονίζει τη χειραγώγηση της Εξεταστικής Επιτροπής του 2022 αλλά και την έρευνα για την ύπαρξη ευθυνών του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και κάθε άλλου εμπλεκομένου προσώπου

Έφεση κατά της δικαστικής δικαίωσης της Τυχεροπούλου από την ΑΑΔΕ – «Δύο μέτρα και δύο σταθμά», καταγγέλλει ο δικηγόρος της
Ελλάδα 04.05.26

Σύμφωνα με τον δικηγόρος της η Παρασκευή Τυχεροπούλου θα συνεχίσει να διεκδικεί τα δικαιώματά της με όλα τα νόμιμα μέσα, με τη Δικαιοσύνη να αποτελεί τον τελικό κριτή της υπόθεσης.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

