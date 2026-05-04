Καβαλίερς και Πίστονς νίκησαν στα Game 7 και ετοιμάζονται για μάχη στα ημιτελικά (vids)

Θέση στα ημιτελικά της ανατολικής περιφέρειας πήραν οι Κλίβελαντ Καβαλίερς, οι οποίοι κατάφεραν να ξεπεράσουν το εμπόδιο των Τορόντο Ράπτορς με 114-102 στο Game 7 που διεξήχθη στο Οχάιο. Οι Καναδοί είχαν τον έλεγχο στο πρώτο μέρος, όμως στο δεύτερο, οι «ιππότες» έκαναν την ανατροπή και πήραν τη μεγάλη νίκη συνεχίζοντας την πορεία τους.

Εξαιρετική εμφάνιση από τους Ντόνοβαν Μίτσελ και Τζάρετ Άλεν με 22 πόντους έκαστος, με τον δεύτερο μάλιστα να έχει και 19 ριμπάουντ, ενώ πολύτιμες βοήθειες προσέφερε ο Τζέιμς Χάρντεν με 18 πόντους. Από την άλλη πλευρά, ο Σκότι Μπαρνς μέτρησε 24 πόντους, με τον Αρ Τζέι Μπαρετ να προσθέτει άλλους 23 πόντους.

Πρόκριση και για τους Πίστονς

Τους Καβαλίερς περίμεναν στα ημιτελικά της ανατολής οι Ντιτρόιτ Πίστονς, οι οποίοι επέστρεψαν από το 3-1 και επικράτησαν στο Game 7 των Ορλάντο Μάτζικ, στο Μίτσιγκαν, με 116-94 παίρνοντας την πρόκριση. Ο αγώνας ήταν αμφίρροπός μέχρι το φινάλε της δεύτερης περιόδου, όταν και οι γηπεδούχοι άρχισαν να χτίζουν διαφορά, ξεσπώντας στο δεύτερο ημίχρονο.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Κέιντ Κάνινγκχαμ με 32 πόντους και 12 ασίστ, ενώ πολύ καλός ήταν ο Τομπάιας Χάρις που πρόσθεσε άλλους 30 πόντους, με τον Τζέιλεν Ντιούρεν να έχει 16 πόντους και 15 ριμπάουντ. Στην αντίπερα όχθη, ο Πάολο Μπανκέρο έμοιαζε να παλεύει μόνος του έχοντας 38 πόντους, με τον Ντέσμοντ Μπέιν να μετρά 16 πόντους.

Αναλυτικά τα ζευγάρια των ημιτελικών

Ανατολή

Ντιτρόιτ Πίστονς – Κλίβελαντ Καβαλίερς

Νιου Γιορκ Νικς – Φιλαδέλφεια 76ερς

Δύση

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Λος Άντζελες Λέικερς

Σαν Αντόνιο Σπερς – Μινεσότα Τίμπεργουλβς