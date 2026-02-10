NBA: Ξύλο μεταξύ παικτών και τέσσερις αποβολές στο Χόρνετς – Πίστονς (vids)

Ο κακός χαμός έγινε στη Βόρεια Καρολίνα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των Σάρλοτ Χόρνετς με τους Ντιτρόιτ Πίστονς στο NBA. Τα… αίματα άναψαν όταν σε μια φαινομενικά αθώα φάση, ο Μούσα Νταμπατέ κέρδισε φάουλ από τον Τζέιλεν Ντιούρεν. Οι δύο αθλητές αντάλλαξαν κουβέντες και… ήρθαν κοντά ο ένας με τον άλλο, με τον δεύτερο να απωθεί τον πρώτο, ο οποίος… τρελάθηκε και άρχισε να τον κυνηγά.

Κι ενώ οι περισσότεροι ήταν συγκεντρωμένοι εκεί, μια νέα… εστία καυγά ξέσπασε λίγο πιο δίπλα, όταν οι «συνήθεις ύποπτοι» για τέτοιες… δραστηριότητες, Μάιλς Μπρίτζες και Αϊζάια Στιούαρτ, πιάστηκαν επίσης στα χέρια. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάτι περισσότερο στο συμβάν, με τους τέσσερις παίκτες πάντως να αποβάλλονται με συνοπτικές διαδικασίες από το ματς.

Δείτε τι συνέβη στο Χόρνετς – Πίστονς

This view captures the initial interaction between Moussa Diabate and Jalen Duren. It only escalated from there. #Hornets | #Pistons pic.twitter.com/66kbg5cXsn — DaShawn Brown (@DaShawnWSOC9) February 10, 2026