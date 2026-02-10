NBA: Ξύλο μεταξύ παικτών και τέσσερις αποβολές στο Χόρνετς – Πίστονς (vids)
Ξύφυγε η κατάσταση στο ματς των Σάρλοτ Χόρνετς με τους Ντιτρόιτ Πίστονς, αφού ένα φάουλ ήταν η αφορμή για γενική σύρραξη...
Ο κακός χαμός έγινε στη Βόρεια Καρολίνα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των Σάρλοτ Χόρνετς με τους Ντιτρόιτ Πίστονς στο NBA. Τα… αίματα άναψαν όταν σε μια φαινομενικά αθώα φάση, ο Μούσα Νταμπατέ κέρδισε φάουλ από τον Τζέιλεν Ντιούρεν. Οι δύο αθλητές αντάλλαξαν κουβέντες και… ήρθαν κοντά ο ένας με τον άλλο, με τον δεύτερο να απωθεί τον πρώτο, ο οποίος… τρελάθηκε και άρχισε να τον κυνηγά.
Κι ενώ οι περισσότεροι ήταν συγκεντρωμένοι εκεί, μια νέα… εστία καυγά ξέσπασε λίγο πιο δίπλα, όταν οι «συνήθεις ύποπτοι» για τέτοιες… δραστηριότητες, Μάιλς Μπρίτζες και Αϊζάια Στιούαρτ, πιάστηκαν επίσης στα χέρια. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάτι περισσότερο στο συμβάν, με τους τέσσερις παίκτες πάντως να αποβάλλονται με συνοπτικές διαδικασίες από το ματς.
Δείτε τι συνέβη στο Χόρνετς – Πίστονς
HUGE BRAWL FIGHT BREAKS OUT IN CHARLOTTE #NBA #HORNETS #PISTONS pic.twitter.com/NTkMANpzPy
— Betstr – Every Bet Starts Here (@BetstrApp) February 10, 2026
This view captures the initial interaction between Moussa Diabate and Jalen Duren.
It only escalated from there. #Hornets | #Pistons pic.twitter.com/66kbg5cXsn
— DaShawn Brown (@DaShawnWSOC9) February 10, 2026
Things just got ugly.
Several punches thrown between the Hornets and Pistons, even prior to what I captured here.
Several DQ’s likely coming. @wsoctv pic.twitter.com/jH01MYc2O9
— DaShawn Brown (@DaShawnWSOC9) February 10, 2026
