Η εντυπωσιακή άνοδος των Ντιτρόιτ Πίστονς: Πώς από τον «πάτο» του NBA βρέθηκαν στην κορυφή της Ανατολής (pics, vids)

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς επικράτησαν στην Ατλάντα επί των Χοκς με 120-112, και ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 13-2, ενώ διατηρούν ένα εντυπωσιακό σερί 11 νικών.

Αυτή η εκκίνηση για την ομάδα του Τζέι Μπι Μπίκερσταφ αποτελεί την καλύτερη της ομάδας εδώ και 20 χρόνια και τη σεζόν 2005-06, όπου είχαν φτάσει μέχρι το 15-2. Η σεζόν εκείνη ολοκληρώθηκε στους τελικούς της Ανατολής για την ομάδα του Ντιτρόιτ. Παράλληλα, η τελευταία φορά που σημείωσαν 11 σερί νίκες ήταν τη σεζόν 2007-08, και η σεζόν τελείωσε πάλι στους τελικούς της Περιφέρειας.

Η επάνοδος των Πίστονς είναι εντυπωσιακή, καθώς δύο χρόνια πριν, τη σεζόν 2023-24, η ομάδα ήταν η χειρότερη στο NBA, ολοκληρώνοντας τη σεζόν με ρεκόρ 14-68, η οποία συμπεριλάμβανε ένα σερί 28 ηττών, το μεγαλύτερο στην ιστορία του ΝΒΑ. Φέτος τα πράγματα έχουν αλλάξει τελείως, και αυτή η ομάδα βρίσκεται στην κορυφή της Ανατολικής Περιφέρειας, με υψηλές προσδοκίες για τη σεζόν.

Two years can change a lot pic.twitter.com/pp2eBuyQ6L — Detroit Pistons (@DetroitPistons) November 18, 2025

Το «κλειδί» της άμυνας

Αν συγκρίνουμε τη φετινή ομάδα με αυτή της καταστροφικής σεζόν του 2024, ξεχωρίζει η άμυνα της ομάδας. Συγκεκριμένα, τη σεζόν των 14 νικών, υπό τις οδηγίες του Μόντι Γουίλιαμς, οι Πίστονς βρίσκονταν στην 6η θέση των ομάδων που δέχονταν τους περισσότερους πόντους ανά 100 κατοχές, με 118.

Η φετινή ομάδα όμως, έχει τη δεύτερη καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος, πίσω μόνο από τους πρωταθλητές Θάντερ, οι οποίοι είναι οι μόνοι με καλύτερο ρεκόρ από την ομάδα του Ντιτρόιτ φέτος. Συγκεκριμένα, η ομάδα του Μπίκερσταφ φέτος δέχεται 109.6 πόντους ανά 100 κατοχές, δείχνοντας μία τεράστια απόκλιση δύο χρόνια μετά.

Βελτίωση υπάρχει και στην επιθετική λειτουργία των Πίστονς, καθώς το 2024, μετρούσαν 109 πόντους ανά 100 κατοχές, ενώ φέτος 116.3.

Το τρομερό δίδυμο Κάνινγχαμ – Ντούρεν

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς είναι μία νεανική σχετικά ομάδα, με πολλούς παίκτες τους να είναι κάτω των 25, ενώ υπάρχουν και μερικοί βετεράνοι που ενισχύουν σημαντικά το σύνολο. Αυτοί που πρωταγωνιστούν όμως, αναμένεται να είναι και οι ηγέτες της ομάδας για τα επόμενα χρόνια. Ο λόγος για τους Κέιντ Κάνινγχαμ και Τζέιλεν Ντούρεν, ένα δίδυμο που προκαλεί «τρόμο» στις αντίπαλες ομάδες.

Ο Κάνινγχαμ, νούμερο 1 στο ντραφτ του 2021, είναι αδιαμφισβήτητα ο καλύτερος παίκτης της ομάδας τα τελευταία χρόνια, έχοντας 20+ πόντους κατά μέσο όρο τα τελευταία 3 χρόνια. Παράλληλα, κάνει εξαιρετικά το καθήκον του πόιντ γκαρντ, καθώς από την περσινή σεζόν μετράει περισσότερες από 9 ασίστ ανά παιχνίδι.

Φέτος, ο 24χρονος έχει μέχρι στιγμής 27.3 πόντους, 5.4 ριμπάουντ και 9.9 ασίστ και 1.1 κλέψιμο, σε 36.7 λεπτά παιχνιδιού κατά μέσο όρο και βρίσκεται σε πορεία για τη δεύτερη επιλογή του ως all-star.

Ενώ ο Κάνινγχαμ δημιουργεί τις επιθέσεις, ο Τζέιλεν Ντούρεν κυριαρχεί στην αντίπαλη ρακέτα. Ο 22χρονος διανύει την 4η σεζόν του στο NBA και τους Πίστονς, και έδειχνε κάθε χρόνο σημάδια βελτίωσης, ωστόσο φέτος έχει «εκτοξέυσει» τη στατιστική του, καθώς μετράει 20.6 πόντους, 11.8 ριμπάουντ, 1.8 ασίστ, 1.1 τάπα και 1 κλέψιμο ανά παιχνίδι, σε 28.9 λεπτά. Την περασμένη σεζόν, μετρούσε 11.8 πόντους κατά μέσο όρο, κάτι που δείχνει πως φέτος έχει σχεδόν διπλασιάσει την απόδοσή του στο σκοράρισμα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Real Sports (@realapp)

Παράλληλα, η συνεργασία των δύο παικτών είναι εξαιρετικά παραγωγική, καθώς η συνεργασία τους στο πικ εν ρολ δημιουργεί πολλούς εύκολους πόντους για τους Πίστονς. Μάλιστα, αποτελούν το κορυφαίο δίδυμο όσον αφορά τις ασίστ.

Cade Cunningham & Jalen Duren are currently the top Assist Pair in the NBA this season, most assists from one player to another. Special duo 🔥 via @CrumpledJumper pic.twitter.com/CZL2nHLJFV — NBA Retweet (@RTNBA) November 9, 2025

Σημαντική ενίσχυση από την υπόλοιπη ομάδα

Η ομάδα των Πίστονς δεν αποτελείται όμως μόνο από τους Κάνινγχαμ και Ντούρεν, καθώς οι υπόλοιποι παίκτες έδειξαν ότι μπορούν να… φορέσουν τα παπούτσια τους, ακόμα και όταν το δίδυμο λείπει.

Συγκεκριμένα, στα παιχνίδια απέναντι σε Μπουλς και 76ερς, οι δύο αστέρες του Ντιτρόιτ απουσίαζαν, ωστόσο το σερί νικών παρέμεινε, καθώς οι παίκτες που ξεκίνησαν στη θέση τους έκαναν τρομερές εμφανίσεις, ενώ όταν η ομάδα είναι πλήρης, συμβάλλουν εξίσου σημαντικά.

Τη θέση του Κάνινγχαμ στα δύο αυτά παιχνίδια πήρε ο Ντανίς Τζένκινς, ένας παίκτης που αποκτήθηκε πέρσι από τους Πίστονς, ωστόσο πέρασε το μεγαλύτερο διάστημα στην αναπτυξιακή ομάδα της G-League. Φέτος, διανύει την πρώτη πλήρη του σεζόν στο NBA, και δείχνει ότι ανήκει, καθώς αποτελεί βασική επιλογή του Μπίκερσταφ, ενώ στα δύο παιχνίδια που ξεκίνησε στον «άσο» είχε 18.5 πόντους, 10 ασίστ και 1,5 κλέψιμο κατά μέσο όρο, σε 37.5 λεπτά συμμετοχής.

Συνολικά στη φετινή σεζόν έχει καταγράψει 10 συμμετοχές, με 21.9 λεπτά, στα οποία μετράει 11.8 πόντους, 2.1 ριμπάουντ, 4.4 ασίστ και 1.5 κλέψιμο, δείχνοντας την ποιότητά του μόλις στη δεύτερη σεζόν του μετά το κολλέγιο.

Στα παιχνίδια που ο Τζένκινς ξεκίνησε αντί του Κάνινγχαμ, τη θέση του Ντούρεν πήρε ο Πολ Ριντ. Ο 26χρονος αποκτήθηκε από τους Πίστονς το 2024 και αποτελεί έναν από τους καλύτερους αμυντικούς της ομάδας, ενώ όταν κλήθηκε να παίξει στη θέση του Ντούρεν, έγινε το ίδιο κυρίαρχος. Χαρακτηριστικό το παιχνίδι απέναντι στους Μπουλς, όπου σημείωσε 28 πόντους (85% εντός παιδειάς), 13 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 4 κλεψίματα σε 31 λεπτά.

Συνολικά στη σεζόν μετράει 6.8 πόντους, 4.4 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ και 1.1 κλέψιμο σε 12.6 λεπτά. Ο χρόνος συμμετοχής του δεν είναι πολύ υψηλός, αλλά όταν βρίσκεται στο παρκέ, αποδίδει στο μέγιστο.

Ένας ακόμα παίκτης που «λάμπει» στο Ντιτρόιτ είναι ο Ντάνκαν Ρόμπινσον. Ο 31χρονος βετεράνος, έφυγε το καλοκαίρι από τους Μαϊάμι Χιτ και έχει βρει τον καλό του εαυτό ξανά, παρά το μέτριο ξεκίνημά του. Πλέον προσαρμόστηκε και θυμίζει τον παίκτη που ξέραμε πριν χρόνια, όταν ήταν εξαιρετικός στη «φούσκα» του Ορλάντο.

Ο χρόνος συμμετοχής του Αμερικανού έχει ανέβει ραγδαία, έχοντας 32.2 λεπτά, ενώ μετράει 12.7 πόντους κατά μέσο όρο. Μάλιστα, στα παιχνίδια που δεν αγωνίστηκαν οι Κάνινγχαμ – Ντούρεν, έκανε το απαραίτητο «step-up», έχοντας 19 πόντους κατά μέσο όρο, και ήταν ο καλύτερος σκόρερ της ομάδας, σε ισοβαθμία με τον Ριντ.

Παράλληλα, στην ομάδα υπάρχει και ο Αουσάρ Τόμπσον, ο οποίος στα 22 του είναι εξίσου τρομερός, και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους της ομάδας. Συγκεκριμένα, τη φετινή σεζόν μετράει 13.2 πόντους, 6.2 ριμπάουντ, 3.1 ασίστ και 1.7 κλεψίματα σε 28.6 λεπτά ανά μέσο όρο, δίνοντας σταθερές λύσεις στην ομάδα του Μπίκερσταφ.

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς πέρασαν πολλές δυσκολίες στο παρελθόν, ωστόσο φέτος δείχνουν καλύτεροι από ποτέ και το ταβάνι τους είναι άγνωστο. Η σεζόν είναι ακόμη στης αρχές της, ωστόσο η παρέα του Κέιντ και του Ντούρεν φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει ως το τέλος.