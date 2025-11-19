sports betsson
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Η εντυπωσιακή άνοδος των Ντιτρόιτ Πίστονς: Πώς από τον «πάτο» του NBA βρέθηκαν στην κορυφή της Ανατολής (pics, vids)
Μπάσκετ 19 Νοεμβρίου 2025 | 17:00

Η εντυπωσιακή άνοδος των Ντιτρόιτ Πίστονς: Πώς από τον «πάτο» του NBA βρέθηκαν στην κορυφή της Ανατολής (pics, vids)

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς είναι η πιο «καυτή» ομάδα στο NBA, και με σερί 11 νικών βρίσκονται στην κορυφή της Ανατολής, 1,5 χρόνο μετά την καταστροφική τους σεζόν.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ερυθηματώδης λύκος: Συνδέεται με ιό που σχεδόν όλοι «κουβαλάμε»;

Ερυθηματώδης λύκος: Συνδέεται με ιό που σχεδόν όλοι «κουβαλάμε»;

Spotlight

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς επικράτησαν στην Ατλάντα επί των Χοκς με 120-112, και ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 13-2, ενώ διατηρούν ένα εντυπωσιακό σερί 11 νικών.

Αυτή η εκκίνηση για την ομάδα του Τζέι Μπι Μπίκερσταφ αποτελεί την καλύτερη της ομάδας εδώ και 20 χρόνια και τη σεζόν 2005-06, όπου είχαν φτάσει μέχρι το 15-2. Η σεζόν εκείνη ολοκληρώθηκε στους τελικούς της Ανατολής για την ομάδα του Ντιτρόιτ. Παράλληλα, η τελευταία φορά που σημείωσαν 11 σερί νίκες ήταν τη σεζόν 2007-08, και η σεζόν τελείωσε πάλι στους τελικούς της Περιφέρειας.

Η επάνοδος των Πίστονς είναι εντυπωσιακή, καθώς δύο χρόνια πριν, τη σεζόν 2023-24, η ομάδα ήταν η χειρότερη στο NBA, ολοκληρώνοντας τη σεζόν με ρεκόρ 14-68, η οποία συμπεριλάμβανε ένα σερί 28 ηττών, το μεγαλύτερο στην ιστορία του ΝΒΑ. Φέτος τα πράγματα έχουν αλλάξει τελείως, και αυτή η ομάδα βρίσκεται στην κορυφή της Ανατολικής Περιφέρειας, με υψηλές προσδοκίες για τη σεζόν.

Το «κλειδί» της άμυνας

Αν συγκρίνουμε τη φετινή ομάδα με αυτή της καταστροφικής σεζόν του 2024, ξεχωρίζει η άμυνα της ομάδας. Συγκεκριμένα, τη σεζόν των 14 νικών, υπό τις οδηγίες του Μόντι Γουίλιαμς, οι Πίστονς βρίσκονταν στην 6η θέση των ομάδων που δέχονταν τους περισσότερους πόντους ανά 100 κατοχές, με 118.

Η φετινή ομάδα όμως, έχει τη δεύτερη καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος, πίσω μόνο από τους πρωταθλητές Θάντερ, οι οποίοι είναι οι μόνοι με καλύτερο ρεκόρ από την ομάδα του Ντιτρόιτ φέτος. Συγκεκριμένα, η ομάδα του Μπίκερσταφ φέτος δέχεται 109.6 πόντους ανά 100 κατοχές, δείχνοντας μία τεράστια απόκλιση δύο χρόνια μετά.

Βελτίωση υπάρχει και στην επιθετική λειτουργία των Πίστονς, καθώς το 2024, μετρούσαν 109 πόντους ανά 100 κατοχές, ενώ φέτος 116.3.

YouTube thumbnail

Το τρομερό δίδυμο Κάνινγχαμ – Ντούρεν

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς είναι μία νεανική σχετικά ομάδα, με πολλούς παίκτες τους να είναι κάτω των 25, ενώ υπάρχουν και μερικοί βετεράνοι που ενισχύουν σημαντικά το σύνολο. Αυτοί που πρωταγωνιστούν όμως, αναμένεται να είναι και οι ηγέτες της ομάδας για τα επόμενα χρόνια. Ο λόγος για τους Κέιντ Κάνινγχαμ και Τζέιλεν Ντούρεν, ένα δίδυμο που προκαλεί «τρόμο» στις αντίπαλες ομάδες.

YouTube thumbnail

Ο Κάνινγχαμ, νούμερο 1 στο ντραφτ του 2021, είναι αδιαμφισβήτητα ο καλύτερος παίκτης της ομάδας τα τελευταία χρόνια, έχοντας 20+ πόντους κατά μέσο όρο τα τελευταία 3 χρόνια. Παράλληλα, κάνει εξαιρετικά το καθήκον του πόιντ γκαρντ, καθώς από την περσινή σεζόν μετράει περισσότερες από 9 ασίστ ανά παιχνίδι.

Φέτος, ο 24χρονος έχει μέχρι στιγμής 27.3 πόντους, 5.4 ριμπάουντ και 9.9 ασίστ και 1.1 κλέψιμο, σε 36.7 λεπτά παιχνιδιού κατά μέσο όρο και βρίσκεται σε πορεία για τη δεύτερη επιλογή του ως all-star.

YouTube thumbnail

Ενώ ο Κάνινγχαμ δημιουργεί τις επιθέσεις, ο Τζέιλεν Ντούρεν κυριαρχεί στην αντίπαλη ρακέτα. Ο 22χρονος διανύει την 4η σεζόν του στο NBA και τους Πίστονς, και έδειχνε κάθε χρόνο σημάδια βελτίωσης, ωστόσο φέτος έχει «εκτοξέυσει» τη στατιστική του, καθώς μετράει 20.6 πόντους, 11.8 ριμπάουντ, 1.8 ασίστ, 1.1 τάπα και 1 κλέψιμο ανά παιχνίδι, σε 28.9 λεπτά. Την περασμένη σεζόν, μετρούσε 11.8 πόντους κατά μέσο όρο, κάτι που δείχνει πως φέτος έχει σχεδόν διπλασιάσει την απόδοσή του στο σκοράρισμα.

Παράλληλα, η συνεργασία των δύο παικτών είναι εξαιρετικά παραγωγική, καθώς η συνεργασία τους στο πικ εν ρολ δημιουργεί πολλούς εύκολους πόντους για τους Πίστονς. Μάλιστα, αποτελούν το κορυφαίο δίδυμο όσον αφορά τις ασίστ.

Σημαντική ενίσχυση από την υπόλοιπη ομάδα

Η ομάδα των Πίστονς δεν αποτελείται όμως μόνο από τους Κάνινγχαμ και Ντούρεν, καθώς οι υπόλοιποι παίκτες έδειξαν ότι μπορούν να… φορέσουν τα παπούτσια τους, ακόμα και όταν το δίδυμο λείπει.

Συγκεκριμένα, στα παιχνίδια απέναντι σε Μπουλς και 76ερς, οι δύο αστέρες του Ντιτρόιτ απουσίαζαν, ωστόσο το σερί νικών παρέμεινε, καθώς οι παίκτες που ξεκίνησαν στη θέση τους έκαναν τρομερές εμφανίσεις, ενώ όταν η ομάδα είναι πλήρης, συμβάλλουν εξίσου σημαντικά.

Τη θέση του Κάνινγχαμ στα δύο αυτά παιχνίδια πήρε ο Ντανίς Τζένκινς, ένας παίκτης που αποκτήθηκε πέρσι από τους Πίστονς, ωστόσο πέρασε το μεγαλύτερο διάστημα στην αναπτυξιακή ομάδα της G-League. Φέτος, διανύει την πρώτη πλήρη του σεζόν στο NBA, και δείχνει ότι ανήκει, καθώς αποτελεί βασική επιλογή του Μπίκερσταφ, ενώ στα δύο παιχνίδια που ξεκίνησε στον «άσο» είχε 18.5 πόντους, 10 ασίστ και 1,5 κλέψιμο κατά μέσο όρο, σε 37.5 λεπτά συμμετοχής.

Συνολικά στη φετινή σεζόν έχει καταγράψει 10 συμμετοχές, με 21.9 λεπτά, στα οποία μετράει 11.8 πόντους, 2.1 ριμπάουντ, 4.4 ασίστ και 1.5 κλέψιμο, δείχνοντας την ποιότητά του μόλις στη δεύτερη σεζόν του μετά το κολλέγιο.

YouTube thumbnail

Στα παιχνίδια που ο Τζένκινς ξεκίνησε αντί του Κάνινγχαμ, τη θέση του Ντούρεν πήρε ο Πολ Ριντ. Ο 26χρονος αποκτήθηκε από τους Πίστονς το 2024 και αποτελεί έναν από τους καλύτερους αμυντικούς της ομάδας, ενώ όταν κλήθηκε να παίξει στη θέση του Ντούρεν, έγινε το ίδιο κυρίαρχος. Χαρακτηριστικό το παιχνίδι απέναντι στους Μπουλς, όπου σημείωσε 28 πόντους (85% εντός παιδειάς), 13 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 4 κλεψίματα σε 31 λεπτά.

Συνολικά στη σεζόν μετράει 6.8 πόντους, 4.4 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ και 1.1 κλέψιμο σε 12.6 λεπτά. Ο χρόνος συμμετοχής του δεν είναι πολύ υψηλός, αλλά όταν βρίσκεται στο παρκέ, αποδίδει στο μέγιστο.

YouTube thumbnail

Ένας ακόμα παίκτης που «λάμπει» στο Ντιτρόιτ είναι ο Ντάνκαν Ρόμπινσον. Ο 31χρονος βετεράνος, έφυγε το καλοκαίρι από τους Μαϊάμι Χιτ και έχει βρει τον καλό του εαυτό ξανά, παρά το μέτριο ξεκίνημά του. Πλέον προσαρμόστηκε και θυμίζει τον παίκτη που ξέραμε πριν χρόνια, όταν ήταν εξαιρετικός στη «φούσκα» του Ορλάντο.

Ο χρόνος συμμετοχής του Αμερικανού έχει ανέβει ραγδαία, έχοντας 32.2 λεπτά, ενώ μετράει 12.7 πόντους κατά μέσο όρο. Μάλιστα, στα παιχνίδια που δεν αγωνίστηκαν οι Κάνινγχαμ – Ντούρεν, έκανε το απαραίτητο «step-up», έχοντας 19 πόντους κατά μέσο όρο, και ήταν ο καλύτερος σκόρερ της ομάδας, σε ισοβαθμία με τον Ριντ.

Παράλληλα, στην ομάδα υπάρχει και ο Αουσάρ Τόμπσον, ο οποίος στα 22 του είναι εξίσου τρομερός, και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους της ομάδας. Συγκεκριμένα, τη φετινή σεζόν μετράει 13.2 πόντους, 6.2 ριμπάουντ, 3.1 ασίστ και 1.7 κλεψίματα σε 28.6 λεπτά ανά μέσο όρο, δίνοντας σταθερές λύσεις στην ομάδα του Μπίκερσταφ.

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς πέρασαν πολλές δυσκολίες στο παρελθόν, ωστόσο φέτος δείχνουν καλύτεροι από ποτέ και το ταβάνι τους είναι άγνωστο. Η σεζόν είναι ακόμη στης αρχές της, ωστόσο η παρέα του Κέιντ και του Ντούρεν φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει ως το τέλος.

Headlines:
Business
ΔΕΗ: Με επενδύσεις 10,1 δισ. ευρώ φέρνει ανάπτυξη στη ΝΑ Ευρώπη το 2026-2028

ΔΕΗ: Με επενδύσεις 10,1 δισ. ευρώ φέρνει ανάπτυξη στη ΝΑ Ευρώπη το 2026-2028

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ερυθηματώδης λύκος: Συνδέεται με ιό που σχεδόν όλοι «κουβαλάμε»;

Ερυθηματώδης λύκος: Συνδέεται με ιό που σχεδόν όλοι «κουβαλάμε»;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Τηλεπικοινωνίες
Γιώργος Στάσσης: Πολύ σύντομα η ΔΕΗ εισέρχεται στην σταθερή τηλεφωνία

Γιώργος Στάσσης: Πολύ σύντομα η ΔΕΗ εισέρχεται στην σταθερή τηλεφωνία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Παίκτης της Μπενφίκα καταδικάστηκε για παράνομη διακίνηση ερωτικού βίντεο με ανηλίκους
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Παίκτης της Μπενφίκα καταδικάστηκε για παράνομη διακίνηση ερωτικού βίντεο με ανηλίκους

Ο εξτρέμ της Μπενφίκα, Αντρέας Σέλντερουπ, παραδέχθηκε την ενοχή του και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 14 ημερών με αναστολή. Το βίντεο ήταν διάρκειας 27 δευτερολέπτων

Σύνταξη
Euroleague 19.11.25

Τι Τζέι Σορτς: Τι αποκάλυψε για τη συζήτηση που είχε με τον Αταμάν

Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε με αφορμή το παιχνίδι με την Dubai BC (20/11, 21:15), τοποθετήθηκε και για το τί ειπώθηκε ανάμεσα σε εκείνον και τον Εργκίν Αταμάν και στα τελευταία ματς θυμίζει τον... περσινό καλό εαυτό του.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Πως ο Βαλέρι ενίσχυσε το VAR

Ο Ιταλός υπεύθυνος Πάολο Βαλέρι αποφάσισε να αλλάξει τακτική στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής. Οι παράγοντες της ΚΕΔ συζήτησαν το πρόβλημα στο έλεγχο των φάσεων και αναζήτησαν λύσεις

Βάιος Μπαλάφας
Μπάσκετ 19.11.25

Η εντυπωσιακή άνοδος των Ντιτρόιτ Πίστονς: Πώς από τον «πάτο» του NBA βρέθηκαν στην κορυφή της Ανατολής (pics, vids)

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς είναι η πιο «καυτή» ομάδα στο NBA, και με σερί 11 νικών βρίσκονται στην κορυφή της Ανατολής, 1,5 χρόνο μετά την καταστροφική τους σεζόν.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Τι Τζέι Σορτς: Τι αποκάλυψε για τη συζήτηση που είχε με τον Αταμάν
Euroleague 19.11.25

Τι Τζέι Σορτς: Τι αποκάλυψε για τη συζήτηση που είχε με τον Αταμάν

Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε με αφορμή το παιχνίδι με την Dubai BC (20/11, 21:15), τοποθετήθηκε και για το τί ειπώθηκε ανάμεσα σε εκείνον και τον Εργκίν Αταμάν και στα τελευταία ματς θυμίζει τον... περσινό καλό εαυτό του.

Σύνταξη
Πως ο Βαλέρι ενίσχυσε το VAR
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Πως ο Βαλέρι ενίσχυσε το VAR

Ο Ιταλός υπεύθυνος Πάολο Βαλέρι αποφάσισε να αλλάξει τακτική στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής. Οι παράγοντες της ΚΕΔ συζήτησαν το πρόβλημα στο έλεγχο των φάσεων και αναζήτησαν λύσεις

Βάιος Μπαλάφας
Αντίο στο Πεντάστερο ξενοδοχείο κάτω από τον Πύργο της Πίζας για τον Γκατούζο
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Αντίο στο Πεντάστερο ξενοδοχείο κάτω από τον Πύργο της Πίζας για τον Γκατούζο

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ιταλίας αποεπενδύει από το ιστορικό project του Palazzo dei Trovatelli, εισπράττοντας σχεδόν 1 εκατ. ευρώ, την ώρα που προετοιμάζεται για τη μάχη της πρόκρισης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Από το Κουρασάο ως το Σουρινάμ και τη Νέα Καληδονία: Οι «σταχτοπούτες» ενός Μουντιάλ που θα θυμίζει… κρουαζιέρα!
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Από το Κουρασάο ως το Σουρινάμ και τη Νέα Καληδονία: Οι «σταχτοπούτες» ενός Μουντιάλ που θα θυμίζει… κρουαζιέρα!

Χώρες που δύσκολα βρίσκει κανείς στον χάρτη και που είναι αρκετές φορές μικρότερες και από την... Κρήτη, ετοιμάζονται να βρεθούν στα τελικά ενός Μουντιάλ που δεν θα θυμίζει κανένα από τα προηγούμενα!

Σύνταξη
The Return of the King: 23 χρόνια γεμάτα ρεκόρ για τον μοναδικό Λεμπρόν Τζέιμς
NBA 19.11.25

The Return of the King: 23 χρόνια γεμάτα ρεκόρ για τον μοναδικό Λεμπρόν Τζέιμς

Ο μπασκετικός... Άραγκορν, ο άνθρωπος που, από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στο παρκέ, άπαντες περίμεναν να εκπληρώσει την προφητεία και να γίνει ο Βασιλιάς, εδώ και 23 χρόνια κάνει ακριβώς αυτό: αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει άλλος σαν αυτόν.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Εθνικής ομάδας δεν είναι ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ
On Field 19.11.25

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Εθνικής ομάδας δεν είναι ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ

Κρυπτόμενοι πίσω από το αδιαμφισβήτητο ταλέντο των διεθνών ουδείς έχει αναλύσει με ψυχραιμία και λεπτομέρειες γιατί η Εθνική δεν θα πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Premier League: Οι μάνατζερ απειλούν με προσφυγή για το νέο salary cap
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Premier League: Οι μάνατζερ απειλούν με προσφυγή για το νέο salary cap

Η ψήφιση των νέων οικονομικών κανόνων πλησιάζει, οι κορυφαίες ατζέντηδες προειδοποιούν για νομική μάχη και η Premier League βρίσκεται μπροστά σε μια από τις μεγαλύτερες συγκρούσεις των τελευταίων ετών.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Οι διαιτητές της 11ης αγωνιστικής της Super League
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Οι διαιτητές της 11ης αγωνιστικής της Super League

Ο Γερμανός, Χαρμ Όσμερς, ορίστηκε να σφυρίξει το ΑΕΚ - Άρης, ενώ ο Τάσος Σιδηρόπουλος θα διευθύνει το Ολυμπιακός - Ατρόμητος. - Όλοι οι διαιτητές της 11ης αγωνιστικής της Super League.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η απόπειρα αυτοκτονίας του Μαρτίκα και η μαρτυρία της Ανδριώτου – Νέα στοιχεία για το κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις
Ελλάδα 19.11.25

Η απόπειρα αυτοκτονίας του Μαρτίκα και η μαρτυρία της Ανδριώτου – Νέα στοιχεία για το κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις

«Το βράδυ μέσα από την κάμερα, βλέπω στα σκοτάδια τον Σπύρο Μαρτίκα με δύο κουτιά χάπια έτοιμος να τα καταπιεί και αρχίζω και ουρλιάζω» λέει Βρισηίδα Ανδριώτου

Σύνταξη
Γερμανία: Και «βραχιολάκια» για τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας – Αυξάνονται οι ποινές
Κόσμος 19.11.25

Και «βραχιολάκια» για τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας στη Γερμανία - Αυξάνονται οι ποινές

«Βασικός μας στόχος είναι να προστατεύσουμε καλύτερα τις γυναίκες, ειδικά από την ενδοοικογενειακή βία, δήλωσε η υπουργός Δικαιοσύνης της Γερμανίας Στέφανι Χούμπιγκ

Σύνταξη
Παίκτης της Μπενφίκα καταδικάστηκε για παράνομη διακίνηση ερωτικού βίντεο με ανηλίκους
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Παίκτης της Μπενφίκα καταδικάστηκε για παράνομη διακίνηση ερωτικού βίντεο με ανηλίκους

Ο εξτρέμ της Μπενφίκα, Αντρέας Σέλντερουπ, παραδέχθηκε την ενοχή του και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 14 ημερών με αναστολή. Το βίντεο ήταν διάρκειας 27 δευτερολέπτων

Σύνταξη
Τι Τζέι Σορτς: Τι αποκάλυψε για τη συζήτηση που είχε με τον Αταμάν
Euroleague 19.11.25

Τι Τζέι Σορτς: Τι αποκάλυψε για τη συζήτηση που είχε με τον Αταμάν

Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε με αφορμή το παιχνίδι με την Dubai BC (20/11, 21:15), τοποθετήθηκε και για το τί ειπώθηκε ανάμεσα σε εκείνον και τον Εργκίν Αταμάν και στα τελευταία ματς θυμίζει τον... περσινό καλό εαυτό του.

Σύνταξη
Λάζαρος Κυρίζογλου: «Η ενότητα της Αυτοδιοίκησης είναι αδιαπραγμάτευτη»
Κατανομή πόρων 19.11.25

Λάζαρος Κυρίζογλου: «Η ενότητα της Αυτοδιοίκησης είναι αδιαπραγμάτευτη»

Στο έκτακτο διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ για τον τρόπο κατανομής της επιπλέον έκτακτης χρηματοδότησης, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ στάθηκε εμφατικά στην ανάγκη της ενότητας για την Αυτοδιοίκηση.

Σύνταξη
Γιώργος Χατζημάρκος: «Οι Περιφέρειες είναι θεματοφύλακες της κοινωνικής συνοχής»
Περιφερειακή διακυβέρνηση 19.11.25

Γιώργος Χατζημάρκος: «Οι Περιφέρειες είναι θεματοφύλακες της κοινωνικής συνοχής»

Ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ ανέδειξε τις Περιφέρειες όχι ως διαχειριστικό φορέα, αλλά ως θεσμικό πυλώνα της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ευρωπαϊκής συνέχειας.

Σύνταξη
Πως ο Βαλέρι ενίσχυσε το VAR
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Πως ο Βαλέρι ενίσχυσε το VAR

Ο Ιταλός υπεύθυνος Πάολο Βαλέρι αποφάσισε να αλλάξει τακτική στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής. Οι παράγοντες της ΚΕΔ συζήτησαν το πρόβλημα στο έλεγχο των φάσεων και αναζήτησαν λύσεις

Βάιος Μπαλάφας
Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερος και ο φρουρός του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων
Τρίτος κατά σειρά 19.11.25

Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερος και ο φρουρός του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι δεν αντιλήφθηκε τον δράστη παρά μόνο όταν άκουσε τις φωνές της 28χρονης Κυριακής Γρίβα και τότε βγήκε αμέσως από το αστυνομικό κουβούκλιο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πόλεμος στην Ουκρανία: Σφοδρή ρωσική επίθεση στο δυτικό τμήμα της χώρας – Τουλάχιστον 20 νεκροί και 60 τραυματίες
Βομβαρδισμοί 19.11.25

Σφοδρή ρωσική επίθεση στο δυτικό τμήμα της Ουκρανίας - Τουλάχιστον 20 νεκροί και 60 τραυματίες

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε την ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται στην Τουρκία σε μια προσπάθεια «αναβίωσης» των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, οι οποίες βρίσκονται σε αδιέξοδο, με τη Ρωσία

Σύνταξη
Ουκρανία: Αποπέμφθηκαν οι υπουργοί Ενέργειας και Δικαιοσύνης για το σκάνδαλο διαφθοράς
Ύψους 100 εκατ. 19.11.25

Αποπέμφθηκαν οι υπουργοί Ενέργειας και Δικαιοσύνης της Ουκρανίας για το σκάνδαλο διαφθοράς

Η έρευνα για το σκάνδαλο διαφθοράς ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζεται με τον έλεγχο των συμβάσεων της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας, έχει προκαλέσει δημόσια οργή κατά της ουκρανικής ηγεσίας

Σύνταξη
Αντίο στο Πεντάστερο ξενοδοχείο κάτω από τον Πύργο της Πίζας για τον Γκατούζο
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Αντίο στο Πεντάστερο ξενοδοχείο κάτω από τον Πύργο της Πίζας για τον Γκατούζο

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ιταλίας αποεπενδύει από το ιστορικό project του Palazzo dei Trovatelli, εισπράττοντας σχεδόν 1 εκατ. ευρώ, την ώρα που προετοιμάζεται για τη μάχη της πρόκρισης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ποιος είναι ο Fancy James που κυκλοφορεί συνέχεια δίπλα στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ;
Δίδυμο 19.11.25

Ποιος είναι ο Fancy James που κυκλοφορεί συνέχεια δίπλα στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ;

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν πάει πουθενά χωρίς τον προσωπικό της στιλίστα, Fancy James. «Η Αθήνα έχει μεγαλοπρέπεια, είναι φανταστική» σχολιάζει ο ίδιος στο ίνσταγκραμ ενθουσιασμένος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανάμεσα στους υποψηφίους για την προεδρία του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης
Οι άλλοι υποψήφιοι 19.11.25

Ανάμεσα στους υποψηφίους για την προεδρία του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Σύμφωνα με διεθνή μέσα η πόρτα για την προεδρία του Eurogroup άνοιξε στον Έλληνα υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Πασκάλ Ντόναχιου

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τουρκία: Προϊόν απεντόμωσης η πιθανότερη αιτία της δηλητηρίασης οικογένειας τουριστών – Η ουσία AlP
Στην Κωνσταντινούπολη 19.11.25

Προϊόν απεντόμωσης η πιθανότερη αιτία της δηλητηρίασης οικογένειας τουριστών στην Τουρκία - Η ουσία AlP

Τα δύο εντομοκτόνα που περιέχουν φωσφίδιο αλουμινίου (AlP) κυκλοφορούν ελεύθερα στην αγορά στην Τουρκία - Η ακριβής αιτία θανάτου θα προσδιοριστεί με το επίσημο ιατροδικαστικό πόρισμα

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο