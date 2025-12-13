NBA: Συνεχίζουν ακάθεκτοι οι Πίστονς (142-115), σπουδαίο διπλό για Καβαλίερς (126-130)
Όλη η δράση από τα βραδινά ματς του NBA, με τους Πίστονς να επικρατούν και τους Καβαλίερς να παίρνουν μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη.
Οι Ντιτρόιτ Πίστονς συνέχισαν την ξέφρενη πορεία τους στο NBA τη φετινή σεζόν, νικώντας άνετα και χωρίς πρόβλημα αυτήν την φορά τους Ατλάντα Χοκς με το εντυπωσιακό 142-115.
Βρίσκονται στην κορυφή της Ανατολικής Περιφέρειας και μετά τη νέα και εύκολη νίκη τους κόντρα στους Χοκς, έφτασαν το ρεκόρ τους στο 20-5 έχοντας ισχυρή έδρα με 11 νίκες σε 13 ματς στην «Little Caesars Arena» του Μίσιγκαν.
Από εκεί και πέρα, οι Καβαλίερς λύγισαν τους Ουίζαρντς με 48 πόντους του Ντόνοβαν Μίτσελ, που έκανε μυθική εμφάνιση και «καθάρισε» για το Κλίβελαντ.
Αξίζει να σημειωθεί πως αν και έπαιζαν χωρίς τον Άντονι Έντουαρντς, οι Τίμπεργουλβς κατάφεραν να αποδράσουν με τη νίκη από την έδρα των Γουόριορς κερδίζοντας με 127-120 πατώντας γκάζι στο τέλος.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:
Σάρλοτ Χόρνετς – Σικάγο Μπουλς 126-129
Ντιτρόιτ Πίστονς – Ατλάντα Χοκς 142-115
Φιλαδέλφεια 76ερς – Ιντιάνα Πέισερς 115-105
Ουάσινγκτον Ουίζαρντς – Κλίβελαντ Καβαλίερς 126-130
Μέμφις Γκρίζλις – Γιούτα Τζαζ 126-130
Ντάλας Μάβερικς – Μπρούκλιν Νετς 119-111
Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς – Μινεσότα Τίμπεργουλβς 120-127
