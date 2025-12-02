sports betsson
Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025
02.12.2025 | 07:49
Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο η χώρα - «Η απεργία είναι προειδοποιητική»
Ο Ντόντσιτς και μια απίθανη δήλωση: «Δεν βλέπω πολύ NBA»
Μπάσκετ 02 Δεκεμβρίου 2025 | 15:19

Ο Ντόντσιτς και μια απίθανη δήλωση: «Δεν βλέπω πολύ NBA»

Σε ερώτηση σχετικά με τους Τορόντο Ράπτορς, προσεχείς αντιπάλους των Λέικερς, ο Λούκα Ντόντσιτς απάντησε ότι δεν παρακολουθεί πολύ το πρωτάθλημα που αγωνίζεται.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς είδαν το σερί 7 νικών να τελειώνει από τους Φοίνιξ Σανς, οι οποίοι πέρασαν εύκολα από το «Crypto.com Arena», επικρατώντας με 108-125. Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν ξανά ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του Λος Άντζελες με 38 πόντους, 11 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ωστόσο είχε και 9 λάθη.

Ο Σλοβένος ανέλαβε την ευθύνη για την ήττα, δηλώνοντας πως δεν θα έπρεπε να έχει τόσα λάθη σε ένα παιχνίδι. «Η ευθύνη είναι δική μου. Δεν επιτρέπεται να κάνω 9 λάθη σε έναν αγώνα. Στο δεύτερο δωδεκάλεπτο αντί να πάρω κάποια σουτ προσπάθησα να μοιράσω την μπάλα, αλλά και πάλι δεν γίνεται να κάνω τόσα λάθη. Η άμυνα των Σανς ήταν κάπως διαφορετική, μου επέτρεπε να σκοράρω αλλά μου περιόρισε την δημιουργία για τους συμπαίκτες μου και αυτό σίγουρα μάς μπέρδεψε λίγο», δήλωσε στη συνέντευξη τύπου.

Δείτε τη δήλωση του Ντόντσιτς

Τρεις μέρες μετά την αναμέτρηση με τους Σανς, οι Λέικερς θα επιστρέψουν στην αγωνιστική δράση στο Τορόντο, κόντρα στους Ράπτορς, οι οποίοι είδαν επίσης το σερί νικών τους να ολοκληρώνεται μετά από 9 παιχνίδια, ενώ μετράνε 2 διαδοχικές ήττες.

Ο Ντόντσιτς κλήθηκε να κάνει ένα σχόλιο για την ομάδα του Ντάρκο Ραγιάκοβιτς, που θα αντιμετωπίσει προσεχώς, ωστόσο δεν γνώριζε πολλά, καθώς… δεν παρακολουθεί πολύ NBA.

«Δεν βλέπω πολύ NBA, συγγνώμη. Ξέρω ότι έχουν καλό ρεκόρ. Αγαπώ τον προπονητή που έχουν. Τους έχει να παίζουν σκληρά», δήλωσε ο 26χρονος, ο οποίος αναδείχτηκε κορυφαίος παίκτης της εβδομάδας που πέρασε στη Δύση, με 37.3 πόντους, 8.7 ριμπάουντ και 10.3 ασίστ μέσο όρο στις τρεις νίκες των Λέικερς.

Κόσμος
Βρυξέλλες: Συνελήφθη για απάτη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι

Βρυξέλλες: Συνελήφθη για απάτη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι

Economy
ΟΟΣΑ: Ανθεκτική ανάπτυξη 2,2% το 2026 για την Ελλάδα – Τα τρωτά σημεία και οι παγίδες

ΟΟΣΑ: Ανθεκτική ανάπτυξη 2,2% το 2026 για την Ελλάδα – Τα τρωτά σημεία και οι παγίδες

inWellness
inTown
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Αθλητισμός & Σπορ 02.12.25

Euroleague 02.12.25

Απίστευτος! 02.12.25

Μπάσκετ 02.12.25

Άλκης Καμπανός: Καταδικασμένος για τη δολοφονία του τιμωρείται με 20 μήνες φυλάκισης για λειτουργία συνδέσμου
Εφετείο 02.12.25

Καταδικασμένος για τη δολοφονία του Καμπανού τιμωρείται με 20 μήνες φυλάκισης για λειτουργία συνδέσμου

Ο Άλκης Καμπανός δολοφονήθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 - Ένας από τους καταδικασμένους για τον φόνο του τιμωρήθηκε με την κατηγορία του υπεύθυνου συνδέσμου οπαδών

Σύνταξη
Ουκρανία: Στη Φλόριντα βελτιώθηκε το αρχικό σχέδιο εκεχειρίας, λέει ο Ζελένσκι
Κόσμος 02.12.25

Το αρχικό σχέδιο εκεχειρίας για την Ουκρανία βελτιώθηκε στις διαπραγματεύσεις στη Φλόριντα, λέει ο Ζελένσκι

Η Ουκρανία εμφανίζεται ευχαριστημένη από την πρόοδο των διαπραγματεύσεων με τους Αμερικανούς στη Φλόριντα - Τώρα η μπάλα ξανά στο γήπεδο της Ρωσίας

Σύνταξη
«Σημαντικό βήμα για την ίδρυση Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων στην Αμφίκλεια»
Αποκέντρωση 02.12.25

«Σημαντικό βήμα για την ίδρυση Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων στην Αμφίκλεια»

Πιο κοντά βρίσκεται η ίδρυση σχολής δοκίμων αστυφυλάκων στην περιοχή της Αμφίκλειας μετά την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου ίδρυσης και λειτουργίας της.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα λαχεία των «τυχερών» μαρτύρων – Έλεγχος ΣΔΟΕ σε «χασάπη», Μαγειρία, Σεμερτζίδου
Πολιτική Γραμματεία 02.12.25

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα λαχεία των «τυχερών» μαρτύρων – Έλεγχος ΣΔΟΕ σε «χασάπη», Μαγειρία, Σεμερτζίδου

Η απόφαση αυτή προέκυψε μετά από την πρόταση της πλειοψηφίας, που όμως δεν στηρίχθηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία αποχώρησαν θεωρώντας κοροϊδία την ακολουθούμενη διαδικασία

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Αθλητισμός & Σπορ 02.12.25

Ο Ντικ Βαν Ντάικ παραμέλησε την οικογένειά του για χάρη της καριέρας του – «Πάλευα να ξεφύγουμε από τη φτώχεια»
100 χρόνια 02.12.25

Ο Ντικ Βαν Ντάικ παραμέλησε την οικογένειά του για χάρη της καριέρας του – «Πάλευα να ξεφύγουμε από τη φτώχεια»

Λίγες ημέρες προτού γίνει 100 ετών, ο γνωστός ηθοποιός Ντικ Βαν Ντάικ παραδέχθηκε σε συνέντευξή του ότι παραμέλησε τη γυναίκα και τα παιδιά του για χάρη της καριέρας του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Euroleague 02.12.25

Ο «άγνωστος ήρωας» του Empire State Building: Η αληθινή ιστορία πίσω από την πιο επικίνδυνη φωτογραφία της Νέας Υόρκης
Men at Work 02.12.25

Ο «άγνωστος ήρωας» του Empire State Building: Η αληθινή ιστορία πίσω από την πιο επικίνδυνη φωτογραφία της Νέας Υόρκης

Μία από τις πιο εμβληματικές εικόνες της Αμερικής κρύβει έναν άγνωστο ήρωα. Νέα έρευνα επιχειρεί να αποκαλύψει την ταυτότητα και τις ζωές των εργατών που ύψωσαν το Empire State Building

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

