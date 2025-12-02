Ο Ντόντσιτς και μια απίθανη δήλωση: «Δεν βλέπω πολύ NBA»
Σε ερώτηση σχετικά με τους Τορόντο Ράπτορς, προσεχείς αντιπάλους των Λέικερς, ο Λούκα Ντόντσιτς απάντησε ότι δεν παρακολουθεί πολύ το πρωτάθλημα που αγωνίζεται.
Οι Λος Άντζελες Λέικερς είδαν το σερί 7 νικών να τελειώνει από τους Φοίνιξ Σανς, οι οποίοι πέρασαν εύκολα από το «Crypto.com Arena», επικρατώντας με 108-125. Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν ξανά ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του Λος Άντζελες με 38 πόντους, 11 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ωστόσο είχε και 9 λάθη.
Ο Σλοβένος ανέλαβε την ευθύνη για την ήττα, δηλώνοντας πως δεν θα έπρεπε να έχει τόσα λάθη σε ένα παιχνίδι. «Η ευθύνη είναι δική μου. Δεν επιτρέπεται να κάνω 9 λάθη σε έναν αγώνα. Στο δεύτερο δωδεκάλεπτο αντί να πάρω κάποια σουτ προσπάθησα να μοιράσω την μπάλα, αλλά και πάλι δεν γίνεται να κάνω τόσα λάθη. Η άμυνα των Σανς ήταν κάπως διαφορετική, μου επέτρεπε να σκοράρω αλλά μου περιόρισε την δημιουργία για τους συμπαίκτες μου και αυτό σίγουρα μάς μπέρδεψε λίγο», δήλωσε στη συνέντευξη τύπου.
Δείτε τη δήλωση του Ντόντσιτς
Luka Dončić on his performance tonight: “That was my fault. I shouldn’t have nine turnovers in a game.” #Lakeshow pic.twitter.com/6Q2QtmnxQv
— LoJo Media (@LoJoMedia) December 2, 2025
Τρεις μέρες μετά την αναμέτρηση με τους Σανς, οι Λέικερς θα επιστρέψουν στην αγωνιστική δράση στο Τορόντο, κόντρα στους Ράπτορς, οι οποίοι είδαν επίσης το σερί νικών τους να ολοκληρώνεται μετά από 9 παιχνίδια, ενώ μετράνε 2 διαδοχικές ήττες.
Ο Ντόντσιτς κλήθηκε να κάνει ένα σχόλιο για την ομάδα του Ντάρκο Ραγιάκοβιτς, που θα αντιμετωπίσει προσεχώς, ωστόσο δεν γνώριζε πολλά, καθώς… δεν παρακολουθεί πολύ NBA.
«Δεν βλέπω πολύ NBA, συγγνώμη. Ξέρω ότι έχουν καλό ρεκόρ. Αγαπώ τον προπονητή που έχουν. Τους έχει να παίζουν σκληρά», δήλωσε ο 26χρονος, ο οποίος αναδείχτηκε κορυφαίος παίκτης της εβδομάδας που πέρασε στη Δύση, με 37.3 πόντους, 8.7 ριμπάουντ και 10.3 ασίστ μέσο όρο στις τρεις νίκες των Λέικερς.
Luka when asked about the Raptors:
«I don’t watch much NBA sorry» pic.twitter.com/TbSFpP74dJ
— ²³𝙻𝚎𝙱𝚛𝚘𝚗𝚌𝚑𝚒𝚝𝚒𝚜🏀☄️🌎💞 (@BronGotGame) December 2, 2025
