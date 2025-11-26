Οι Ουάσινγκτον Γουίζαρντς πήραν τη δεύτερη νίκη τους στη φετινή σεζόν, και «έσπασαν» το αρνητικό σερί 14 ηττών στο ΝΒΑ, επικρατώντας των Ατλάντα Χοκς με 132-113. Η ομάδα της πρωτεύουσας παραμένει στην τελευταία θέση της Ανατολής με το χειρότερο ρεκόρ (2-15), ενώ οι Χοκς έπεσαν στο 11-8 και έχασαν την ευκαιρία να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο την τετράδα.

Ο παίκτης που «έκλεψε» τις εντυπώσεις ήταν αδιαμφισβήτητα ο Σι Τζέι Μακόλουμ. Ο βετεράνος της λίγκας σημείωσε 46 πόντους με 10/13 τρίποντα, ενώ είχε παράλληλα 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Πολύ σημαντικός για την ομάδα ήταν και ο Άλεξ Σαρ, ο οποίος είχε 27 πόντους και 11 ριμπάουντ. Όσον αφορά τους φιλοξενούμενους, κορυφαίος ήταν ο Κρίσταπς Πορζίνγκις, ο οποίος είχε 22 πόντους και 8 ριμπάουντ

Οι Ορλάντο Μάτζικ ήταν εντυπωσιακοί στη Φιλαδέλφεια, απέναντι στους 76ερς, τους οποίους οδήγησαν στην πιο βαριά ήττα της σεζόν, με 103-144. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη διαφορά σε παιχνίδι του ΝΒΑ φέτος (ισοφάρισε το Γκρίζλις-Κινγκς 137-96). Με αυτή τη… βόλτα στην πόλη της Πενσιλβάνια, οι Μάτζικ ανέβηκαν στο 11-8, ενώ οι Σίξερς έπεσαν στο 9-8.

Κορυφαίος για την ομάδα της Φλόριντα ήταν ο Άντονι Μπλακ, ο οποίος σε 28 λεπτά παιχνιδιού σημείωσε 31 πόντους και 3 ασίστ. Πολύ καλή εμφάνιση και από τον Φρανζ Βάγκνερ, με τον Γερμανό να σημειώνει 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Όσον αφορά τους γηπεδούχους, ο πρωταγωνιστής της ομάδας, Ταϊρίς Μάξι, έμεινε στους 20 πόντους και 4 ασίστ.

Το ντέρμπι του LA και μία ακόμη απίθανη εμφάνιση Ντόντσιτς στο NBA

Το πρόγραμμα της ημέρας έκλεισε το ντέρμπι του Λος Άντζελες ανάμεσα σε Λέικερς και Κλίπερς, με την παρέα του Λούκα Ντόντσιτς να το μετατρέπει σε μονόπλευρο σόου. Η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ πήρε τη νίκη με 135-118 και βρίσκεται σε ισοβαθμία με τους Νάγκετς στη δεύτερη θέση με 13-4. Οι Κλίπερς από την άλλη συνεχίζουν την αρνητική τους σεζόν και έπεσαν στο 5-13.

Ο Λούκα Ντόντσιτς συνεχίζει τις τρομερές εμφανίσεις, και σε αυτό το παιχνίδι σημείωσε 43 πόντους, 9 ριμπάουντ και 13 ασίστ. Εντυπωσιακός είναι φέτος και ο Όστιν Ριβς, και μαζί με τον Σλοβένο αποτελούν ένα τρομερό δίδυμο. Συγκεκριμένα, ο Αμερικάνος είχε 31 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Την τριάδα συμπληρώνει ο «παππούς» της παρέας, Λεμπρόν Τζέιμς, με 25 πόντους, 6 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ. Για τους Κλίπερς, κορυφαίος για άλλη μία φορά ήταν ο Τζέιμς Χάρντεν, με 29 πόντους, 5 ριμπάουντ και 9 ασίστ.