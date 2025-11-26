sports betsson
26.11.2025 | 11:28
Ρόδος: Ένας στρατιωτικός νεκρός κι ένας βαριά τραυματίας από έκρηξη χειροβομβίδας
ΝΒΑ: Οι Λέικερς πήραν το ντέρμπι του LA με απίθανο Ντόντσιτς (135-118) – Άνετη νίκη των Γουίζαρντς (132-113)
Μπάσκετ 26 Νοεμβρίου 2025 | 11:24

ΝΒΑ: Οι Λέικερς πήραν το ντέρμπι του LA με απίθανο Ντόντσιτς (135-118) – Άνετη νίκη των Γουίζαρντς (132-113)

Τρία παιχνίδια είχε το πρόγραμμα της Τρίτης (25/11) στο ΝΒΑ. Δείτε εδώ όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς με τον Λούκα Ντόντσιτς και τους Λέικερς να κλέβουν την παράσταση.

Σύνταξη
Οι Ουάσινγκτον Γουίζαρντς πήραν τη δεύτερη νίκη τους στη φετινή σεζόν, και «έσπασαν» το αρνητικό σερί 14 ηττών στο ΝΒΑ, επικρατώντας των Ατλάντα Χοκς με 132-113. Η ομάδα της πρωτεύουσας παραμένει στην τελευταία θέση της Ανατολής με το χειρότερο ρεκόρ (2-15), ενώ οι Χοκς έπεσαν στο 11-8 και έχασαν την ευκαιρία να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο την τετράδα.

Ο παίκτης που «έκλεψε» τις εντυπώσεις ήταν αδιαμφισβήτητα ο Σι Τζέι Μακόλουμ. Ο βετεράνος της λίγκας σημείωσε 46 πόντους με 10/13 τρίποντα, ενώ είχε παράλληλα 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Πολύ σημαντικός για την ομάδα ήταν και ο Άλεξ Σαρ, ο οποίος είχε 27 πόντους και 11 ριμπάουντ. Όσον αφορά τους φιλοξενούμενους, κορυφαίος ήταν ο Κρίσταπς Πορζίνγκις, ο οποίος είχε 22 πόντους και 8 ριμπάουντ

YouTube thumbnail

Οι Ορλάντο Μάτζικ ήταν εντυπωσιακοί στη Φιλαδέλφεια, απέναντι στους 76ερς, τους οποίους οδήγησαν στην πιο βαριά ήττα της σεζόν, με 103-144. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη διαφορά σε παιχνίδι του ΝΒΑ φέτος (ισοφάρισε το Γκρίζλις-Κινγκς 137-96). Με αυτή τη… βόλτα στην πόλη της Πενσιλβάνια, οι Μάτζικ ανέβηκαν στο 11-8, ενώ οι Σίξερς έπεσαν στο 9-8.

Κορυφαίος για την ομάδα της Φλόριντα ήταν ο Άντονι Μπλακ, ο οποίος σε 28 λεπτά παιχνιδιού σημείωσε 31 πόντους και 3 ασίστ. Πολύ καλή εμφάνιση και από τον Φρανζ Βάγκνερ, με τον Γερμανό να σημειώνει 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Όσον αφορά τους γηπεδούχους, ο πρωταγωνιστής της ομάδας, Ταϊρίς Μάξι, έμεινε στους 20 πόντους και 4 ασίστ.

YouTube thumbnail

Το ντέρμπι του LA και μία ακόμη απίθανη εμφάνιση Ντόντσιτς στο NBA

Το πρόγραμμα της ημέρας έκλεισε το ντέρμπι του Λος Άντζελες ανάμεσα σε Λέικερς και Κλίπερς, με την παρέα του Λούκα Ντόντσιτς να το μετατρέπει σε μονόπλευρο σόου. Η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ πήρε τη νίκη με 135-118 και βρίσκεται σε ισοβαθμία με τους Νάγκετς στη δεύτερη θέση με 13-4. Οι Κλίπερς από την άλλη συνεχίζουν την αρνητική τους σεζόν και έπεσαν στο 5-13.

Ο Λούκα Ντόντσιτς συνεχίζει τις τρομερές εμφανίσεις, και σε αυτό το παιχνίδι σημείωσε 43 πόντους, 9 ριμπάουντ και 13 ασίστ. Εντυπωσιακός είναι φέτος και ο Όστιν Ριβς, και μαζί με τον Σλοβένο αποτελούν ένα τρομερό δίδυμο. Συγκεκριμένα, ο Αμερικάνος είχε 31 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Την τριάδα συμπληρώνει ο «παππούς» της παρέας, Λεμπρόν Τζέιμς, με 25 πόντους, 6 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ. Για τους Κλίπερς, κορυφαίος για άλλη μία φορά ήταν ο Τζέιμς Χάρντεν, με 29 πόντους, 5 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

YouTube thumbnail

Economy
Συλλογικές συμβάσεις: Ιστορική συμφωνία για επαναφορά τους

Συλλογικές συμβάσεις: Ιστορική συμφωνία για επαναφορά τους

Economy
Χρυσές λίρες: Πόσες έχουν αποταμιεύσει οι Έλληνες 

Χρυσές λίρες: Πόσες έχουν αποταμιεύσει οι Έλληνες 

Αθλητική Ροή
Champions League 26.11.25

Ραούλ Μπράβο: «Ούτε η Ρεάλ στο Καραϊσκάκη»

Ο Ραούλ Μπράβο έχει γράψει ιστορία με την Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ έχει αγωνιστεί με επιτυχία και στον Ολυμπιακό και σε συνέντευξη στο ραδιόφωνο της Marca τόνισε τη δυναμική που έχει το Καραϊσκάκη

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ναν: «Είμαι ο ηγέτης στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού – Το Νο. 25 να ανέβει στην οροφή του ΟΑΚΑ»
Euroleague 26.11.25

Ναν: «Είμαι ο ηγέτης στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού – Το Νο. 25 να ανέβει στην οροφή του ΟΑΚΑ»

Ο Κέντρικ Ναν μίλησε στην κάμερα της Nova μετά την επικράτηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρτιζάν, τονίζοντας τη φιλοδοξία του να δει τη φανέλα του στην οροφή του γηπέδου.

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης: Τα πλάνα του Τσάμπι Αλόνσο για τη «μάχη» με τον Ολυμπιακό
Champions League 26.11.25

Ρεάλ Μαδρίτης: Τα πλάνα του Τσάμπι Αλόνσο για τη «μάχη» με τον Ολυμπιακό

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει στο Καραϊσκάκη τον Ολυμπιακό (22:00) και ο Τσάμπι Αλόνσο καταστρώνει τα πλάνα του για το σπουδαίο παιχνίδι για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
«Ενδιαφέρον από επιχειρηματία για την ΠΑΕ Άρης»
Ποδόσφαιρο 26.11.25

«Ενδιαφέρον από επιχειρηματία για την ΠΑΕ Άρης»

Ο σύνδεσμος οργανωμένων «Super-3» ανέφερε ότι έχει γίνει επαφή ανθρώπων του συλλόγου με ισχυρό επιχειρηματία, που είναι πιθανό να καταθέσει πρόταση στον Θόδωρο Καρυπίδη για την απόκτηση της ΠΑΕ Άρης.

Σύνταξη
Μπόντο/Γκλιμτ – Γιουβέντους 2-3: Ο Ντέιβιντ χάρισε «χρυσό τρίποντο» στις καθυστερήσεις! (vid)
Champions League 26.11.25

Μπόντο/Γκλιμτ – Γιουβέντους 2-3: Ο Ντέιβιντ χάρισε «χρυσό τρίποντο» στις καθυστερήσεις! (vid)

Στον «βαρύ» αγωνιστικό χώρο του παγωμένου «Aspmyra», καθώς έριχνε χιονόνερο, η Γιουβέντους έφυγε με πολύτιμο νίκη με 3-2 επί της Μπόντο, χάρη σε γκολ του Ντέιβιντ στις καθυστερήσεις.

in.gr Team
Προκλητική η Σεμερτζίδου στην Εξεταστική: «Η Ferrari είναι του συζύγου μου, δεν ήξερα ότι πρέπει να πάρω άδεια να την οδηγήσω»
ΟΠΕΚΕΠΕ 26.11.25

Προκλητική η Σεμερτζίδου στην Εξεταστική: «Η Ferrari είναι του συζύγου μου, δεν ήξερα ότι πρέπει να πάρω άδεια να την οδηγήσω»

Η πρώην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Καλλιόπη Σεμερτζίδου καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή που ερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υποστήριξε ότι έχει στην κατοχή της μόνο ένα scooter 125cc.

Σύνταξη
Όταν ο καπιταλισμός γίνεται καρέ: Τα κόμικ που «αποκαθηλώνουν» την εργασία — και «ξεγυμνώνουν» την εξουσία
Ρωγμές 26.11.25

Όταν ο καπιταλισμός γίνεται καρέ: Τα κόμικ που «αποκαθηλώνουν» την εργασία — και «ξεγυμνώνουν» την εξουσία

Σε μια εποχή όπου η εργασία παρουσιάζεται ως «νόμος της φύσης», μια σειρά από κόμικ αποκαλύπτουν τις μικρές και μεγάλες μορφές βίας του συστήματος — δείχνοντας πως αυτό που μοιάζει αυτονόητο είναι απλώς μια αφήγηση που μπορεί να ξαναγραφτεί.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κακοκαιρία Adel: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Συναγερμός για ισχυρούς ανέμους, βροχές, καταιγίδες και χαλάζι
Κακοκαιρία Adel 26.11.25

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Συναγερμός για ισχυρούς ανέμους, βροχές, καταιγίδες και χαλάζι

Η κακοκαιρία θα είναι ιδιαίτερα έντονη και θα δοκιμάσει τις αντοχές περιοχών που ήδη έχουν πληγεί ή είναι ευάλωτες σε πλημμυρικά φαινόμενα

Σύνταξη
Αντιμέτωπη με τα τρακτέρ η κυβέρνηση ψάχνει αναχώματα – Δεν πείθονται οι αγρότες
Επιχείρηση κατευνασμού 26.11.25

Αντιμέτωπη με τα τρακτέρ η κυβέρνηση ψάχνει αναχώματα – Δεν πείθονται οι αγρότες

Παρά τις κυβερνητικές προσπάθειες κατευνασμού τους, οι αγρότες δείχνουν ότι δεν σκοπεύουν να κάνουν πίσω και την ερχόμενη Κυριακή στήνουν τα πρώτα μπλόκα προκαλώντας έντονη ανησυχία στο Μαξίμου

Σύνταξη
Εγκλωβισμένοι στο μύθο τους
Editorial 26.11.25

Εγκλωβισμένοι στο μύθο τους

Μεγάλη μερίδα του μιντιακού και πολιτικού προσωπικού της χώρας δεν μπορούν να ξεφύγουν από τη μυθολογία τους. Και αυτό εξηγεί τι δεν πάει καλά στη χώρα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κικίλιας στην 34η Σύνοδο IMO: «Οι Έλληνες πάνω στη θάλασσα χτίσαμε την ιστορική κληρονομιά μας»
«Δύναμη και ευθύνη» 26.11.25

«Οι Έλληνες πάνω στη θάλασσα χτίσαμε την ιστορική κληρονομιά μας» - Κικίλιας στην 34η Σύνοδο IMO

Μεταξύ άλλων, ο υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, τόνισε ότι «οφείλουμε όλοι να ενωθούμε απέναντι σε πράξεις πειρατείας, ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για το παγκόσμιο εμπόριο»

Σύνταξη
Τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ ΚΕΔΕ-ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
Επί τάπητος 26.11.25

Τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ ΚΕΔΕ-ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Συνέχισε τις θεσμικές συναντήσεις και την ενημέρωση των κομμάτων η εκτελεστική επιτροπή της ΚΕΔΕ σύμφωνα με την απόφαση του ετήσιου τακτικού της συνεδρίου.

Σύνταξη
Επίδομα θέρμανσης: Πότε λήγει η προθεσμία – Πώς καθορίζεται η επιδότηση
2+1 δόσεις 26.11.25

Πότε λήγει η προθεσμία για το επίδομα θέρμανσης - Πώς καθορίζεται η επιδότηση

Ο Κλιματικός Συντελεστής μαζί με τον Συντελεστή Τρεχουσών Καιρικών Συνθηκών που ανακοινώνεται την άνοιξη από την ΕΜΥ, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τα ποσά που θα δοθούν ως επίδομα θέρμανσης

Σύνταξη
Η σκοτεινή πλευρά της δόξας: Νέα μελέτη δείχνει ότι η φήμη «κλέβει» χρόνια από τη ζωή των μουσικών
4,6 χρόνια 26.11.25

Η σκοτεινή πλευρά της δόξας: Νέα μελέτη δείχνει ότι η φήμη «κλέβει» χρόνια από τη ζωή των μουσικών

Μια νέα γερμανική μελέτη αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά της δόξας. Η φήμη μπορεί να «κλέβει» έως και 4,6 χρόνια από τη ζωή των μουσικών, επιβαρύνοντας την υγεία τους όσο και το περιστασιακό κάπνισμα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
