«Τρομερός» ξανά ο Ντόντσιτς: Οδήγησε τους Λέικερς στη νίκη κόντρα στους Χιτ (vid)
Ο Λούκα Ντόντσιτς πήρε στις πλάτες του τους Λέικερς και τους οδήγησε σε μία ακόμα νίκη την εφετινή σεζόν.
Ο Λούκα Ντόντσιτς δικαίωσε ακόμα μία φορά το παρατσούκλι του (Luca Magic), κάνοντας τα… μαγικά του και απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ, με την ομάδα του Σποέλστρα να μην μπορεί να τον σταματήσει με τίποτα, με τον παίκτη των Λέικερς να κάνει ένα ακόμα φαντασμαγορικό triple double.
Ο Σλοβένος σούπερ σταρ σταμάτησε στους 29 πόντους, μάζεψε 11 ριμπάουντ και μοίρασε 10 ασίστ, με ένα μεγαλοπρεπές triple double, οδηγώντας την ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ σε ακόμα μια επικράτηση στο ξεκίνημα της σεζόν.
Δείτε τις καλύτερες στιγμές από την εμφάνιση του Ντόντσιτς
Αυτή μάλιστα ήταν η 5η νίκη σε 7 παιχνίδια για την ομάδα από την Καλιφόρνια, που δείχνει πως λειτουργεί πάρα πολύ καλά, έχοντας σε πολύ καλή κατάσταση τον Σλοβένο σούπερ σταρ, ο οποίος είναι και το σημείο αναφοράς για τους «λιμνάνθρωπους».
