Η τρομερή εμφάνιση του Ντόντσιτς στην πρεμιέρα του NBA δεν ήταν αρκετή για τους Λέικερς (vid)

Το NBA επέστρεψε στις οθόνες μας και μαζί του και ο Λούκα Ντόντσιτς. Ο Σλοβένος έδωσε άλλο ένα «σόου» απέναντι στους Γουόριος, ωστόσο ήταν… μόνος του και οι Λέικερς ήττήθηκαν στην πρεμιέρα με 109-119.

Ο 26χρονος ξεκίνησε την πρώτη του πλήρη σεζόν με την ομάδα του Λος Άντζελες με άλλη μία εντυπωσιακή εμφάνιση, σημειώνοντας 43 πόντους, 12 ριμπάουντ και 9 ασίστ σε 41 λεπτά, με εξαιρετικό ποσοστό στα δίποντα (15/17), και έδειξε ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση, όπως είδαμε και το καλοκαίρι στο Eurobasket. Παράλληλα, έγινε ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του franchise που σκοράρει 40+ πόντους σε πρεμιέρα, μετά τους Κόμπι Μπράιαντ και Έλτζιν Μπέιλορ.

Παρ’ όλα αυτά, ένας Λούκα δεν φτάνει αν θες να κάνεις ανταγωνισμό. Ο μόνος παίκτης των Λέικερς που έκανε ικανοποιητική εμφάνιση ήταν ο Ριβς με 26 πόντους, 5 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ωστόσο εμφανίστηκε… αργά, καθώς οι μισοί του πόντοι μπήκαν στην τελευταία περίοδο, όπου οι Γουόριορς μπήκαν με προβάδισμα 11 πόντων.

Παράλληλα, ο Έιτον στο ντεμπούτο του ήταν απογοητευτικός, μετρώντας 10 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο… μικρός πάγκος συνέβαλε ελάχιστα, καθώς από τους 4 παίκτες που δεν ξεκίνησαν το παιχνίδι, προήλθαν 18 πόντοι, σε αντίθεση με τους 33 των Γουόριορς.

Η απουσία του Λεμπρόν Τζέιμς αποδεικνύεται ακόμα πιο σημαντική για τους Λέικερς, καθώς μέχρι να επιστρέψει τον Νοέμβριο, ο Τζέι Τζέι Ρέντικ δεν έχει πολλές επιλογές, όπως αποδείχτηκε και με το μικρό ρόστερ των 9 παικτών, και ο Λούκα Ντόντσιτς όσα «θαύματα» κι αν κάνει, θα χρειαστεί βοήθεια αν θέλει να κατακτήσει το πρώτο του δαχτυλίδι. Κάτι παρόμοιο είδαμε και όταν αγωνιζόταν στους Μάβερικς, όπου έφτασε μέχρι τους τελικούς το 2024.

Τα highlights από την εμφάνιση του Ντόντσιτς