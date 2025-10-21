Πρώτο φαβορί για τον τίτλο η Θάντερ – Τι «βλέπουν» στην Αμερική για την μεγάλη «μάχη» στο NBA

Η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο τζάμπολ της χρονιάς στο NBA έχει ξεκινήσει και γίνεται βεβαίως εύκολα αντιληπτό πως η «μάχη» στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Τα γραφεία στοιχημάτων είναι στο… φόρτε τους καθώς τα στοιχήματα δίνουν και παίρνουν, αναφορικά με την ομάδα που θα κατακτήσει τον φετινό τίτλο, την ώρα που οι ειδικοί αναλύουν τα δεδομένα και προβλέπουν την εξέλιξη της μεγάλης κόντρας.

Η Οκλαχόμα Θάντερ κατέκτησε (πανάξια) τον τίτλο την περασμένη αγωνιστική περίοδο και σύμφωνα με τα γραφεία στοιχημάτων, είναι και φέτος το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Θα πρέπει μάλιστα εδώ να σημειωθεί πως είναι πολλοί αυτοί που υποστηρίζουν ότι η Θάντερ έχει τις δυνατότητες (λόγω του εντυπωσιακού ρόστερ) όχι απλά να κάνει το repeat, αλλά να δημιουργήσει μια νέα «δυναστεία» στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, μονοπολώντας τους τίτλους γι’ αρκετά χρόνια.

Σύμφωνα με αυτές τις προβλέψεις, η Οκλαχόμα μπορεί να κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια, στηριζόμενη στους νέους σε ηλικία (κι εξαιρετικούς) παίκτες που έχει, κάτι που το αναγνωρίζουν όλοι.

Το ρόστερ της Θάντερ θεωρείται το πληρέστερο στο NBA και το βασικό ζητούμενο για τους πρωταθλητές είναι να μείνουν μακριά από σοβαρούς τραυματισμούς.

Αυτός είναι τούτη την στιγμή ο μεγαλύτερος φόβος για την Οκλαχόμα καθώς η διαφορά δυναμικότητας που υπάρχει με τις άλλες ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο είναι σημαντική.

Σε ότι αφορά το δεύτερο φαβορί, τα γραφεία στοιχημάτων στις ΗΠΑ θεωρούν πως η ομάδα που μπορεί να κοντράρει την Θάντερ κάνοντας τελικά την έκπληξη, είναι οι Καβαλίερς, ενώ την ίδια απόδοση δίνουν και οι Ντένβερ Νάγκετς.

Ακολουθούν Ρόκετς, Νικς και Λέικερς και πάμε να δούμε πως «βλέπουν» τα στοιχηματζίδικα στις ΗΠΑ, την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύμφωνα με τις αποδόσεις, οι Μπακς είναι στην μέση της σχετικής λίστας αλλά εδώ θα πρέπει να τονίσουμε πως ο Γιάννης είναι πανέτοιμος για μιαν ακόμα εντυπωσιακή χρονιά στο NBA.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι όλοι στις ΗΠΑ (γραφεία στοιχημάτων, αναλυτές, προπονητές) αναγνωρίζουν την ανωτερότητα της Θάντερ και θεωρούν πως αυτή είναι η ομάδα που έχει τις περισσότερες πιθανότητες για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος.

Κρίνοντας κάποιος από το ρόστερ που έχουν οι πρωταθλητές, δικαιολογημένα θεωρούνται έτοιμοι να κάνουν το repeat. Επαναλαμβάνουμε, αρκεί να μείνουν μακριά από σοβαρούς τραυματισμούς στην διάρκεια της χρονιάς.

Θυμίζουμε ότι πέρυσι η Θάντερ κατέκτησε τον τίτλο επικρατώντας με 4-3 των Πέισερς.