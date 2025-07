«Έδεσαν» τον Τζέιλεν Γουίλιαμς με συμφωνία 287 εκατ. δολαρίων οι Θάντερ (pic)

Mετά την ανανέωση της συνεργασίας τους με τους Σέι Γκίλτζιου-Αλεξάντερ και Τσετ Χόλμγκρεν, οι Οκλαχόμα Σϊτι Θάντερ προχώρησαν σε άλλη μία μεγάλη κίνηση για να διατηρώντας έτσι τον κορμό που τους οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στο ΝΒΑ.

Ο λόγος για τον Τζέιλεν Γουίλιαμς ο οποίος σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια συμφώνησε σε επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών για τα επόμενα πέντε χρόνια με τον Αμερικανό να μπορεί να λάβει ως συνολικά έσοδα 287 εκατομμύρια δολάρια.

Breaking: Oklahoma City Thunder All-NBA star and champion Jalen Williams has agreed to a five-year maximum rookie contract extension that could reach $287 million, agents Bill Duffy and Justin Haynes of WME Basketball told ESPN. pic.twitter.com/3lwASY42iT

