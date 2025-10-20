Ο Κέβιν Ντουράντ έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του NBA

Ο Κέβιν Ντουράντ, ένας από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών και ήδη όγδοος στη λίστα των καλύτερων στην ιστορία του NBA με 30.571 πόντους, ετοιμάζεται να μπει στην 18η του σεζόν στο πρωτάθλημα. Και το κάνει γράφοντας ταυτόχρονα ιστορία: στα 37 του χρόνια, ο Ντουράντ είναι πλέον ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία της λίγκας, ξεπερνώντας ακόμη και τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Το καλοκαίρι μετακινήθηκε στους Χιούστον Ρόκετς, την πέμπτη ομάδα της καριέρας του, ύστερα από ανταλλαγή με τους Φοίνιξ Σανς. Παρά την ηλικία του, οι Ρόκετς δεν δίστασαν ούτε στιγμή να επενδύσουν πάνω του: του πρόσφεραν νέο συμβόλαιο έως το 2027, αξίας 90 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 77 εκατομμύρια ευρώ).

Αν προστεθούν και τα 54,7 εκατομμύρια που θα λάβει από τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τους Σανς, τότε ο Ντουράντ αναμένεται να εισπράξει περίπου 144 εκατομμύρια δολάρια μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Έτσι, το συνολικό ποσό που έχει κερδίσει στην καριέρα του από συμβόλαια αγγίζει τα 598 εκατομμύρια. Μόνο ο ΛεΜπρόν Τζέιμς τον πλησιάζει, με 583 εκατομμύρια.

Η διαδρομή του ξεκίνησε το 2007, όταν οι Σιάτλ Σούπερσόνικς τον επέλεξαν στο Draft και του προσέφεραν το πρώτο του τετραετές συμβόλαιο, ύψους 19,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Όταν η ομάδα μετακόμισε και μετονομάστηκε σε Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, ο Ντουράντ υπέγραψε νέα πενταετή επέκταση, αξίας σχεδόν 90 εκατομμυρίων.

Το 2016, ως ελεύθερος πια, υπέγραψε στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, όπου κατέκτησε δύο πρωταθλήματα δίπλα στον Στεφ Κάρι, εισπράττοντας συνολικά 120 εκατομμύρια δολάρια. Το 2022, αποχώρησε από την Καλιφόρνια για τους Μπρούκλιν Νετς, οι οποίοι του έδωσαν 164,2 εκατομμύρια. Στους Σανς προστέθηκαν ακόμη 144 εκατομμύρια, και τώρα, στους Ρόκετς, τουλάχιστον άλλα τόσα.

Έτσι, ο «KD» έχει μετατραπεί σε ένα οικονομικό φαινόμενο της εποχής του: ένας αθλητής που συνδυάζει το ταλέντο και τη διάρκεια με τη στρατηγική διαχείριση της καριέρας του. Παρά τους σοβαρούς τραυματισμούς που αντιμετώπισε —ιδίως τον Αχίλλειο το 2019— κατάφερε να παραμείνει ένας από τους πιο σταθερούς και πολύτιμους σκόρερ του ΝΒΑ, αλλά και ένας από τους πιο εμπορικά επιτυχημένους αθλητές της γενιάς του.

Η παρουσία του στο Χιούστον συμβολίζει και ένα νέο κεφάλαιο για μια ομάδα που προσπαθεί να επιστρέψει στο προσκήνιο. Οι Ρόκετς, με έναν έμπειρο ηγέτη όπως ο Ντουράντ και ένα νεανικό σύνολο γύρω του, ελπίζουν να ξαναβρούν τη λάμψη που είχαν στις εποχές του Χακίμ Ολάζουον.

Αν κάτι χαρακτηρίζει τον Κέβιν Ντουράντ, είναι η συνέπεια. Από τα πρώτα του χρόνια στους Σούπερσόνικς μέχρι σήμερα, παραμένει ο ίδιος ακούραστος σκόρερ, ο άνθρωπος που μπορεί να μετατρέψει κάθε επίθεση σε ποίηση. Τώρα, με σχεδόν 600 εκατομμύρια δολάρια σε συμβόλαια και μια καριέρα που εξακολουθεί να γράφει ιστορία, ο Ντουράντ δεν είναι απλώς ένας σπουδαίος μπασκετμπολίστας — είναι ο ζωντανός ορισμός του success story του NBA.