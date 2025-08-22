Όταν κοιτάς από ψηλά: Μοντέλο του OnlyFans λέει ότι έχει ύψος 2.13 μ. και θαυμαστές τους Σακίλ Ο’Νιλ και Κέβιν Ντουράντ

Αν στην Ελλάδα είσαι ότι δηλώσεις, τότε μπορεί κάποιος να φανταστεί τι γίνεται στο ίντερνετ. Από τότε που το διαδίκτυο, τα apps και τα social media μπήκαν στην καθημερινότητά μας, ο καθένας μπορεί να δηλώνει ότι θέλει. Και μάλλον σε αυτή την κατηγορία ανήκει και η Μαρί Τεμάρα, που έχει χτίσει μια μικρή αυτοκρατορία στο OnlyFans.

Το αστέρι της αμφιλεγόμενης πλατφόρμας δηλώνει ότι έχει ύψος 2.13 μ., ότι κερδίζει ετησίως 10 εκατ. δολάρια από το περιεχόμενο που δημιουργεί και ανάμεσα στους θαυμαστές της βρίσκονται οι Σακίλ Ο’Νιλ και Κέβιν Ντουράντ.

«Ο KD μου έστειλε για να με ρωτήσει πόσο ψηλή είμαι, ενώ ο Σακίλ Ο’Νιλ μου έχει στείλει πολλές φορές μηνύματα» δήλωσε στη Daily Mail η Μαρί Τεμάρα και συμπλήρωσε: «Κολακεύτηκα που με πλησίασαν και σκέφτηκα ότι ήταν cool, καθώς μιλάμε για παίκτες του NBA που έχω ως είδωλα».

Ωστόσο δεν πιστεύουν όλοι όσα λέει. Πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η σταρ του OnlyFans με τους 4 εκατ. followers στο Instagram έχει ύψος 1.90 και απλά υπερβάλει στο διαδίκτυο για να κερδίζει περισσότερους θαυμαστές και χρήματα.

Όταν δεν έβρισκε σχέση

Η Μαρί Τεμάρα δεν είναι η πρώτη φορά που τραβάει πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας. Πριν από περίπου δύο χρόνια, προτού γινει σταρ του OnlyFans, είχε δώσει μια συνέντευξη που μιλούσε για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε εξαιτίας του ύψους της.

«Όταν έχεις τέτοιο ύψος, τα ραντεβού είναι πολύ σπάνια» είχε δηλώσει το 2023 και παραδέχθηκε «είναι πολύ δύσκολο να βρω έναν άντρα ψηλότερο από εμένα».

Μάλιστα, τότε είχε μιλήσει και για το μπούλινγκ που είχε δεχθεί, αποκαλύπτοντας ότι την αποκαλούσαν «άντρα με τακούνια».